La regla 10-5-5 que utilizan los chefs para cocinar el arroz blanco perfecto

El truco del chef Chris Cho para el arroz blanco perfecto (Montaje Infobae)

El arroz es un ingrediente básico en las cocinas de prácticamente todo el mundo. En España es toda una religión, y más aún en otros lugares como el continente asiático, donde este grano es un elemento clave en la alimentación del día a día. Aunque su elaboración es, en principio, básica, lo cierto es que no es tan sencillo aprender a cocer el arroz para que quede siempre suelto y en su punto. Cantidades, medidas y tiempos son fundamentales para conseguir la perfección.

Hoy descubrimos un truco infalible que nos permitirá bordar este proceso siempre, sin necesidad de sacar básculas ni cronómetros. Lo ha creado el cocinero Chris Cho, un chef americano de ascendencia coreana que comparte sus trucos y consejos a través de sus redes sociales.

“Así es como se hace el arroz perfecto en una olla”, comienza avisando el cocinero en su cuenta de Instagram antes de comenzar el proceso. “Lo primero es lo primero; hay que enjuagar el arroz”, avisa Chris Cho. Este paso es imprescindible para conseguir un arroz suelto y esponjoso, pues es así como conseguiremos eliminar al máximo el almidón propio de este grano. “Sujeta el arroz y deja que el agua corra por encima. Lo enjuagamos unas tres veces”, calcula el cocinero, aunque podemos sumarle uno o dos lavados.

Cómo hacer el arroz blanco perfecto

El siguiente consejo tiene que ver con la cantidad de agua que añadiremos a la olla; la primera forma de medirla consiste en meter la palma de la mano y calcular que el agua nos llegue a los nudillos. Otra manera consiste en calcular que el líquido llegue hasta la primera falange de nuestro dedo.

Una vez tenemos clara la cantidad de agua que necesitaremos, aplicaremos la regla del 10-5-5. “Vamos a poner el arroz con el agua a fuego fuerte, y en cuanto empieces a ver burbujas y empiece a hervir, ahí es cuando lo dejamos diez minutos a fuego fuerte”, explica Chris Cho. “Luego, bajamos a fuego medio-bajo durante otros cinco minutos, lo apagamos por completo y lo dejamos al vapor durante cinco minutos más”. Una norma sencilla al mismo tiempo que infalible si queremos el arroz blanco perfecto sin tener una arrocera en casa.

Propiedades del arroz blanco

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una porción de 100 gramos de arroz blanco cocido contiene aproximadamente 130 calorías. Este número puede variar ligeramente dependiendo de cómo se cocine o del tipo de arroz, pero en general, el arroz blanco es considerado un alimento moderadamente calórico.

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La mayoría de sus calorías provienen de los carbohidratos, que representan alrededor del 28% de su composición en una porción cocida. Este macronutriente es esencial para obtener energía, y el arroz blanco, debido a su alto contenido en almidón, se descompone fácilmente en glucosa en el cuerpo, lo que lo convierte en una excelente fuente de energía rápida.

No obstante, dado que sus carbohidratos son en su mayoría de rápida digestión, también puede provocar picos en los niveles de azúcar en sangre si se consume en grandes cantidades sin una fuente de fibra o proteínas para equilibrar la absorción de los carbohidratos.

Otra de las ventajas del arroz blanco es que es fácil de digerir, lo que lo convierte en un alimento ideal para personas con problemas digestivos o para aquellos que se están recuperando de una enfermedad. Además, esta variedad de arroz es baja en grasas, ya que contiene menos de 1 gramo de grasa por cada 100 gramos cocidos, y es completamente libre de colesterol.