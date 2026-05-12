El antecedente olvidado de Eurovisión: el país que se retiró del festival por ‘culpa’ de España en plena dictadura

Melody, durante su primer ensayo en Eurovisión. (Alma Bengtsson/UER)

Este sábado 16 de mayo se celebra la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión; sin embargo, esta nueva edición llega marcada por una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. A solo unas horas de la primera semifinal del certamen en Viena, cinco países europeos, entre ellos España, han confirmado su retirada en protesta por la participación de Israel, una decisión que ha provocado una fuerte división dentro de la organización del festival y entre las televisiones públicas participantes.

RTVE ha sido una de las corporaciones que ha formalizado su salida del concurso, sumándose a Eslovenia, Islandia, Países Bajos e Irlanda en una postura conjunta que ha sacudido los cimientos del certamen. La decisión ha reabierto el debate sobre la neutralidad de Eurovisión y su papel en el contexto internacional, especialmente en un momento en el que la política vuelve a cruzarse de lleno con la cultura.

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Noam Bettan, representante de Israel, asiste a la "Alfombra Turquesa" del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 en Viena. REUTERS/Lisa Leutner

La corporación española ha defendido su posición alegando la dificultad de mantener el espíritu neutral del festival en el actual escenario geopolítico. “La situación en Gaza, pese al alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, hace cada vez más difícil mantener la cita como un evento cultural neutral”, señaló RTVE en su comunicado oficial.

La retirada de España supone además un hecho histórico: es la primera vez que el país no participa en el certamen desde su debut en 1961. Un movimiento sin precedentes que inevitablemente ha reactivado la memoria de otros episodios en los que la política también condicionó la presencia de determinados países en el festival.

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El antecedente de 1969: cuando Austria se ausentó del Eurovisión celebrado en Madrid

La historia de Eurovisión ya conoce situaciones similares. Uno de los precedentes más recordados se remonta a 1969, cuando Austria decidió no participar en la edición celebrada en Madrid, en plena dictadura franquista.

Massiel ganó el festival de Eurovisión de 1968 con la canción 'La la la'. (RTVE)

La edición de 1969, celebrada en Madrid tras la victoria de Massiel con La, la, la, fue la primera vez que España organizó el festival. El régimen de Francisco Franco aprovechó la ocasión para proyectar una imagen de apertura hacia Europa bajo el lema “Spain is different”, con una puesta en escena ambiciosa y una fuerte inversión institucional.

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Sin embargo, no todos los países aceptaron participar en ese contexto. Austria anunció que no acudiría al certamen en Madrid, una decisión que oficialmente se justificó con argumentos artísticos y logísticos, pero que desde entonces ha sido interpretada como una respuesta al contexto político del país anfitrión.

La explicación oficial ofrecida en su momento por la televisión austríaca fue recogida así por La Vanguardia: “Austria no formará parte de Eurovisión, que se llevará a cabo en Madrid el presente año, ha declarado un portavoz de su televisión. Dicha decisión ha sido tomada debido a que el país no cuenta con un cantante cualificado y no desea contratar a un extranjero para ello”.

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Actuación de Melody en la Eurovision Party de Londres el domingo 13 de abril. (EFE)

Más allá del comunicado, el contexto de la época fue determinante. España vivía bajo el estado de excepción tras las protestas estudiantiles, con fuertes restricciones a la libertad de prensa y un férreo control informativo. Este escenario generó incomodidad en algunos países europeos, que veían con recelo la utilización del festival como escaparate internacional del régimen.

El certamen de 1969, celebrado en el Teatro Real de Madrid y presentado por Laura Valenzuela, reunió finalmente a 16 países. Fue una edición marcada por el despliegue técnico y escénico, pero también por el debate en torno al contexto político en el que se desarrolló.

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Noam Bettan, representante de Israel en Eurovision 2026. REUTERS/Lisa Leutner

Con el paso del tiempo, la ausencia de Austria se ha convertido en uno de los primeros ejemplos de cómo Eurovisión, más allá de su carácter musical, ha estado en distintas etapas marcado por la política internacional. Un antecedente que vuelve a cobrar relevancia en un festival que, más de medio siglo después, sigue sin ser ajeno a la actualidad global.