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Vox, sobre la prioridad nacional y la inmigración: "Vamos a poner orden"

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Madrid, 27 abr (EFE).- El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha vuelto a defender este lunes el criterio "irrenunciable" para su partido de 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos, de tal modo que vayan "primero los españoles", y ha destacado: "Vamos a poner orden".

"España necesita orden, ley y fronteras", ha recalcado Fúster en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Acción Política (CAP) del partido, en la que ha subrayado que "este es el camino de Vox".

Ha asegurado que el deseo de la "inmensa mayoría de españoles" es ser "prioritarios en su propia nación" y ha denunciado que, sin embargo, el Gobierno "se entrega" a una regularización "masiva" de inmigrantes, que "es puro caos".

En su opinión, con este proceso el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido la entrada en España en "una alfombra roja de derechos por entero".

"Es una burla a los españoles que cumplen la ley (...) y también para el inmigrante que vino legalmente y esperó su turno", ha dicho Fúster, que considera la regularización un "pucherazo", igual que el que, según ha afirmado, intentó Sánchez en el Congreso Federal del PSOE en 2016.

Y ha aprovechado el polémico congreso socialista para apuntar sobre Sánchez que "si este tipo es capaz de hacer eso a sus propios correligionarios, a sus propios compañeros, ¿qué le hará los españoles que no le importan nada?".

El portavoz ha aludido además en la rueda de prensa al apagón eléctrico de hace un año y que tuvo "consecuencias muy reales", entre las que ha señalado "al menos cinco víctimas mortales".

Ha recalcado que hasta ahora nadie ha respondido por esas muertes, ha exigido "transparencia" sobre las causas y ha opinado que el apagón demostró que España necesita una política energética "seria, segura y soberana" .

Preguntado por las negociaciones con el PP para la formación de gobierno en Castilla y León, ha dicho que Vox puede "apretar un poco más" que en Extremadura y Aragón y que, por ellos, el pacto podría cerrarse "en 24 horas".

Pero ha puntualizado que el PP va siempre "algo más despacio" y que la respuesta a cuándo podría haber acuerdo se les debe hacer a los populares, quienes a lo mejor quieren dilatarlo "inmisericorde".

"No sé si en Valladolid o en Génova, esa es la duda que tengo", ha agregado y, en el mismo sentido, se ha referido a Andalucía, si las urnas les convierten también en llave de gobierno en las elecciones del próximo 17 de mayo.

Las expectativas de su partido en esta comunidad, ha puntualizado, son subir "un poquito más" y que los andaluces entiendan que "la presencia de Vox no solamente es necesaria, sino imprescindibles".

No obstante, ha querido puntualizar que Vox no tiene "ninguna expectativa de arrebatar nada" ni de "reventar" la mayoría absoluta que el PP aspira a revalidar en Andalucía.

Fuentes del partido de Santiago Abascal estiman que las urnas les volverán a dar en el Parlamento andaluz los mismos 14 escaños de los últimos comicios o si acaso uno más. EFE

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