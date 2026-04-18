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La sustracción de menores aumentó un 73 % en España en la última década

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Madrid, 18 abr (EFE).- La sustracción de menores ha aumentado en España alrededor de un 73 % en los últimos diez años, con un alza prolongada desde el año 2016, según los datos del informe anual sobre personas desaparecidas, elaborado por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

Según los datos disponibles en el informe, la cifra más alta se registró en el año 2023, con un total de 477 casos, mientras que el pasado año se registraron 453 casos, diez más que en 2024.

Específicamente, las denuncias de tipo penal por el delito de sustracción de menores se situaron en 69, ya que a muchos de estos casos se les atribuye posteriormente esa clasificación y no de manera inicial en las denuncias.

En general, son niños que uno de sus progenitores se ha llevado fuera de España sin el consentimiento del otro.

Para la localización de estos menores existen dos vías: la penal y la civil. En el primer caso, los obstáculos para la investigación puede ponerlos el país de destino, si no considera estos hechos como delito, lo que interfiere a la hora de emitir una orden de detención.

Respecto a la vía civil, puede llevarse a cabo bajo el paraguas del Convenio de La Haya de Restitución de Menores, al que están adheridos más de un centenar de países.

Según los datos del informe de 2025, en España se registraron 25.086 denuncias por desaparición el año pasado, lo que supone una caída del 5 % con respecto al año anterior.

El mayor número de denuncias corresponde a menores con entre 13 y 17 años, que representan el 59,1 % del total (seis de cada diez) , mientras que las personas de más de 65 años suponen el 4,7 % del total.

Por provincias, Madrid destaca como la que tiene un mayor porcentaje de desapariciones relacionadas con menores de edad, al representar el 70,4 % del total de las denuncias registradas en la comunidad durante ese año.

Las desapariciones de menores en los centros de acogida también alcanzaron una cifra elevada en el año 2025, hasta alcanzar los 2.440 casos.

Además, se da la circunstancia, según el informe, que el perfil de personas que desaparecen más de una vez son menores de edad que abandonan los centros de protección en territorios de menor renta media. EFE

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