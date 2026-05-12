España y quién más: estos son los cinco países que no participan en Eurovisión este año por motivos políticos

Un asistente del público exhibe una bandera palestina durante un ensayo de Israel en Eurovisión 2025. (Shutterstock)

Este sábado 16 de mayo se celebra la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión; sin embargo, esta nueva celebración llega marcada por una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. A solo unas horas de la primer semifinal del certamen en Viena, cinco países europeos, entre ellos España, han confirmado su retirada en protesta por la participación de Israel, una decisión que ha provocado una fuerte división dentro de la organización del festival y entre las televisiones públicas participantes.

La retirada conjunta de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia supone uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el festival en sus siete décadas de historia. Todo comenzó cuando distintas televisiones públicas europeas solicitaron a la Unión Europea de Radiodifusión que reconsiderara la continuidad de Israel en el concurso debido a sus actuaciones en la guerra en Gaza y a las crecientes protestas sociales relacionadas con el conflicto.

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Tras unas semanas de negociaciones, la organización rechazó excluir a Israel y defendió que Eurovisión es una competición entre radiodifusoras y no entre gobiernos. Sin embargo, la decisión no logró cerrar la polémica. Al contrario, terminó provocando un efecto dominó entre varios países que consideraron incompatible participar en el festival bajo las circunstancias actuales.

Yuval Raphael, representante de Israel, interpreta "New Day Will Rise" durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo).

España

España fue una de las primeras delegaciones en posicionarse públicamente. RTVE llevaba meses advirtiendo que abandonaría el certamen si Israel seguía formando parte de la competición: “El consejo de administración de RTVE acordó el pasado septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel participaba”. Finalmente, cumplió su amenaza y confirmó no solo su retirada, sino también la decisión de no emitir ninguna de las galas de Eurovisión 2026.

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La ausencia española tiene además un importante peso simbólico. Es la primera vez desde 1961 que España no estará presente en el festival y también la primera ocasión en la que un miembro del denominado Big Five —el grupo de países que más financian el concurso— decide apartarse voluntariamente del evento.

Melody, representante de España, interpreta "ESA DIVA" durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2025, en Basilea, Suiza, el 13 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse).

Países Bajos

Tras la decisión española llegaron las de otros países históricos del certamen. Países Bajos, uno de los miembros fundadores de Eurovisión, anunció poco después que tampoco acudiría a Viena. La televisión neerlandesa Avrotros justificó su salida asegurando que “la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros”.

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Irlanda

En Irlanda, la cadena pública RTE también mostró una postura contundente. La radiotelevisión irlandesa calificó de “inadmisible” su participación, “dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles”.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Eslovenia

La misma línea mantuvo Eslovenia. RTV Eslovenia explicó: “Los recientes cambios en las normas no alteran nuestra opinión. Como emisora ​​pública, RTV Eslovenia se compromete a defender los principios éticos y espera que se apliquen las mismas normas y estándares a todos los miembros de la UER y a todos los países participantes”.

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Islandia

La última en sumarse al boicot fue Islandia. Su director general de la televisión pública RÚV, Stefan Eiriksson, expresó que el concurso ha perdido el espíritu festivo que tradicionalmente lo caracterizaba. “No hay paz ni alegría asociadas a este concurso. Por lo tanto, y ante todo, nos retiramos mientras la situación siga siendo la misma”. Y afirmó que Israel había “creado desunión tanto entre los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público en general”.