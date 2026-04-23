Las Fuerzas Armadas de Francia prueban el uso del misil ‘Mistral 3′ en un helicóptero Tiger y preparan una capacidad antidrones para la aeronave

Helicóptero Tiger de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Las Fuerzas Armadas de Francia han dado un paso relevante en la modernización de sus helicópteros de ataque Tiger con la integración exitosa del misil aire-aire Mistral 3. La Dirección General de Armamento (DGA) confirmó el 22 de abril que la última versión de este sistema ha superado las pruebas de calificación, logrando mejorar uno de sus sistemas más relevantes.

La incorporación del Mistral 3 supone una mejora significativa respecto al modelo anterior, ya utilizado para autodefensa en los Tiger. Esta actualización se aceleró por la presión de las operaciones exteriores, como evidencia el reciente derribo de drones iraníes por parte de helicópteros franceses desplegados en la región, equipados con cañón de 30 mm y el enlace de datos táctico Link 16.

La integración de este sistema, que normalmente habría llevado más de un año, se realizó en menos de tres semanas gracias a la colaboración ágil entre los equipos de la DGA y los Centros de Investigación de Excelencia (CeR), según explica el Ministerio de Defensa. La DGA destacó la importancia de los CeR, creados a finales de 2025, que reúnen experiencia técnica, adquisitiva y financiera para impulsar avances tecnológicos en defensa. Estos centros han colaborado con las fuerzas armadas y la industria para desarrollar soluciones innovadoras, incluyendo este nuevo avance.

Además de la incorporación del Mistral, la DGA anunció el inicio del desarrollo industrial de una versión antidrones del misil guiado por láser de 68 mm, que será empleada tanto en helicópteros Rafale como Tiger. Los primeros ensayos en vuelo están previstos para junio, dentro de una estrategia que también contempla la evaluación de distintos modelos de drones interceptores de fabricación francesa para reforzar la defensa activa contra amenazas no convencionales.

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Integración del misil en los helicópteros

El misil ofrece un alcance de ocho kilómetros y una tasa de éxito superior al 96%, proporcionando protección contra una amplia variedad de amenazas aéreas en diferentes entornos, desde aeronaves tripuladas hasta drones hostiles. La capacidad multidominio del Mistral 3 permite su integración tanto en plataformas terrestres como aéreas y navales, lo que amplía las opciones operativas de las Fuerzas Armadas francesas en escenarios diversos.

Según señala Zona Militaire, urgencia operativa ha llevado a que muchas de estas iniciativas se hayan puesto en marcha en plazos muy reducidos, con órdenes de compra gestionadas en menos de 48 horas y el despliegue de ingenieros de armamento en zonas de operaciones exteriores. Este ritmo acelerado ha permitido que las soluciones lleguen de manera casi inmediata al frente, reforzando la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas francesas ante amenazas emergentes, especialmente en Oriente Medio.

El éxito de la integración del Mistral 3 refleja el esfuerzo conjunto de la industria de defensa francesa y las instituciones militares para adaptar sus sistemas a los retos del presente, apostando por la innovación tecnológica y la rapidez en la toma de decisiones estratégicas. Francia busca así garantizar la protección de sus efectivos, mejorar la capacidad de sus medios y mantener su influencia en los principales teatros de operaciones internacionales, consolidando su posición como referente en la defensa europea.