España

Las Fuerzas Armadas de Francia prueban el uso del misil ‘Mistral 3′ en un helicóptero Tiger y preparan una capacidad antidrones para la aeronave

La urgencia operativa ha acelerado estas iniciativas, con compras en menos de 48 horas y envío inmediato de ingenieros al exterior

Guardar
Helicóptero Tiger de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)
Helicóptero Tiger de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Las Fuerzas Armadas de Francia han dado un paso relevante en la modernización de sus helicópteros de ataque Tiger con la integración exitosa del misil aire-aire Mistral 3. La Dirección General de Armamento (DGA) confirmó el 22 de abril que la última versión de este sistema ha superado las pruebas de calificación, logrando mejorar uno de sus sistemas más relevantes.

La incorporación del Mistral 3 supone una mejora significativa respecto al modelo anterior, ya utilizado para autodefensa en los Tiger. Esta actualización se aceleró por la presión de las operaciones exteriores, como evidencia el reciente derribo de drones iraníes por parte de helicópteros franceses desplegados en la región, equipados con cañón de 30 mm y el enlace de datos táctico Link 16.

La integración de este sistema, que normalmente habría llevado más de un año, se realizó en menos de tres semanas gracias a la colaboración ágil entre los equipos de la DGA y los Centros de Investigación de Excelencia (CeR), según explica el Ministerio de Defensa. La DGA destacó la importancia de los CeR, creados a finales de 2025, que reúnen experiencia técnica, adquisitiva y financiera para impulsar avances tecnológicos en defensa. Estos centros han colaborado con las fuerzas armadas y la industria para desarrollar soluciones innovadoras, incluyendo este nuevo avance.

Además de la incorporación del Mistral, la DGA anunció el inicio del desarrollo industrial de una versión antidrones del misil guiado por láser de 68 mm, que será empleada tanto en helicópteros Rafale como Tiger. Los primeros ensayos en vuelo están previstos para junio, dentro de una estrategia que también contempla la evaluación de distintos modelos de drones interceptores de fabricación francesa para reforzar la defensa activa contra amenazas no convencionales.

Irán lanzó un misil en medio de las tensiones con EEUU

Integración del misil en los helicópteros

El misil ofrece un alcance de ocho kilómetros y una tasa de éxito superior al 96%, proporcionando protección contra una amplia variedad de amenazas aéreas en diferentes entornos, desde aeronaves tripuladas hasta drones hostiles. La capacidad multidominio del Mistral 3 permite su integración tanto en plataformas terrestres como aéreas y navales, lo que amplía las opciones operativas de las Fuerzas Armadas francesas en escenarios diversos.

Según señala Zona Militaire, urgencia operativa ha llevado a que muchas de estas iniciativas se hayan puesto en marcha en plazos muy reducidos, con órdenes de compra gestionadas en menos de 48 horas y el despliegue de ingenieros de armamento en zonas de operaciones exteriores. Este ritmo acelerado ha permitido que las soluciones lleguen de manera casi inmediata al frente, reforzando la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas francesas ante amenazas emergentes, especialmente en Oriente Medio.

El éxito de la integración del Mistral 3 refleja el esfuerzo conjunto de la industria de defensa francesa y las instituciones militares para adaptar sus sistemas a los retos del presente, apostando por la innovación tecnológica y la rapidez en la toma de decisiones estratégicas. Francia busca así garantizar la protección de sus efectivos, mejorar la capacidad de sus medios y mantener su influencia en los principales teatros de operaciones internacionales, consolidando su posición como referente en la defensa europea.

Temas Relacionados

MilitaresFuerzas Armadas EspañaGuerra en Medio OrienteEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Máximo Sant, expiloto: “Se puede arrancar un coche sin embrague”

El expiloto Máximo Sant detalla en qué circunstancias es posible poner en marcha un coche sin recurrir a este pedal, especialmente en vehículos “muy simples” o que tengan “unos pocos años”

Máximo Sant, expiloto: “Se puede arrancar un coche sin embrague”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Muere un tercer paciente con cáncer que recibió seis veces la dosis recomendada en el Hospital de Burgos

El error en la preparación del fármaco afectó a cinco personas, de las cuales dos murieron en diciembre

Muere un tercer paciente con cáncer que recibió seis veces la dosis recomendada en el Hospital de Burgos

Lidia Torrent emociona al mostrar el esperado reencuentro de Jaime Astrain con su hija tras ‘Supervivientes 2026’

La presentadora ha compartido las imágenes más íntimas del regreso a casa de su novio, marcado por la emoción del reencouentro con su hija

Lidia Torrent emociona al mostrar el esperado reencuentro de Jaime Astrain con su hija tras ‘Supervivientes 2026’

El restaurante La Mafia renuncia a su nombre y se convierte en La Famiglia: una denuncia de la embajada italiana zanjada por la justicia española

Italia ha mantenido durante años un conflicto con la empresa, argumentando que su marca es ofensiva y que vincularla a experiencias gastronómicas y de ocio banaliza la actividad de una organización criminal

El restaurante La Mafia renuncia a su nombre y se convierte en La Famiglia: una denuncia de la embajada italiana zanjada por la justicia española
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013