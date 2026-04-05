Amama demandará a la Junta de Andalucía para que indemnice a Anabel, una de las afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama

Miembros de Amama durante una protesta por el escándalo de las mamografías en Andalucía en Sevilla, el 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

La Asociación Amama, representada por su abogado Manuel Jiménez, ha comunicado la decisión de iniciar acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados con el objetivo de que se indemnice a Anabel, una de las afectadas por las irregularidades detectadas en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Jiménez ha hecho este anuncio durante una entrevista concedida a Radio Sevilla, en la que ha especificado que actualmente se han presentado 160 reclamaciones patrimoniales en relación con esta crisis sanitaria. Además, según ha declarado Jiménez, existen entre 50 y 60 reclamaciones adicionales en posesión de las propias mujeres pendientes aún de presentación, y aproximadamente otros 40 o 50 casos en fase de estudio y confirmación.

La ausencia de respuesta efectiva por parte de la Junta de Andalucía ha motivado la decisión de avanzar por la vía judicial. Jiménez ha explicado que la negativa de la administración a ofrecer una solución o atender las solicitudes obliga a la asociación a proceder con la presentación de demandas en los tribunales. En palabras del abogado, la Junta no ha atendido “requerimiento alguno” ni ha mostrado disposición a ofrecer “otro tipo de solución”.

Amama continuará presentando demandas judiciales progresivamente, tan pronto como venzan los plazos y no haya un nuevo pronunciamiento de la administración

El caso de Anabel ha sido el primero en ser formalizado ante el SAS, según ha indicado el abogado. Este expediente fue presentado hace más de seis meses, pero a día de hoy, denuncian, no han recibido ninguna notificación por parte del Gobierno andaluz para requerir información al respecto del caso. El letrado asegura que desde la Junta “no se ha requerido absolutamente ningún papel”, lo que, en su opinión, resulta “curioso”.

Las demandas no cesarán

Jiménez ha adelantado que continuarán presentando demandas judiciales progresivamente, tan pronto como venzan los plazos y no haya un nuevo pronunciamiento de la administración. Ha previsto que a partir de finales de abril o mayo podrán presentar “una tras otra” estas acciones judiciales, si no se produce una novedad que altere el calendario. Además, ha recalcado que el flujo de reclamaciones continúa sin cesar, afirmando que “todos los días hay alguna nueva”.

El letrado ha subrayado que el contacto con la administración autonómica ha sido infructuoso. Según ha relatado en su entrevista con Radio Sevilla, él mismo ha telefoneado ”más de 50 veces" al Gobierno andaluz, sin obtener respuesta ninguna. Sus intentos por correo electrónico, según sus palabras, han tenido el mismo resultado de silencio institucional. Por ello, asegura que continuarán hasta obtener respuesta y, para ello, no les queda otra que recurrir a la vía judicial.

El abogado de Amama ha compartido que el objetivo inicial era evitar acudir a los tribunales, considerando que los procesos judiciales resultan extensos, costosos y pueden suponer un sufrimiento añadido para las mujeres, algunas de las cuales pueden, según ha advertido, no llegar a ver resuelto el litigio en vida. No obstante, ante la negativa de la administración a “disculparse”, “pedir perdón” y, principalmente, “resarcir a las mujeres”, Jiménez ha manifestado que recurrir a la justicia se convierte en la única vía disponible para que las afectadas puedan sentirse, al menos en parte, reparadas.