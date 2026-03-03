Francia despliega su portaaviones nuclear Charles-de-Gaulle tras el cierre del estrecho de Ormuz: “No podemos permitir que se bloqueen las rutas estratégicas”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (Europa Press)

El portaaviones de propulsión nuclear Charles-de-Gaulle pondrá rumbo al Mediterráneo oriental por orden directa del presidente francés, Emmanuel Macron. Esta decisión sitúa a Francia en el centro del dispositivo militar europeo ante la escalada bélica desencadenada por la guerra en Irán y su extensión al conjunto de Oriente Medio. El anuncio, formulado en un mensaje solemne a la nación, marca un punto de inflexión en la implicación francesa y responde, según el Elíseo, a la necesidad de garantizar la seguridad de las rutas marítimas estratégicas y proteger a los nacionales desplegados en la región.

“Hoy el estrecho de Ormuz está de facto cerrado”, ha advertido Macron al justificar el envío del buque insignia de la Marina francesa. Por ese paso transita aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo. “No podemos permitir que se bloqueen las rutas estratégicas”, ha subrayado el jefe del Estado, enmarcando la decisión en la defensa directa de los intereses económicos y de seguridad europeos.

El despliegue del Charles-de-Gaulle —único portaaviones nuclear francés y uno de los escasos en el mundo con ese sistema de propulsión— se produce tras una sucesión de ataques cruzados que han ampliado el conflicto más allá del territorio iraní. Francia, ha explicado Macron, está tomando la iniciativa para construir una coalición que reúna medios, incluidos militares, con el objetivo de asegurar el tráfico marítimo en estas vías críticas para la economía global. En esa coordinación participan aliados europeos, con especial mención a Grecia, con quien París mantiene una estrecha interlocución en el Mediterráneo oriental.

Refuerzo militar francés

El envío del portaaviones se ha sumado a otras medidas adoptadas en las últimas horas. El presidente ha ordenado reforzar la seguridad de las bases militares francesas en la región, dos de las cuales han sufrido “ataques limitados”. También se ha decidido incrementar los medios de defensa antiaérea tras una ofensiva contra una base británica en Chipre, así como el despliegue de la fragata “Languedoc”, que ha operado en coordinación con el resto de activos navales aliados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

La dimensión consular de la crisis no ha sido menor. En los países afectados han residido alrededor de 400.000 ciudadanos franceses, lo que ha llevado al Gobierno a activar un plan de repatriación para quienes han deseado abandonar la zona. “Hemos estado organizando en buen orden el regreso de nuestros compatriotas que lo han solicitado, comenzando por los más vulnerables”, ha señalado Macron, anunciando la llegada inminente de dos primeros vuelos a París.

El jefe del Estado ha insistido en que su responsabilidad ha sido “proteger nuestro país, garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y defender el interés nacional”, en un contexto que ha descrito como inestable y susceptible de evolucionar rápidamente.

Acusaciones contra Irán

En el plano político, Macron ha atribuido a la República Islámica la “responsabilidad primera” de la situación actual. A su juicio, ha sido Irán quien ha desarrollado “un programa nuclear peligroso y capacidades balísticas inéditas”, además de haber financiado y armado a grupos considerados terroristas en países vecinos. Ha recordado igualmente la represión de las protestas internas del pasado enero, cuando, según ha afirmado, las autoridades iraníes han dado la orden de disparar contra su propia población, con miles de víctimas mortales.

Aunque ha justificado la intervención de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, el presidente francés ha lamentado que esas operaciones se hayan llevado a cabo “al margen del derecho internacional”. Junto a Alemania y el Reino Unido, Francia ha defendido la necesidad de un cese inmediato de los bombardeos y la reanudación de negociaciones diplomáticas como única vía para una paz duradera.

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

La extensión de la guerra al Líbano ha añadido un nuevo foco de preocupación. Macron ha calificado de “escalada peligrosa” los enfrentamientos derivados de ataques lanzados por el grupo chií Hezbollah contra Israel y ha pedido tanto el cese de esas acciones como el respeto a la integridad territorial libanesa. En las últimas horas, bombardeos israelíes han alcanzado posiciones vinculadas a organizaciones aliadas de Hezbollah y del movimiento palestino Hamás en el sur del Líbano, mientras el ejército israelí ha advertido de nuevas operaciones sobre infraestructuras consideradas militares.

En ese tablero complejo y volátil, la presencia del Charles-de-Gaulle ha simbolizado la voluntad de Francia de proyectar capacidad de disuasión y protección sin haber renunciado, al menos en el plano discursivo, a la apuesta por la vía diplomática. “Francia ha sido una potencia que ha protegido a los suyos, una potencia comprometida con la paz, fiable, previsible y determinada”, ha afirmado Macron en su intervención, mientras el buque insignia de la Marina francesa se ha preparado para operar en una de las regiones más inestables del planeta.