España

España y quién más: estos son los cinco países que no participan en Eurovisión este año por motivos políticos

El certamen musical prescindirá por primera vez desde 1961 de la participación de España

Guardar
Google icon
Un asistente del público exhibe una bandera palestina durante un ensayo de Israel en Eurovisión 2025. (Shutterstock)
Un asistente del público exhibe una bandera palestina durante un ensayo de Israel en Eurovisión 2025. (Shutterstock)

Este sábado 16 de mayo se celebra la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión; sin embargo, esta nueva celebración llega marcada por una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. A solo unas horas de la primer semifinal del certamen en Viena, cinco países europeos, entre ellos España, han confirmado su retirada en protesta por la participación de Israel, una decisión que ha provocado una fuerte división dentro de la organización del festival y entre las televisiones públicas participantes.

La retirada conjunta de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia supone uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el festival en sus siete décadas de historia. Todo comenzó cuando distintas televisiones públicas europeas solicitaron a la Unión Europea de Radiodifusión que reconsiderara la continuidad de Israel en el concurso debido a sus actuaciones en la guerra en Gaza y a las crecientes protestas sociales relacionadas con el conflicto.

PUBLICIDAD

Tras unas semanas de negociaciones, la organización rechazó excluir a Israel y defendió que Eurovisión es una competición entre radiodifusoras y no entre gobiernos. Sin embargo, la decisión no logró cerrar la polémica. Al contrario, terminó provocando un efecto dominó entre varios países que consideraron incompatible participar en el festival bajo las circunstancias actuales.

Yuval Raphael, representante de Israel, interpreta "New Day Will Rise" durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo).
Yuval Raphael, representante de Israel, interpreta "New Day Will Rise" durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo).

España

España fue una de las primeras delegaciones en posicionarse públicamente. RTVE llevaba meses advirtiendo que abandonaría el certamen si Israel seguía formando parte de la competición: “El consejo de administración de RTVE acordó el pasado septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel participaba”. Finalmente, cumplió su amenaza y confirmó no solo su retirada, sino también la decisión de no emitir ninguna de las galas de Eurovisión 2026.

PUBLICIDAD

La ausencia española tiene además un importante peso simbólico. Es la primera vez desde 1961 que España no estará presente en el festival y también la primera ocasión en la que un miembro del denominado Big Five —el grupo de países que más financian el concurso— decide apartarse voluntariamente del evento.

Melody, representante de España, interpreta "ESA DIVA" durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2025, en Basilea, Suiza, el 13 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse).
Melody, representante de España, interpreta "ESA DIVA" durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2025, en Basilea, Suiza, el 13 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse).

Países Bajos

Tras la decisión española llegaron las de otros países históricos del certamen. Países Bajos, uno de los miembros fundadores de Eurovisión, anunció poco después que tampoco acudiría a Viena. La televisión neerlandesa Avrotros justificó su salida asegurando que “la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros”.

Irlanda

En Irlanda, la cadena pública RTE también mostró una postura contundente. La radiotelevisión irlandesa calificó de “inadmisible” su participación, “dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles”.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Eslovenia

La misma línea mantuvo Eslovenia. RTV Eslovenia explicó: “Los recientes cambios en las normas no alteran nuestra opinión. Como emisora ​​pública, RTV Eslovenia se compromete a defender los principios éticos y espera que se apliquen las mismas normas y estándares a todos los miembros de la UER y a todos los países participantes”.

Islandia

La última en sumarse al boicot fue Islandia. Su director general de la televisión pública RÚV, Stefan Eiriksson, expresó que el concurso ha perdido el espíritu festivo que tradicionalmente lo caracterizaba. “No hay paz ni alegría asociadas a este concurso. Por lo tanto, y ante todo, nos retiramos mientras la situación siga siendo la misma”. Y afirmó que Israel había “creado desunión tanto entre los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público en general”.

Temas Relacionados

Eurovisión 2026EurovisiónRTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 12 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 12 de mayo

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

La subida salarial de los menores de 35 años se queda corta, con un 30% en diez años frente al aumento del 65% del precio de compra de una casa y del 82% del alquiler

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

Un análisis de BBVA Research apunta a una transformación de las tareas y el empleo más que a una destrucción generalizada de puestos de trabajo

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) “se pregunta si la ausencia de sanción al segundo guardia civil obedece al hecho de que, de proceder, habría que sancionar también al mando que toleró y consintió esa conducta”

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

El pueblo con más migrantes de Extremadura donde la regularización se atasca: “El certificado de vulnerabilidad es la punta del iceberg”

El Movimiento de Mujeres Migrantes denuncia que los servicios sociales del ayuntamiento han negado el certificado de vulnerabilidad a más de un centenar de migrantes, a pesar de estar empadronados en el municipio

El pueblo con más migrantes de Extremadura donde la regularización se atasca: “El certificado de vulnerabilidad es la punta del iceberg”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

El alcalde de Adamuz critica el uso electoral del accidente ferroviario durante el debate electoral en la televisión andaluza

El debate andaluz se polariza por los fallos en los cribados de cáncer y la gestión de los servicios públicos

Luces de freno intermitentes, la medida que será obligatoria en los países de la Unión Europea

Este es el patrimonio de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía: cuatro viviendas en Sevilla y casi 94.000 euros en el banco

ECONOMÍA

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

La economía española “aguanta” y crecerá “más de un 2%” en 2026 si el conflicto en el estrecho de Ormuz se resuelve pronto

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’