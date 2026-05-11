España

La cuarentena de los 14 españoles que viajaron en el Hondius durará 42 días

El aislamiento de los españoles podría sufrir cambios según su evolución sanitaria

Guardar
Google icon
Virginia Barcones, directora de Protección Civil, y Javier Padilla, secretario de Estado de Salud de España, visitan el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez
Virginia Barcones, directora de Protección Civil, y Javier Padilla, secretario de Estado de Salud de España, visitan el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado este lunes que los 14 pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius pasarán una cuarentena de 42 días. El aislamiento, según ha explicado Padilla en una entrevista con RNE, se calculará desde el 6 de mayo, fecha fijada por la Organización Mundial de la Salud como último día de contactos.

La fecha del 6 de mayo se ha elegido tras un “análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco”, ha precisado Padilla. “Fue aquel momento en el que se considera que las medidas impuestas dentro del barco cortaban las cadenas de transmisión”, ha añadido. A partir de ahí, “habría que extender esos 42 días”, si bien el aislamiento podría no ser igual para todos los pacientes.

PUBLICIDAD

“La intensidad de esa cuarentena o la localización de esa cuarentena es lo que puede reevaluarse”, ha indicado el secretario de Estado. En un primer momento, los 14 pasajeros pasarán siete días de “cuarentena estricta”. Durante esta primera semana, van a realizarse diferentes pruebas PCR y, según los resultados, se podrán reevaluar las condiciones del aislamiento.

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Así, “cabe la posibilidad de que, a lo mejor, se pueda seguir en el Gómez Ulla otra semana, modificando alguna cosa para hacerlo más llevadero y luego ir valorando también individualmente para la posibilidad de ir a domicilio”, ha explicado Padilla.

PUBLICIDAD

Javier Padilla ha insistido en que el objetivo es que la estancia en cuarentena no se perciba como un castigo o un proceso desmoralizador. El enfoque busca que resulte asumible para los afectados y, semana a semana, el equipo sanitario evaluará la evolución, sin descartar posibles cambios pero sin anticipar ninguna flexibilización. “Vamos a ser prudentes a ese respecto”, ha recalcado el secretario de Estado, conforme al anclaje inicial de fuentes realizado por Europa Press.

A la espera de las PCR en España

Llegada de los 14 pasajeros españoles a Madrid para ser trasladados al hospital Gómez Ulla
Llegada de los 14 pasajeros españoles a Madrid para ser trasladados al hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Sanidad)

Sobre el estado actual de los ciudadanos españoles en cuarentena, Padilla ha informado de que la situación transcurre con normalidad y que los propios afectados comunican sentirse en buen estado. Ha subrayado que no se han recibido aún los resultados de la primera PCR; si estos fuesen negativos, se procederá a una segunda prueba. Cualquier persona que comience a mostrar síntomas compatibles con la infección dejaría de ser gestionada como mero contacto y pasaría a la categoría de “caso sospechoso”.

En tal caso, se le realizaría una nueva PCR y se valoraría ingresarle en la unidad altamente aislada UATAM del hospital Gómez Ulla. Al cabo de 24 horas, se repetiría la prueba, y de persistir el resultado negativo, las PCR se repetirían cada 48 horas hasta identificarse un diagnóstico alternativo.

Padilla ha explicado que el positivo comunicado en Francia también podría variar el periodo de cuarentena de los españoles aislados. “Habrá que ver qué intensidad de contacto habían tenido las personas españolas que están en el Gómez Ulla en los últimos días con esa persona o si no habían tenido ningún tipo de contacto”, ha expresado.

Respecto al positivo comunicado por Estados Unidos, Padilla ha querido “matizar” la información. Según el secretario de Estado, el estadounidense obtuvo un resultado “indeterminado” en su prueba PCR, lo que han denominado como “positivo débil”. En una segunda prueba, el mismo paciente dio negativo, si bien EE. UU. ha querido tratar el caso como positivo por precaución.

<br>

Temas Relacionados

HantavirusEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaVirusSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Javi Estévez, chef madrileño con estrella Michelin: “Esta receta es una reinterpretación del bocadillo de San Isidro diseñada para replicar en casa”

El cocinero madrileño, galardonado con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, comparte una reinterpretación contemporánea del tradicional bocadillo de entresijos, uno de los sabores más representativos de la gastronomía castiza

Javi Estévez, chef madrileño con estrella Michelin: “Esta receta es una reinterpretación del bocadillo de San Isidro diseñada para replicar en casa”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La ciudad francesa hace frente a la crisis de acceso a la vivienda, pero no contaba con que miles de dueños de esos inmuebles iban a burlar la ley

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

Cuál es el efecto de la piña en el cuerpo

Esta fruta rica en vitamina C protege el sistema inmunitario y ayuda en la producción de hormonas tiroideas

Cuál es el efecto de la piña en el cuerpo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

ECONOMÍA

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona