España

Rocío Martín, la mujer que estaría esperando un hijo de Omar Montes, revela los detalles de su relación: “Él tomó la iniciativa”

La esteticista se sincera en ‘¡De Viernes!’ y cuenta cómo se conocieron y cuándo fue su último encuentro

Guardar
Google icon
Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Omar Montes, que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, se encuentra ahora en el ojo del huracán tras conocerse que espera un hijo con Rocío Martín. Una noticia que sale a la luz tan solo seis meses después de que el cantante diera la bienvenida a su primer hijo con Lola Romero, con quien mantiene una relación estable. Con el fin de ofrecer más detalles sobre esta realidad, la esteticista ha decidido dar un paso al frente la noche de este viernes, 8 de mayo, en ¡De Viernes!

Este contexto convierte el testimonio de Rocío en una auténtica bomba de relojería que cuestiona la lealtad del artista y pone en jaque su imagen pública. Tras anunciar su estado en Instagram con el mensaje “el secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino”, la joven ha decidido que ya no es tiempo de silencios.

PUBLICIDAD

Los presentadores de '¡De Viernes!', Beatriz Archidona y Santi Acosta, en un montaje fotográfico con Omar Montes y Rocío Martín (Mediaset / Instagram / Atresmedia / Infobae)
Los presentadores de '¡De Viernes!', Beatriz Archidona y Santi Acosta, en un montaje fotográfico con Omar Montes y Rocío Martín (Mediaset / Instagram / Atresmedia / Infobae)

Según el relato de Rocío Martín en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la historia no fue un encuentro fugaz, sino un proceso que se fraguó a fuego lento en su propia clínica. “Quería probar unas máquinas de mi clínica. Tuvimos esa conexión a nivel de tratamiento. Estuvimos unos meses hablando muy poquito”, explica la esteticista en el espacio de Telecinco.

Sin embargo, el tono de las conversaciones cambió radicalmente cuando ella puso fin a su relación sentimental anterior. Fue en ese momento cuando el intérprete de Alocao, según la entrevistada, decidió pasar a la acción. “Me dijo ‘bueno ahora ya puedo hacerte mía’”. El calendario de esta supuesta relación tiene fechas clave grabadas en la memoria de Rocío. El 7 de abril de 2024 se produjo el primer beso. “Él tomó la iniciativa”, asegura. No obstante, el primer encuentro íntimo no llegaría hasta octubre de ese mismo año, un periodo en el que la complicidad aumentó hasta el punto de que el cantante le dejó caer que se estaba enamorando de ella.

PUBLICIDAD

Rocío Martín, la mujer que supuestamente espera un hijo de Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Rocío Martín, la mujer que supuestamente espera un hijo de Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tras su paternidad con Lola Romero, Rocío siguió quedando con Omar Montes

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue cómo Rocío gestionó la noticia de que Omar iba a ser padre junto a su pareja oficial, Lola Romero. Lejos de enterarse por boca del protagonista, la esteticista descubrió la verdad de forma externa. “Me enteré por una amiga, no por él. Un mes después seguí quedando con él normal, estaba esperando que él me lo dijera y, al ver que no me lo decía, un día le di la enhorabuena”, confiesa.

La respuesta de Omar, lejos de ser una ruptura o una explicación, fue una declaración de intenciones: le dijo que tenía ganas de ir a verla. Ese encuentro se produjo el 10 de diciembre, una fecha crucial, ya que fue el momento en el que, según los cálculos de Rocío, se quedó embarazada. La noticia de su dulce espera fue un torbellino de emociones para Rocío. “Tuve 6 días de retraso y me hice la prueba. Me puse a llorar. Tenía la ilusión de contárselo en persona”, narra conmovida.

Omar Montes, durante uno de sus conciertos
Omar Montes, durante uno de sus conciertos

Ante la imposibilidad de verse, la noticia le llegó al cantante a través de una pantalla. Según la esteticista, la reacción inicial de Omar fue de felicidad absoluta. “Se puso muy contento. Me dijo ‘qué pena no estar ahí para darte un abrazo y que no me preocupase”. Incluso llegó a haber gestos románticos, como un ramo de flores que el artista le envió a su lugar de trabajo. Sin embargo, el idilio comenzó a desmoronarse tras una cena organizada por el padre del cantante, a la que asistieron Omar, un amigo y la propia Rocío. En ese encuentro, el tono cambió drásticamente. El entusiasmo desapareció para dar paso a la realidad de un hombre con una vida pública consolidada. “Me dijo que se alegraba, pero que ahora no le venía bien”, revela Rocío.

La situación se volvió tensa cuando, según la entrevistada, empezaron a pedirle que borrara todas las conversaciones que mantenía con el artista. Ante el miedo a quedar desprotegida, Rocío intentó blindar su futuro y el de su hijo mediante un documento legal. “Le pedí que firmáramos un acuerdo y me dijo que no”, relata. En dicho acuerdo, ella proponía que él se desentendiera económicamente a cambio de no solicitar la custodia del menor, una oferta que Omar rechazó de plano. Con el cantante guardando silencio por el momento, la pelota está ahora en su tejado.

Temas Relacionados

De ViernesGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasMediaset EspañaTelecinco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mejor forma de limpiar y preparar tu mosquitera para este verano

Aplicar los pasos correctos garantiza que sigan siendo funcionales, higiénicas y estéticas sin causar daños

La mejor forma de limpiar y preparar tu mosquitera para este verano

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

El hispano-palestino permanece bajo custodia israelí desde que las FDI interceptaron el barco en el que viajaba en aguas internacionales y le retuvieron junto al brasileño Thiago Ávila

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Se prevé que los españoles sean los primeros en desembarcar

La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Se prevé que los españoles sean los primeros en desembarcar

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 mayo

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 mayo

Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”

La exjurado de ‘MasterChef’ se ha entregado al humor durante su actuación, aunque ha tenido algún que otro problema en lo musical

Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento