Así son los Bombardier Challenger 605, los aviones que transportan a los enfermos de hantavirus: más de 7.000 km de autonomía y hasta tres camillas UCI

Trasladados a Ámsterdam los dos contagiados que pararon en Canarias, en un nuevo avión medicalizado (Europa Press)

Un avión vinculado al operativo de evacuación de dos personas con síntomas compatibles con hantavirus realizó este jueves una escala técnica en el aeropuerto de Valencia para repostar combustible antes de continuar su ruta hacia Róterdam, en Países Bajos.

La aeronave, que previamente había permanecido en el aeropuerto de Gran Canaria, volaba ya sin pacientes ni pasajeros, únicamente con la tripulación a bordo. Según la información facilitada, la parada en Valencia se produjo a las 7:44 de la mañana y no hubo desembarco ni interacción con personas ajenas al operativo técnico. El aparato retomó el vuelo a las 8:34, con destino a Estambul, donde tenía prevista su llegada a las 11:34.

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Una ambulancia sale del Hospital Militar Gomez Ulla en Madrid, donde los 14 españoles del MV Hondius harán cuarentena desde el lunes (REUTERS/Isabel Infantes)

Bombardier Challenger 605, un avión-UCI

Para los traslados se han empleado aviones Bombardier Challenger 605, que - según la página web del fabricante, Redstar Aviation - destacan por su equipamiento médico de última generación, comparable al de una unidad de cuidados intensivos hospitalaria. Este modelo permite el traslado de pacientes en hasta tres camillas UCI - el número de asientos varía dependiendo de la cantidad de camas - y puede equiparse con unidades de aislamiento Epishuttle (una unidad de aislamiento unipersonal especializada), además de estar preparado para el uso de dispositivos de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

La cabina está diseñada para garantizar la seguridad y estabilidad durante todo el vuelo, tanto en traslados individuales como múltiples, siempre bajo la supervisión de equipos médicos experimentados. El Challenger 605 dispone de capacidad para adaptarse a diferentes configuraciones y su autonomía máxima es de ocho horas, con un alcance de hasta 7.408 kilómetros y una altitud operativa que puede alcanzar los 41.000 pies.

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El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

Una avería en el avión medicalizado obliga a cambiar de aeronave en Gran Canaria

El traslado de los pacientes procedentes del crucero MV Hondius, afectados por el brote de hantavirus, se vio alterado por una avería registrada en el sistema de soporte vital del avión medicalizado en el que viajaban desde Cabo Verde. El Ministerio de Sanidad confirmó que ambos fueron transbordados a otra aeronave siguiendo los protocolos sanitarios y en coordinación con las autoridades competentes.

La operación, autorizada bajo la condición de que nadie subiera ni bajara del avión mientras permanecía en pista, se complicó porque Marruecos denegó el aterrizaje previsto para repostar en Marrakech. Tras el desvío a Gran Canaria, la tripulación informó de la avería eléctrica, lo que demoró la salida y motivó la espera de un segundo avión procedente del norte de Europa, encargado de completar el traslado a Países Bajos en condiciones de seguridad.

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El Gobierno de Canarias ofreció instalar una burbuja de aislamiento sanitario para que el avión pudiera continuar su ruta, pero finalmente el Ministerio de Sanidad optó por esperar la llegada de la nueva aeronave. El avión inicial, tras dejar a los pacientes en Gran Canaria, voló solo con la tripulación a Valencia para repostar y desde allí prosiguió hacia Róterdam.

Fuentes de Sanidad recalcan que toda la operación se desarrolló conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con la compañía responsable. Mientras tanto, el MV Hondius continúa navegando a Canarias con 144 personas a bordo. Se espera que el crucero llegue al puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, a las 12 del mediodía del domingo 10 de mayo.

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