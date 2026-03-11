Rheinmetall ganó un 2,9% menos en 2025

El monto total de pedidos pendientes de Rheinmetall ascendió a 63.800 millones de euros al cierre de 2025, una cantidad sin precedentes en la historia de la compañía, mientras que la contratación anual aumentó un 20% hasta alcanzar 19.867 millones de euros. De acuerdo con la información difundida por la empresa y recogida por distintos medios, estos resultados permitieron que la dirección propusiera un dividendo superior al del año anterior y actualizara al alza sus expectativas para el próximo ejercicio.

Según informó la agencia Europa Press, Rheinmetall registró un beneficio neto atribuido de 696 millones de euros en 2025, cifra que significa un retroceso del 2,9% en relación con el año anterior. Sin embargo, a pesar de la disminución de los beneficios, el resultado neto de explotación (Ebit) experimentó un crecimiento del 34,6%, situándose en 1.572 millones de euros. Este incremento se vio acompañado por una elevación del margen sobre Ebit, que cerró el año en el 16,9%, frente al 16,5% registrado al finalizar 2024.

Las ventas anuales de Rheinmetall alcanzaron los 9.935 millones de euros, lo que representa un aumento del 28,8% respecto a las cifras del ejercicio anterior, consignó Europa Press. Este incremento se reflejó de manera relevante en todos los segmentos de negocio de la firma alemana. El área de vehículos aportó 4.992 millones de euros, un crecimiento del 31,7%, mientras que la división de armas y municiones sumó 3.532 millones, lo que supuso una subida del 26,9%. Por su parte, el negocio de electrónica reportó ventas por 2.504 millones de euros, mostrando una variación positiva del 45% en comparación con el año anterior.

La robusta expansión de las ventas y la contratación llevó a la compañía a proponer a la junta general anual, prevista para el 12 de mayo, un dividendo de 11,50 euros por acción. Esta cantidad supera los 8,10 euros abonados el año precedente y corresponde a una tasa de distribución del 45,5%, superior al 41,8% registrado un año antes, apuntó Europa Press.

Armin Papperger, consejero delegado de Rheinmetall, señaló que “el mundo está cambiando rápidamente y Rheinmetall está bien preparada”. En opinión del directivo, la empresa tendrá una participación relevante en la modernización de las capacidades de defensa tanto en Alemania como en Europa, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

En cuanto a las proyecciones para el actual ejercicio, Rheinmetall comunicó la expectativa de continuar el crecimiento de sus operaciones. Según la empresa, la facturación podría incrementarse entre un 40% y un 45% en 2026, hasta posicionarse en un rango entre 14.000 y 14.500 millones de euros. Así, la firma prevé que el margen operativo del Grupo se aproxime al 19% y calcula que su resultado operativo también experimentará una mejora, según las estimaciones recogidas por Europa Press.

La compañía atribuye estos resultados al aumento de la demanda en sus principales segmentos y a su capacidad para responder a las necesidades del sector de la defensa. Las distintas áreas de negocio han conseguido crecimientos significativos, consolidando a Rheinmetall como protagonista dentro del sector armamentístico alemán y europeo, acorde a lo reportado por la misma fuente.

Rheinmetall, especializada en tecnología militar y automotriz, señaló en su balance que la evolución del entorno internacional y los requerimientos de los países europeos en materia de defensa han impulsado los pedidos y las cifras récord. Los datos difundidos por Europa Press muestran que estos factores han determinado tanto el récord en la cartera de pedidos acumulada como los máximos en ventas anuales y pedidos recibidos.

La estructura financiera presentada permite a la empresa aumentar el dividendo a sus accionistas y proyectar un futuro con nuevas mejoras operativas. Aunque el beneficio neto se redujo respecto al año anterior, los aumentos en ventas, pedidos y Ebit muestran una clara expansión de la actividad de Rheinmetall en el contexto de un mercado caracterizado por la alta demanda, según lo consignado por Europa Press.

Estos resultados económicos y la proyección de crecimiento refuerzan la posición de la empresa en un entorno internacional donde la industria de la defensa adquiere una importancia central. La empresa prevé mantener este ritmo ascendente apoyada en una cartera de contratos sin precedentes y en la positiva expectativa para los próximos ejercicios, en línea con lo comunicado por la compañía y recogido por Europa Press.