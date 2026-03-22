España

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

La hostelería concentrará el 87% de las nuevas contrataciones con más de 142.000 contratos, un aumento del 13,7% con respecto al año pasado

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Un trabajador cobrando en una
Un trabajador cobrando en una caja. (Europa Press/Imagen de archivo)

La Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina. Durante estos días festivos, marcados por la tradición y el turismo, la contratación tiende a aumentar, especialmente en aquellas comunidades donde las celebraciones locales atraen a miles de visitantes y movilizan el consumo en bares, restaurantes, hoteles y actividades culturales.

Y este año no va a ser una excepción, ya que el sector servicios y el turismo, motores habituales del empleo en Semana Santa, encaran la campaña con perspectivas de crecimiento de contratos temporales. Según las previsiones de Randstad, la actividad laboral se impulsará, llegando a cifras que consolidan la tendencia ascendente observada en los últimos años.

Aumento de la contratación en Semana Santa 2026

Durante la campaña de la Semana Santa de 2026, se firmarán 164.160 contratos en todo el país, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior. Esta subida responde tanto a la recuperación de la demanda turística como al efecto de los festivos en la mayoría de las regiones, que incentivan el consumo y la movilidad de viajeros.

Así, el crecimiento se concentrará en sectores que tradicionalmente tiran del empleo en estas fechas. La hostelería se sitúa a la cabeza, con 142.300 contrataciones previstas, lo que supone un aumento del 13,7% frente al ejercicio previo y representa casi el 87% del total de nuevos empleos.

Por su parte, el sector del transporte y logística prevé alcanzar 12.710 firmas, un 3,7% más que el año pasado y cerca del 8% de todas las nuevas contrataciones. El entretenimiento también confirma su peso, con 9.150 contratos y un leve crecimiento del 1,1%.

Dónde subirá más el empleo

El reparto geográfico de los contratos refleja la importancia estratégica de algunas comunidades autónomas. Andalucía lidera la creación de empleo durante la campaña, con 29.255 contratos y un aumento del 8,5% respecto al año anterior. Esta región absorberá cerca del 18% de toda la contratación a nivel nacional.

Por otro lado, Cataluña se mantiene en segunda posición, con 25.375 contratos estimados y un crecimiento del 12%. Le sigue la Comunidad de Madrid, que prevé alcanzar 22.510 incorporaciones, lo que supone un 14,2% más que el año pasado. La Comunidad Valenciana completa el grupo de cabeza, con 16.795 contratos y una subida del 11,4%.

Estas cuatro autonomías acapararán casi seis de cada diez nuevos empleos generados en el conjunto del país. El resto de comunidades también presentan cifras positivas, destacando el papel de las regiones turísticas. Canarias prevé 11.705 contratos (12,3% de crecimiento), Galicia llegará a 9.250 (14,4%) y Baleares sumará 8.770 (13,2%), consolidando el peso de los destinos de costa y ocio en la generación de empleo temporal.

En la zona norte, tanto el País Vasco como Castilla y León muestran avances notables, con 7.005 y 6.720 contratos respectivamente, mientras que Castilla-La Mancha y Aragón superarán los 6.000 y 4.700 empleos, ambos con incrementos superiores al 9%. La Región de Murcia y Extremadura destacan por su dinamismo, con crecimientos del 17,5% y 17,8%, respectivamente, situándose como dos de las regiones donde el empleo estacional crece a mayor ritmo. Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja presentan también incrementos, aunque con una subida más moderada.

Quiénes son los profesionales más demandados

Este tipo de campañas activa la búsqueda de perfiles directamente relacionados con el turismo y la atención al cliente. Entre los más solicitados figuran camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico, necesarios para responder al aumento de desplazamientos y entregas.

La demanda se amplía a trabajadores de animación, guías turísticos y personal de ocio. Además, la profesionalización del sector lleva a muchas empresas a buscar también perfiles especializados: jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o expertos en gastronomía son perfiles cada vez más solicitados.

De igual manera, la competencia por el talento obliga a ofrecer mejores condiciones, apostar por la formación continua y avanzar en la digitalización de los servicios. El dominio de idiomas, especialmente en los destinos internacionales, es un valor añadido para los candidatos.

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