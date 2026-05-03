El exdirector del CNI declara en Kitchen tras negar Sáenz de Santamaría su intervención

Madrid, 3 may (EFE).- El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán declara en la quinta semana del juicio por el caso Kitchen después de que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría negara cualquier implicación de ese organismo en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

La declaración como testigo de Sanz Roldán está señalada para este lunes, mismo día en el que ha sido citado el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), y el empresario Javier Pérez Dolset, investigado junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras para tratar presuntamente de desbaratar investigaciones que afectan a ese partido o a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El extesorero del PP Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en esta causa, sostiene que cuando estuvo en prisión provisional en 2013 hubo colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia que le vigilaron en la cárcel.

A su juicio, la orden partió de Sáenz de Santamaría, de quien dependía entonces el CNI y a cuyo frente se encontraba Sanz Roldán, bestia negra de otro de los acusados en el juicio del caso Kitchen, el comisario jubilado José Villarejo.

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También está citado este lunes el que fuera colaborador del CNI David Rodríguez Vidal, quien envió a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia anónima que llevó a la detención de Villarejo en noviembre de 2017 junto al excomisario de Barajas Carlos Salamca en la operación Tándem.

La comparecencia de Pérez Dolset se produce a petición de la defensa de Villarejo, que quiere preguntarle acerca de tres grabaciones que éste aportó a la Justicia de conversaciones entre el policía y el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez, uno de los principales acusados, que el empresario habría obtenido en el canal de Telegram del eurodiputado Luis Pérez 'Alvise'.

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El abogado de Villarejo pidió sin éxito que no se tuvieran en cuenta estos audios (de los años 2013 y 2014), que figuran desde marzo en la causa y en uno de los cuales se hacía alusión al negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez. Al no haber prosperado su petición, quiere ahora interrogarle sobre ellos.

En cuanto a Sánchez Corbí no es la primera vez que declara en un juicio del caso Tándem, ya lo hizo en el primer juicio por esta causa, de la que parte la pieza del caso Kitchen.

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Entonces dijo haber tenido cierta relación con Villarejo cuando ostentaba el cargo de jefe UCO, puesto del que fue relevado en agosto de 2018 por pérdida de confianza, siendo ya ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. También con el comisario Enrique García Castaño, pieza clave de la operación Kitchen y que ha sido eximido de ser juzgado por motivos de salud.

El miércoles está previsto que declare, entre otros, Miguel Serrano, fiscal Anticorrupción que, junto a su compañero Ignacio Stampa, impulsó la investigación a Villarejo por el caso Tándem, que se ha nutrido de la ingente cantidad de archivos documentales y de audio que el excomisario almacenaba en su casa.EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023387274)