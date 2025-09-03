Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, y el actor de ‘Anatomía de Grey’, Jesse Williams, comparten su romance por las calles de Madrid

Alejandra Onieva y Jesse Williams. (Instagram)

Un revuelo mediático a la vista paseando por las calles de Madrid. En el corazón de la capital española, la actriz Alejandra Onieva, hermana del empresario Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó, ha sido vista en actitud muy cariñosa junto al actor estadounidense Jesse Williams, conocido mundialmente por interpretar al doctor Jackson Avery en la exitosa serie Anatomía de Grey. La pareja fue captada por los fotógrafos disfrutando de una jornada relajada, llena de gestos cómplices, miradas intensas y muestras de afecto que no pasaron desapercibidas para nadie.

Ambos artistas recorrieron juntos varias tiendas de lujo en una de las zonas más elegantes de Madrid, sin ocultar su cercanía ni evitar a las cámaras, lo que parece confirmar que su relación sentimental ya no es ningún secreto. Más allá de un simple encuentro fortuito, todo indica que esta historia de amor comenzó meses atrás, en un contexto muy diferente: el set de rodaje de la serie italiana Hotel Costiera, una producción que verá la luz en Amazon Prime Video el próximo 24 de septiembre de 2025.

'Hotel Costiera', la serie que unió a Alejandra Onieva con el actor Jesse Williams. (Instagram)

La serie, rodada en la pintoresca localidad costera de Positano, en Italia, durante la primera mitad de 2024, fue el escenario perfecto para que surgiera la chispa entre ambos. Jesse Williams interpreta a Daniel “DD” de Luca, un exmarine en busca de la hija desaparecida del dueño del hotel, mientras que Alejandra Onieva da vida a Sheryl, un misterioso personaje que despierta intriga desde los primeros capítulos. Esta colaboración profesional no solo les permitió compartir escena, sino también conocerse más allá de las cámaras, forjando una conexión que ha ido creciendo con el tiempo.

Poco después del rodaje, ambos coincidieron en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia. Aunque no posaron juntos ante los medios, el simple hecho de asistir al mismo evento levantó sospechas sobre una posible relación que ahora se confirma públicamente.

Entre estrellas de Hollywood

Alejandra Onieva, a sus 33 años, ya ha pasado por dos relaciones públicas tan importantes como para acaparar todas las portadas de revistas. Su más mediática relación, previa a la actual con Jesse Williams, fue con el actor de Marvel Sebastian Stan, conocido por su papel Bucky Barnes en la saga de Los Vengadores y con quien terminó en el año 2022. Por su parte, el actor de Anatomía de Grey, nacido en 1980, ha sido relacionado anteriormente con figuras como la periodista Taylor Rooks y la directora Ciarra Pardo. Estuvo casado con Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos —Sadie, de 11 años, y Maceo, de 10—, hasta su separación en 2017.

Más allá de su faceta como galán televisivo, Williams se ha destacado por su fuerte compromiso social. En 2016, fue elegido por la revista People como “el hombre más sexy del mundo”, título que él mismo relativiza. “Mi objetivo es hacer lo que pueda con lo que tengo. Los estándares de belleza europeos me abren puertas, pero eso no define mi misión”, ha declarado en varias ocasiones. Activista por los derechos civiles, forma parte de la junta directiva de Advancement Project, una organización centrada en la justicia social, y también es productor ejecutivo del proyecto transmedia Question Bridge, que explora las experiencias de los hombres negros en Estados Unidos.