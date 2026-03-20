Qué se sabe del brote de meningitis de Reino Unido y cuál es el riesgo de que llegue España: “La inmunidad de la vacuna no es tan fuerte en la adolescencia”

Jóvenes y estudiantes en la cola para recibir la vacuna contra el meningococo en el condado de Kent, Inglaterra (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Las autoridades confirmaron este jueves seis nuevos casos de meningitis en el sureste de Inglaterra, que se suman a la veintena contagios notificados desde el 13 de marzo. El brote de meningococo ha puesto en alerta tanto a la UK Health Security Agency (UKHSA) como a los ciudadanos, especialmente tras el fallecimiento de dos estudiantes.

El brote, aunque tiene todavía una evolución ascendente, se encuentra localizado, aseguran las autoridades. Las primeras investigaciones apuntan a que el contagio se produjo en una discoteca de la ciudad de Canterbury muy frecuentada por estudiantes universitarios, de ahí que la mayoría de infectados sean adultos jóvenes. Ante el brote de la bacteria, el gobierno ha puesto en marcha un protocolo que consiste en administrar antibióticos preventivos a los grupos de mayor riesgo, rastrear contactos de los pacientes y realizar campañas de vacunación dirigidas.

La enfermedad meningocócica invasiva es una infección aguda grave provocada por la bacteria Neisseria meningitidis y que incluye diversas manifestaciones clínicas, entre ellas la sepsis y la meningitis. La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro, el cerebelo y la medula ósea, lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo.

“Cuando alguien está tremendamente inmunodeprimido, la bacteria puede llegar a la sangre o a nivel de las meninges y causar una meningitis bacteriana”, explica para Infobae el doctor Diego García, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y especialista en Microbiología del Hospital Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife. Tanto la meningitis como la sepsis son infecciones extremadamente graves que acaban provocando “una coagulación intravascular diseminada, una respuesta extrema inflamatoria del organismo”. El 10 % de las personas afectadas acaba falleciendo. De los que sobreviven, entre el 15 y el 20 % lo hace con secuelas importantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la transmisión de la bacteria se produce por el contacto directo entre personas (contacto con mucosas, sangre o fluidos corporales) o a través de secreciones nasofaríngeas de la persona infectada. Por ello, el meningococo puede transmitirse en los estornudos, los besos, la tos o por el contacto a largo plazo, por ejemplo conviviendo con un paciente.

Cuál es el riesgo de un brote de meningitis en España

Los casos de infección por meningococo se encuentran en alza y es probable que se notifiquen nuevos en los próximos días. Sin embargo, se trata de un brote controlado en un espacio y un contexto determinado. Por ello, el especialista llama a la calma y asegura que en España “no hay riesgo de brote”.

En la inmensa mayoría, explica el doctor García, los casos diagnosticados suelen quedar en el lugar de origen del brote. “El seguimiento tiene que hacerse a esos chicos. En ellos suele ser más frecuente porque empiezan a tener estos contactos cercanos en reuniones, bares, campamentos...”

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

La vacuna contra el meningococo

Desde el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) llaman a la calma y aseguran que la situación no supone una amenaza para la Unión Europea, pero insisten en que la mejor herramienta de prevención es la vacunación. En Reino Unido, la vacuna frente al serogrupo B se implementó en el calendario en 2015, por lo que estos jóvenes podrían no haber recibido la dosis en su infancia.

En el caso de España, la vacuna contra este serogrupo B se aprobó en 2022 y se instauró paulatinamente entre 2023 y 2024, dejando fuera a muchos adultos jóvenes. Es la última vacuna introducida en el calendario en España. El medicamento tiene dos dosis a nivel infantil, pues la infección suele afectar especialmente a menores de un año, dándose un segundo pico en la adolescencia y en adultos jóvenes.

“Nosotros la tenemos cubriendo a esa edad temprana, pero se ve que esta inmunidad no es tan fuerte cuando llega a la adolescencia. Entonces, se está planteando realizar una segunda fase de vacunación para estas personas jóvenes adultas”, expresa el experto de la SEIMC.

La Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación sistemática a partir de los 2 meses de edad frente al meningococo B con una pauta 2+1 para todos los lactantes de esta edad. En la adolescencia también se recomienda una dosis de refuerzo de 4CMenB (Bexsero) en aquellos niños que hubieran recibido esta vacuna en la infancia, además de a aquellos adolescentes que no hubieran recibido la vacuna MenB se les aplique a los 12 años con cualquiera de las dos vacunas disponibles, Bexsero y MenB-fHbp (Trumenba).

Incidencia de la enfermedad meningocócica invasiva en España entre 1996 y 2024 (Ministerio de Sanidad)

En los últimos 40 años se ha extendido el desarrollo e implantación de vacunas contra prácticamente todos los tipos de meningitis con incidencia en Europa Occidental. En España, se implantó en los años 80 en calendario la vacuna contra el Haemophilus Influenzae tipo B (HiB). La grave onda epidémica de 1999-2000 provocó la inclusión en calendario en el año 2000 de la vacuna frente al meningococo de serogrupo C.