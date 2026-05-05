La ‘regla del número 3’ de los chefs para saber cuánta sal echar en la comida: “Te permite ver si te va a sobrar o si te va a hacer falta un poquito más”

Cuánta sal debemos echar en las comidas, según un chef (Montaje Infobae)

La cocina está llena de pequeños detalles que pueden convertir una receta digna en un auténtico desastre. Y viceversa. Aunque la intuición, sobre todo en tiempos y cantidades, es clave para conseguir un resultado exquisito, hablar de minutos y gramos puede sernos de gran utilidad en su ausencia. Algunos chefs cuentan con sus propios trucos, normas básicas que les permiten saber qué echar y cuándo hacerlo para lograr un plato delicioso pase lo que pase.

En este sentido, una de las grandes dudas tiene que ver con la sal; cuánta echar, cuándo hacerlo y cómo saber si nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos. El chef y creador de contenido David Guibert quiso responder a esta eterna discusión explicando su truco clave en un vídeo en TikTok, un método perfecto para lograr el punto exacto en cada plato.

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Guibert resumió su recomendación en una regla muy sencilla: “De forma orientativa, sigue la norma del tres. Utiliza una pizca de sal cogida con tres dedos por cada comensal”. Según afirma el cocinero, esa medida equivale aproximadamente a un gramo por cada pizca.

En caso de estar cocinando para varias personas, lo ideal será dosificar la sal en función de ese cálculo: una pizca por cada comensal. También es vital saber en qué momento añadir la sal a nuestra receta; para ello, Guibert señala tres fases durante la preparación de la comida: “Empiezas a cocinar, añades un tercio, a mitad de cocción añades otro tercio y a cinco minutos, más o menos, de terminar de cocinar, añades lo que te queda”, detalló.

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La clave, según su experiencia, está en probar el resultado justo antes de la última adición. “Esto te permite ver si te va a sobrar sal o, en todo caso, si te va a hacer falta un poquito más de sal”, explicó.

El problema de la sal dentro de una dieta saludable

La cantidad de sal que añadimos a nuestras recetas no es solo una cuestión de sabor, sino que atiende además a preocupaciones de salud. Precisamente por eso, el propio chef nos advierte: “Importante, no olvidemos que en caso de cocinar para niños pequeños, hay que adaptar estas cantidades”, reduciendo el contenido de sal para adaptarlo a las necesidades de una dieta infantil.

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La preocupación no es, en absoluto, infundada. Es cierto que la sal es la principal fuente de sodio, un micronutriente esencial para algunos de los procesos bioquímicos que tienen lugar en nuestro cuerpo, como la contracción y el bombeo cardiaco. Sin embargo, y a pesar de que resulta fundamental para nuestro organismo, su consumo elevado tiene implicaciones serias para la salud.

Según un informe del Ministerio de Sanidad, el 45 % de infartos y el 50 % de ictus están asociados al consumo excesivo de sal, un dato que nos invita a revisar la cantidad de este producto que añadimos a nuestras recetas. Para guiarnos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta máxima diaria de 5 gramos de sal. En España se consumen casi 10 gramos diarios.

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