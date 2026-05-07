Una mujer asegura estar embarazada de Omar Montes, que tuvo a su segundo hijo con su novia actual hace tan solo seis meses: “El secreto más bonito”

Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

Rocío Martín es empresaria y enfermera estética y ha asegurado que está esperando un hijo del cantante Omar Montes. Martín, que no es un personaje público, ha comunicado que el embarazo es fruto de su relación con el artista. Por el momento, Omar Montes no ha realizado ninguna declaración pública al respecto, manteniéndose en silencio ante este sorprendente anuncio.

Rocío Martín reveló su embarazo durante la celebración del Día de la Madre, aunque, en ese momento, la empresaria no concretó la identidad del padre, pero sí mostró que era cantante a través de un emoticono de un micrófono: “Como dice tu papá ‘ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos, para darnos vida y llenarnos de amor’”.

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La hipótesis de la paternidad de Omar Montes se sustenta únicamente en las afirmaciones de Martín, quien ha compartido mensajes en sus redes en los que se refiere a “nuestro milagro, un pedacito de nosotros”: “El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino”.

Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

Omar Montes sería padre por tercera vez

En un paso posterior, y cuatro días después del primer comunicado, Martín ha hecho pública la identidad de Omar Montes como presunto padre del futuro bebé. La información actualmente solo se apoya en el relato de Rocío Martín y no en una confirmación del artista o de su entorno. Si se confirmaran las palabras de Rocío Martín, el nacimiento supondría el tercer hijo para Omar Montes.

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Actualmente mantiene una relación sentimental estable con la madrileña Lola Romero, con quien comenzó su relación en los primeros meses de 2021. El vínculo entre ambos, en principio, permanece vigente en paralelo a la noticia del embarazo. La pareja tuvo un hijo en común el pasado octubre, llamado Ismael, que se sumaba así a Omar Jr., nacido en 2012 fruto de la relación anterior del artista con Nuria Hidalgo.

Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

La conexión entre Rocío Martín y el cantante se ha hecho pública únicamente a través de los mensajes divulgados por la propia empresaria, que regenta una clínica en Madrid. En el anuncio inicial, Martín expresaba la emoción que experimenta “cada vez que noto tu vitalidad dentro de mí”, insistiendo en que “el saber que cada día sigues creciendo con salud me da fuerza y tranquilidad”.

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La pareja de Omar Montes

A la espera de que Omar Montes se pronuncie, el cantante sigue centrado en su vida familiar con Lola Romero, con quien mantiene una relación de siete años que ha transcurrido mayoritariamente en la intimidad. La pareja gestionó en la máxima discreción el embarazo de Lola Romero y el nacimiento de su hijo Ismael, que tiene a Rosalía e Ilia Tupuria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le exige crear el registro de objetores al aborto, en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo. (Fuente: Asamblea de Madrid)

Paralelamente, ha trascendido el dato aportado hace unas semanas por el periodista David Insua, quien afirmó en X que manejaba una exclusiva relativa a “una joven embarazada de un cantante muy famoso que mantuvo relaciones con ella en paralelo a su vida familiar”. Esta declaración podría encajar, según la cronología, con el testimonio difundido por Rocío Martín y sitúa el foco mediático sobre la veracidad de la paternidad atribuida a Omar Montes.

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