Rocío Martín, la mujer que estaría esperando un hijo de Omar Montes, revela los detalles de su relación: “Él tomó la iniciativa”

Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Omar Montes, que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, se encuentra ahora en el ojo del huracán tras conocerse que espera un hijo con Rocío Martín. Una noticia que sale a la luz tan solo seis meses después de que el cantante diera la bienvenida a su primer hijo con Lola Romero, con quien mantiene una relación estable. Con el fin de ofrecer más detalles sobre esta realidad, la esteticista ha decidido dar un paso al frente la noche de este viernes, 8 de mayo, en ¡De Viernes!

Este contexto convierte el testimonio de Rocío en una auténtica bomba de relojería que cuestiona la lealtad del artista y pone en jaque su imagen pública. Tras anunciar su estado en Instagram con el mensaje “el secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino”, la joven ha decidido que ya no es tiempo de silencios.

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Los presentadores de '¡De Viernes!', Beatriz Archidona y Santi Acosta, en un montaje fotográfico con Omar Montes y Rocío Martín (Mediaset / Instagram / Atresmedia / Infobae)

Según el relato de Rocío Martín en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la historia no fue un encuentro fugaz, sino un proceso que se fraguó a fuego lento en su propia clínica. “Quería probar unas máquinas de mi clínica. Tuvimos esa conexión a nivel de tratamiento. Estuvimos unos meses hablando muy poquito”, explica la esteticista en el espacio de Telecinco.

Sin embargo, el tono de las conversaciones cambió radicalmente cuando ella puso fin a su relación sentimental anterior. Fue en ese momento cuando el intérprete de Alocao, según la entrevistada, decidió pasar a la acción. “Me dijo ‘bueno ahora ya puedo hacerte mía’”. El calendario de esta supuesta relación tiene fechas clave grabadas en la memoria de Rocío. El 7 de abril de 2024 se produjo el primer beso. “Él tomó la iniciativa”, asegura. No obstante, el primer encuentro íntimo no llegaría hasta octubre de ese mismo año, un periodo en el que la complicidad aumentó hasta el punto de que el cantante le dejó caer que se estaba enamorando de ella.

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Rocío Martín, la mujer que supuestamente espera un hijo de Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tras su paternidad con Lola Romero, Rocío siguió quedando con Omar Montes

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue cómo Rocío gestionó la noticia de que Omar iba a ser padre junto a su pareja oficial, Lola Romero. Lejos de enterarse por boca del protagonista, la esteticista descubrió la verdad de forma externa. “Me enteré por una amiga, no por él. Un mes después seguí quedando con él normal, estaba esperando que él me lo dijera y, al ver que no me lo decía, un día le di la enhorabuena”, confiesa.

La respuesta de Omar, lejos de ser una ruptura o una explicación, fue una declaración de intenciones: le dijo que tenía ganas de ir a verla. Ese encuentro se produjo el 10 de diciembre, una fecha crucial, ya que fue el momento en el que, según los cálculos de Rocío, se quedó embarazada. La noticia de su dulce espera fue un torbellino de emociones para Rocío. “Tuve 6 días de retraso y me hice la prueba. Me puse a llorar. Tenía la ilusión de contárselo en persona”, narra conmovida.

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Omar Montes, durante uno de sus conciertos

Ante la imposibilidad de verse, la noticia le llegó al cantante a través de una pantalla. Según la esteticista, la reacción inicial de Omar fue de felicidad absoluta. “Se puso muy contento. Me dijo ‘qué pena no estar ahí para darte un abrazo y que no me preocupase”. Incluso llegó a haber gestos románticos, como un ramo de flores que el artista le envió a su lugar de trabajo. Sin embargo, el idilio comenzó a desmoronarse tras una cena organizada por el padre del cantante, a la que asistieron Omar, un amigo y la propia Rocío. En ese encuentro, el tono cambió drásticamente. El entusiasmo desapareció para dar paso a la realidad de un hombre con una vida pública consolidada. “Me dijo que se alegraba, pero que ahora no le venía bien”, revela Rocío.

La situación se volvió tensa cuando, según la entrevistada, empezaron a pedirle que borrara todas las conversaciones que mantenía con el artista. Ante el miedo a quedar desprotegida, Rocío intentó blindar su futuro y el de su hijo mediante un documento legal. “Le pedí que firmáramos un acuerdo y me dijo que no”, relata. En dicho acuerdo, ella proponía que él se desentendiera económicamente a cambio de no solicitar la custodia del menor, una oferta que Omar rechazó de plano. Con el cantante guardando silencio por el momento, la pelota está ahora en su tejado.

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