La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

La nómina de enero incluye la revisión anual prevista en la reforma de 2021 y beneficia a más de 10 millones de personas

Una pareja mayor caminan con
Una pareja mayor caminan con un carro de la compra (Eduardo Parra / Europa Press)

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se ha situado en 1.363,4 euros mensuales en enero, lo que supone un incremento interanual del 4,5%, tras la aplicación de la revalorización aprobada por el Gobierno. La actualización de las cuantías ha sido incorporada ya en la nómina de este mes y beneficiará a más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a 736.000 pensiones de clases pasivas.

La revalorización general aplicada es del 2,7%, conforme al mecanismo de actualización vinculado al IPC medio previsto en la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021. En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, el incremento es superior y oscila entre el 7% y el 11,4%, según los supuestos, incluyendo las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares.

Según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la subida supone un aumento aproximado de 500 euros anuales en la pensión media del sistema, mientras que en el caso de la pensión media de jubilación el incremento se sitúa en torno a 570 euros al año.

Evolución de las pensiones y cuantías medias

La pensión media de jubilación alcanza en enero los 1.563,6 euros mensuales, una cifra que perciben más de 6,6 millones de personas, lo que representa a más de dos tercios del total de pensionistas. Por regímenes, la cuantía media en el Régimen General se sitúa en 1.724,1 euros al mes, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos asciende a 1.054,4 euros. En el caso de la Minería del Carbón, la pensión media es de 2.993,2 euros, y en el Régimen del Mar, de 1.728,1 euros.

La pensión media de viudedad se situó en 971,9 euros mensuales, mientras que la cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema alcanzó los 1.678,6 euros al mes, según los últimos datos disponibles correspondientes a noviembre.

La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 14.250,7 millones de euros, de los cuales el 73,1% corresponde a pensiones de jubilación, con un importe de 10.424 millones de euros. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.282,6 millones, mientras que la nómina de incapacidad permanente ascendió a 1.320,6 millones, la de orfandad a 185,1 millones y la de prestaciones en favor de familiares a 38,3 millones.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Cambios en el patrón de jubilación

Los datos del Ministerio reflejan una transformación progresiva en el acceso a la jubilación tras las reformas introducidas en los últimos años. Entre enero y diciembre de 2025 se registraron 375.324 nuevas altas de pensiones de jubilación, con un descenso significativo de las jubilaciones anticipadas.

Las jubilaciones anticipadas representaron el 27,9% del total de nuevas altas, frente al 40% que suponían antes de la reforma de 2021. En paralelo, las jubilaciones demoradas alcanzaron el 10,9%, más del doble del 4,8% registrado en 2019. Como resultado de este cambio de comportamiento, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa actualmente en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Complemento de brecha de género y Clases Pasivas

En enero, 1.324.934 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las cuales el 78,9% corresponde a mujeres. El importe medio mensual de este complemento es de 77,04 euros, con una cuantía fija por hijo de 33,20 euros mensuales.

En el ámbito de clases pasivas, la nómina mensual asciende a 3.378,24 millones de euros, con un crecimiento interanual del 5,4%. El número de pensiones en vigor se situó en 736.075, lo que supone un aumento del 2% respecto al año anterior.

