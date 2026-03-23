Omar Montes anuncia en ‘El Hormiguero’ que deja la música tras una década: “Aquí en España no tenemos el apoyo que deberíamos”

Omar Montes anuncia su retirada de la música en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La aparición de Omar Montes en El Hormiguero ha dejado un anuncio inesperado: el cantante ha manifestado que este será su último año en la música. El artista ha explicado, durante la entrevista con Pablo Motos, que después de una década de carrera y varios números uno en listas de éxitos, siente que su ciclo en la industria musical ha llegado a su fin.

Montes ha señalado que, pese a sus recientes lanzamientos y su actividad profesional, prefiere retirarse temporalmente del escenario alegando desgaste y falta de ilusión en el contexto actual del panorama español. El artista nacido en Madrid ha recalcado que lleva ya “10 años cantando”, y ha alcanzado los puestos más altos en las listas nacionales. Sin embargo, considera insostenible la falta de apoyo al talento español en la música urbana.

Montes ha subrayado que no se trata de una cuestión de edad ni de una estrategia promocional, sino de una sensación de agotamiento emocional y profesional; su declaración más relevante, “este es mi último año en la música”, llega tras constatar que en España, frente a países como Argentina, México o Puerto Rico, quienes lideran los éxitos suelen ser artistas extranjeros y no nacionales.

Crítica a la industria

Montes ha recapitulado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. En primer lugar, ha denunciado la presión que sufren los artistas urbanos españoles, una situación que, en su opinión, les coloca en desventaja frente a colegas internacionales. “Aquí en España, los que la pegan son de fuera porque no tenemos el apoyo que deberíamos”, ha afirmado.

La dependencia de las cifras y el interés mediático relegan a un segundo plano la continuidad de muchos músicos nacionales, circunstancia agravada por lo que el cantante considera una “falsedad” generalizada en la industria: “La música es una mierda y una falsedad. Cuando no tienes números altos tus mejores amigos en la música dejan de llamarte”, ha sentenciado.

El cantante ha abordado la dificultad de mantener la relevancia en las listas de reproducción, asegurando que muchos artistas priorizan las colaboraciones con intérpretes que están “pegados”, generalmente internacionales, en detrimento de los músicos españoles.

Omar Montes durante su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Montes señala que en países como México, Argentina o Puerto Rico los artistas locales dominan, mientras que en España los éxitos los protagonizan figuras de fuera. Por ello, el músico lamenta: “Si no eres de Puerto Rico, si no eres Daddy Yankee, no te hacen ni un TikTok. En vez de apoyar el producto nacional español, apoyan a la gente de fuera”.

El desgaste personal ha sido otro elemento recurrente en su discurso. Montes reconoce que, aunque su imagen pública muestre optimismo, “uno no tiene la misma ilusión ni la misma ganas del principio”. La pérdida de motivación le empuja, según cuenta, a buscar un periodo alejado del centro de atención, aunque mantiene que no se trata de una despedida definitiva. A esta sensación contribuye la percepción de que el reconocimiento del público llega tarde: “Parece que me tengo que morir para que me escuchen. Disfrutadme ahora que estoy vivo”, ha lanzado en directo.

Vida tras los escenarios

Más allá de su actividad musical, el propio Montes ha apuntado que sus intereses actuales se han desplazado hacia otras áreas, principalmente empresariales, como su cadena de restaurantes de kebab. Durante la conversación con Pablo Motos, el artista ha relatado los avances de este proyecto y cómo le permite dar empleo a amigos y allegados. Su incursión en el sector gastronómico no es casual: según el propio cantante, su padre fue quien trajo el kebab a España, y la salsa blanca de sus establecimientos es uno de sus secretos, si bien ha preferido no desvelar en detalle el componente distintivo.

En cuanto a la producción de su último tema, el remix de “Ayer la vi”, Montes ha explicado que ha dedicado más tiempo a la promoción y colaboración con influencers que al proceso habitual de composición, señalando que “he echado más horas a que esta canción funcione bien que a las propias que saco yo”. A pesar del esfuerzo invertido, ha destacado con franqueza que la versión original del tema sigue cosechando más éxito que el propio remix, una constatación que ha reconocido con cierto tono de autocrítica y humor.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El despido temporal de la música ocupa el centro de la atención mediática, pero el artista ha aprovechado para desmontar cualquier teoría sobre una retirada estratégica para aumentar ventas o protagonismo. “No lo he dicho nunca en diez años y creo que es el momento”, ha explicado a lo largo de su intervención televisiva. Entre sus planes no descarta continuar en el ámbito empresarial ni cerrarse a nuevas experiencias, como su reciente participación en la interpretación cinematográfica o la posible entrada en política.

Al cierre del programa, Montes ha reiterado la autenticidad de su decisión: “Este año necesito que sea el último porque creo que me van a valorar más”, enfatiza el cantante, convencido de que el reconocimiento a su carrera llegará cuando ya no esté presente en los escenarios.