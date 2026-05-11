La cuarentena de los 14 españoles que viajaron en el Hondius durará 42 días

Virginia Barcones, directora de Protección Civil, y Javier Padilla, secretario de Estado de Salud de España, visitan el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado este lunes que los 14 pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius pasarán una cuarentena de 42 días. El aislamiento, según ha explicado Padilla en una entrevista con RNE, se calculará desde el 6 de mayo, fecha fijada por la Organización Mundial de la Salud como último día de contactos.

La fecha del 6 de mayo se ha elegido tras un “análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco”, ha precisado Padilla. “Fue aquel momento en el que se considera que las medidas impuestas dentro del barco cortaban las cadenas de transmisión”, ha añadido. A partir de ahí, “habría que extender esos 42 días”, si bien el aislamiento podría no ser igual para todos los pacientes.

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“La intensidad de esa cuarentena o la localización de esa cuarentena es lo que puede reevaluarse”, ha indicado el secretario de Estado. En un primer momento, los 14 pasajeros pasarán siete días de “cuarentena estricta”. Durante esta primera semana, van a realizarse diferentes pruebas PCR y, según los resultados, se podrán reevaluar las condiciones del aislamiento.

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Así, “cabe la posibilidad de que, a lo mejor, se pueda seguir en el Gómez Ulla otra semana, modificando alguna cosa para hacerlo más llevadero y luego ir valorando también individualmente para la posibilidad de ir a domicilio”, ha explicado Padilla.

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Javier Padilla ha insistido en que el objetivo es que la estancia en cuarentena no se perciba como un castigo o un proceso desmoralizador. El enfoque busca que resulte asumible para los afectados y, semana a semana, el equipo sanitario evaluará la evolución, sin descartar posibles cambios pero sin anticipar ninguna flexibilización. “Vamos a ser prudentes a ese respecto”, ha recalcado el secretario de Estado, conforme al anclaje inicial de fuentes realizado por Europa Press.

A la espera de las PCR en España

Llegada de los 14 pasajeros españoles a Madrid para ser trasladados al hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Sanidad)

Sobre el estado actual de los ciudadanos españoles en cuarentena, Padilla ha informado de que la situación transcurre con normalidad y que los propios afectados comunican sentirse en buen estado. Ha subrayado que no se han recibido aún los resultados de la primera PCR; si estos fuesen negativos, se procederá a una segunda prueba. Cualquier persona que comience a mostrar síntomas compatibles con la infección dejaría de ser gestionada como mero contacto y pasaría a la categoría de “caso sospechoso”.

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En tal caso, se le realizaría una nueva PCR y se valoraría ingresarle en la unidad altamente aislada UATAM del hospital Gómez Ulla. Al cabo de 24 horas, se repetiría la prueba, y de persistir el resultado negativo, las PCR se repetirían cada 48 horas hasta identificarse un diagnóstico alternativo.

Padilla ha explicado que el positivo comunicado en Francia también podría variar el periodo de cuarentena de los españoles aislados. “Habrá que ver qué intensidad de contacto habían tenido las personas españolas que están en el Gómez Ulla en los últimos días con esa persona o si no habían tenido ningún tipo de contacto”, ha expresado.

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Respecto al positivo comunicado por Estados Unidos, Padilla ha querido “matizar” la información. Según el secretario de Estado, el estadounidense obtuvo un resultado “indeterminado” en su prueba PCR, lo que han denominado como “positivo débil”. En una segunda prueba, el mismo paciente dio negativo, si bien EE. UU. ha querido tratar el caso como positivo por precaución.

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