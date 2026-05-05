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Astrid de Noruega, la “princesa más anciana del mundo” retoma su agenda oficial tras sus problemas de salud

La hermana del rey Harald asiste en Oslo a un acto institucional junto al príncipe Haakon, demostrando su firme compromiso pese a su delicado estado reciente

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La princesa Astrid de Noruega y el príncipe Haakon en el 50 aniversario de "Dysleksi Norge", la Asociación Noruega de Dislexia
La princesa Astrid de Noruega ha retomado su agenda oficial junto a su sobrino, el príncipe Haakon.

La princesa Astrid de Noruega ha vuelto a la vida pública. A sus 94 años, y tras semanas marcadas por la preocupación en torno a su estado de salud, la hermana del rey Harald V de Noruega ha retomado su agenda oficial con una reaparición muy significativa en Oslo. Lo ha hecho en el 50º aniversario de Dysleksi Norge, una organización con la que mantiene un estrecho vínculo desde hace décadas.

El acto, celebrado en el Ayuntamiento de la capital noruega, ha contado con la presencia del príncipe heredero Haakon de Noruega, sobrino de la princesa. Ambos han participado en una jornada conmemorativa dedicada a visibilizar y defender los derechos de las personas con dificultades de lectura, escritura, cálculo y lenguaje. Como patrona de la organización, Astrid ha seguido de cerca su labor durante años, consolidándose como una figura clave en el impulso de iniciativas sociales dentro de la monarquía noruega.

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Fiel a su estilo cercano, la princesa no acudió sola. A su lado estuvo Wilma, su inseparable perrita de raza chihuahua, cuya presencia volvió a despertar simpatía entre los asistentes. Este detalle, aparentemente menor, refleja el carácter accesible de Astrid, una figura muy querida en Noruega precisamente por su naturalidad y compromiso constante.

La princesa Astrid de Noruega y el príncipe Haakon en el 50 aniversario de "Dysleksi Norge", la Asociación Noruega de Dislexia
La princesa Astrid de Noruega ha retomado su agenda oficial junto a su sobrino, el príncipe Haakon. (Heiko Junge / NTB)

Su reaparición cobra especial relevancia tras los problemas de salud que la mantuvieron alejada del foco público en los últimos meses. El pasado mes de marzo trascendió su ingreso hospitalario de urgencia a causa de una neumonía, un episodio que generó inquietud tanto en la opinión pública como en los medios. La Casa Real noruega optó entonces por emitir un comunicado breve y prudente en el que se limitaba a señalar que la princesa necesitaba descanso y tiempo de recuperación tras una enfermedad, sin ofrecer detalles adicionales.

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No era la primera vez que su estado de salud suscitaba atención. En los últimos años, la princesa Astrid ha tenido que hacer frente a diversas dolencias crónicas propias de su avanzada edad. Entre ellas destacan problemas de movilidad y afecciones en la cadera que han requerido tratamiento continuado y que, en ocasiones, la han obligado a utilizar silla de ruedas. Estas circunstancias han condicionado progresivamente su presencia en actos oficiales, aunque no han logrado apartarla completamente de sus responsabilidades institucionales.

La princesa Astrid de Noruega y el príncipe Haakon en el 50 aniversario de "Dysleksi Norge", la Asociación Noruega de Dislexia
La princesa Astrid de Noruega ha retomado su agenda oficial junto a su sobrino, el príncipe Haakon. (Heiko Junge / NTB)

Pese a todo, su compromiso sigue intacto. De hecho, el pasado mes de febrero celebró su 94º cumpleaños rodeada de su familia, en una cita que supuso un importante hito dentro de la Casa Real. Fue en ese contexto cuando la reina Sonja de Noruega la definió públicamente como “probablemente la princesa más anciana del mundo”, una expresión que resume tanto su longevidad como su singular posición dentro de las monarquías europeas.

Una princesa con una vida diferente y polémica

A lo largo de su vida, Astrid ha sido también protagonista de episodios que marcaron la historia de la realeza noruega. Su vida sentimental, en su momento, generó cierta controversia por su matrimonio en 1961 con Johan Martin Ferner, que no pertenecía a la realeza ni a la aristocracia.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Su regreso a la agenda oficial no solo simboliza una mejoría en su estado de salud, sino también la voluntad de seguir activa y vinculada a las causas que ha defendido durante décadas. En una etapa en la que muchas figuras públicas optan por retirarse, Astrid de Noruega continúa siendo un ejemplo de dedicación y resiliencia, reafirmando su papel como una de las figuras más respetadas y queridas de la monarquía escandinava.

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