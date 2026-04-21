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Alba Paul estalla y amenaza con abandonar ‘Supervivientes’: “Se acabó el show. ¿Qué os habéis pensado, qué es esto, la cárcel?”

Tras una monumental bronca por el reparto de arroz, la ‘influencer’ estalló contra el equipo técnico, llegando a comparar el concurso con una “cárcel”

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Alba Paul en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)
Alba Paul en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Formar parte de una aventura de la magnitud de Supervivientes 2026 no es un camino de rosas. A lo largo de las ediciones, hemos sido testigos de cómo el hambre extrema, la falta de sueño y las condiciones climáticas adversas llevan a los concursantes a un límite físico y mental difícil de imaginar desde la comodidad del sofá. Sin embargo, lo que se ha vivido en las últimas horas en Playa Derrota ha traspasado la frontera de la mera convivencia para convertirse en un motín contra la propia organización del programa.

Si hace apenas unos días era Claudia Chacón quien mostraba los dientes al equipo, ahora ha sido su archienemiga, Alba Paul, quien ha protagonizado uno de los momentos más tensos y desagradables que se recuerdan en la historia reciente del reality. Una disputa por un puñado de arroz terminó en una batalla campal de gritos, acusaciones de manipulación y una reprimenda pública por parte de Sandra Barneda que ha dejado a los náufragos temblando.

Alba Paul en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)
Alba Paul en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Todo estalló por una discrepancia en la asignación diaria de comida. Los concursantes, cuya obsesión por el alimento es ya una cuestión de supervivencia pura, decidieron medir el arroz recibido. Según sus propios cálculos, las cuentas no salían: frente a los 9 vasos que supuestamente correspondían a Playa Derrota, solo encontraron 7. La sospecha de que les estaban robando dotación prendió la mecha de forma instantánea.

La tensión llegó a tal punto que un técnico del programa tuvo que personarse en la playa para intentar calmar los ánimos y explicar, una vez más, las normas: “Las porciones son 30 gramos de arroz para vosotros por persona y 40 gramos de arroz para Derrota, porque vosotros tenéis lentejas”, aclaró el trabajador. Lejos de apaciguar el conflicto, estas palabras fueron interpretadas como una traición. Los náufragos aseguraron que les habían “cambiado las normas” a mitad de la partida.

La furia de Alba Paul y su amenaza de abandono

Fue en ese momento cuando Alba Paul perdió por completo los papeles. Fuera de sí, la influencer avanzó hacia la valla que delimita la zona de los técnicos, desafiando las distancias de seguridad. Su enfado escaló rápidamente hacia una actitud de desacato total: “Que no voy a salir de aquí, quiero hablar con el director del programa ahora mismo. ¿Pero de qué vais?”.

La concursante se muestra afectada tras la revolución en el programa
Alba Paul se rompe tras conocer los cambios de grupos en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Ante las peticiones del equipo para que regresara a su zona, la reacción de Alba fue aún más violenta. Me cago en la puta… dejad de grabarme, se acabó el show, ya no estoy dentro del show, me voy. ¡Llámalo ahora, llámalo! Voy a dormir aquí. Estoy flipando, ¿qué os habéis pensado, qué es esto, la cárcel?”, espetaba la joven, cuestionando la ética del concurso. La catalana estaba convencida de que se les estaba tomando el pelo de forma deliberada: “A decir que por los huevos no puedo hablar con nadie, ¡cómo que no! Habéis cambiado las normas ahora, que se vayan a tomar el pelo a un gilipollas”, gritaba al aire, ante la mirada atónita de sus compañeros.

La reprimenda de Sandra Barneda

La gravedad de las acusaciones de Alba Paul obligó a la dirección de Conexión Honduras a tomar cartas en el asunto durante la gala. Sandra Barneda, con semblante serio, emitió un vídeo de archivo en el que se veía a María Lamela explicando las dotaciones exactas desde el primer día, desmontando así la teoría del “cambio de normas”. Alba, visiblemente más calmada pero sin dar su brazo a torcer, intentó justificarse: “Nosotros desde el principio teníamos entendida otra cosa en cuanto a cantidad de arroz. Yo ese día no salté solo por eso, salté porque me sentía acorralada y encerrada en un sitio en el que no podía comunicarme con nadie porque se me negaba eso”.

Incluso al verse en las imágenes, la concursante admitió que su comportamiento fue extremo, aunque mantuvo su discurso de victimización: “Escuchando este vídeo, parezco una loca maniaca a la que se le fue la olla y no fue así. Quiero que quede claro que me sentí encarcelada, como que no podía comunicarme con nadie ni solucionar ese problema porque se me negó”.

Sandra Barneda habla con Alba Paul tras su enfado en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)
Sandra Barneda habla con Alba Paul tras su enfado en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Sandra Barneda, actuando como mediadora pero con la firmeza que requiere la dirección de un programa de este calibre, decidió frenar en seco las acusaciones de maltrato o encierro. “No inventamos nada. La organización no quiere cambiar las normas, no quiere daros menos comida porque ya lo estáis pasando muy mal. Y entendemos que en algún momento podáis perder los nervios, pero eso no implica que digáis que os tienen encarcelados porque no es así”, le replicó Barneda de forma directa.

La tensión se palpaba en el ambiente cuando Alba insistió una última vez: “Esa fue mi sensación en ese momento y para aclarar eso estuvimos horas esperando”. Ante esta actitud de no dar marcha atrás, la presentadora zanjó el tema con una advertencia que sonó a ultimátum para todo el grupo: “De verdad, no os queremos complicar más. Cuidado con tachar a la organización de lo que no es”.

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