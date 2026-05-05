El discreto plan de la reina Letizia y su madre, Paloma Rocasolano, en Madrid: una fecha especial y un almuerzo privado

La reina Letizia y su madre, Paloma Rocasolano, en un fotomontaje. (Europa Press)

La Reina Letizia es uno de los miembros de la realeza con mayor proyección pública. Tanto es así que su agenda institucional se analiza al milímetro. Y es que cada una de sus apariciones públicas genera cientos de titulares, dentro y fuera de las fronteras. Si bien son muchos los detalles que se conocen de su vida pública, su faceta personal es casi inquebrantable.

La esposa de Felipe VI acostumbra a mantener su vida privada lejos de los focos y las cámaras. En ese espacio reservado, donde solo tienen cabida sus padres, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, su hermana Telma y sus sobrinas, Letizia deja de ser reina para ser, simplemente, hija y hermana. Ese hermetismo, que ha mantenido a raya la curiosidad mediática durante más de dos décadas, ha vivido un pequeño paréntesis este fin de semana.

PUBLICIDAD

Telma Ortiz, Paloma Rocasolano y la reina Letizia (INFOBAE ESPAÑA).

Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la residencia oficial de los reyes fue testigo de un encuentro que, aunque pretendía ser secreto, ha terminado por trascender a la opinión pública, revelando la cara más humana de la soberana. Tal y como ha publicado en exclusiva el diario El Debate, Paloma Rocasolano fue vista accediendo al complejo del Palacio de la Zarzuela durante la mañana del pasado domingo.

El plan de la reina Letizia y Paloma Rocasolano por el Día de la Madre

La madre de la periodista realizó esta visita en solitario, cruzando los controles de seguridad con la naturalidad de quien se siente en casa, y prolongó su estancia hasta bien entrada la hora de comer. Este encuentro sorpresa no es un hecho aislado, sino la confirmación de que, si en alguien confía ciegamente Letizia, esa es en su madre. A pesar de que la soberana siempre ha hecho gala de una independencia férrea, pues abandonó el hogar familiar siendo solo una adolescente para labrarse un futuro en el periodismo, resulta paradójico cómo su entrada en la Familia Real supuso un punto de inflexión que la unió, más si cabe, a sus propios orígenes.

PUBLICIDAD

La reina Letizia de España asiste al diálogo con mujeres gitanas y la Fundación Secretariado Gitano (FSG) (Jack Abuin/ZUMA Press Wire)

El hecho de que Paloma Rocasolano se desplazara hasta la Zarzuela para pasar unas horas junto a su hija en una fecha tan señalada pone de manifiesto que la estructura familiar de Letizia es su verdadero “motor”. Mientras la princesa Leonor continúa con su formación militar y la infanta Sofía prosigue sus estudios en el extranjero, estos encuentros en el Pabellón del Príncipe permiten a Letizia recuperar la normalidad de una mujer que busca el consejo y la compañía de su madre.

Este Día de la Madre ha servido para recordar que, tras el ‘efecto Letizia’ que conquista el mundo de la moda y la diplomacia, reside una mujer que sigue necesitando ese almuerzo dominical con Paloma Rocasolano. El blindaje de la Zarzuela ha vuelto a funcionar, permitiendo que madre e hija celebraran su día lejos de las cámaras, recordándonos que el éxito institucional de la reina no sería posible sin la solidez del refugio que le brindan sus padres.

PUBLICIDAD

La relación de los reyes con la familia Ortiz-Rocasolano siempre ha estado marcada por la discreción absoluta. Tanto Jesús como Paloma han sabido ocupar un segundo plano impecable, actuando como un soporte emocional necesario para Letizia en los momentos más complejos de su reinado. Esta actitud ha facilitado que el vínculo no solo sea fuerte entre madre e hija, sino que también ha trascendido a Felipe, quien mantiene una relación de afecto y respeto con sus suegros.