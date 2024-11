Pepe Rodríguez, el chef con dos estrellas Michelin que empezó de camarero en el restaurante familiar y aprendió de Ferran Adrià y Berasategui

El chef Pepe Rodríguez. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

Pepe Rodríguez es uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel nacional. Su cocina vanguardista combinada con la gastronomía manchega ha sorprendido a todos los comensales de sus restaurantes, lo que le ha llevado a ganar numerosos premios, entre los que destacan dos Estrellas Michelin. Además, su trayectoria televisiva como uno de los jueces de MasterChef ha promocionado aún más su creatividad y su valor culinario.

Su camino en el mundo de la cocina empezó por casualidad. Y es que su primer contacto con los fogones fue a los 22 años en el restaurante familiar El Bohío, en Illescas, Toledo. Pepe, junto con su hermano Diego, se acabó haciendo cargo del establecimiento como la tercera generación desde que se fundó en 1935. Tras conseguir su primera Estrella Michelin en 1999, sendos hermanos abrieron un restaurante junto con Iván Cerdeño y Rodrigo Delgado, con el que consiguieron su segundo reconocimiento en la Guía Michelin, según cuenta Thinking Heads.

Este éxito estuvo impulsado sin duda por los ocho largos años de formación en las cocinas de los chefs más influyentes de la cocina española, como Ferran Adrià y Martín Berasategui. Con ellos fue ganando una afición especial por la cocina. A pesar de su reconocimiento público, Pepe siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. No obstante, eventualmente se han conocido datos sobre la feliz unión familiar que ha formado con su mujer, Mariví, y sus tres hijos, María, Jesús y Manuela.

Cómo conoció a su mujer Mariví

Tras la aparición de Mariví en una de las ediciones de MasterChef Junior, se pudo conocer el inicio de la historia de amor entre el chef y ella. “Lo conocí en un bar que tiene él”, confesó. Y es que después de jugar unos partidos de tenis con sus amigas, salían a tomar una Coca-Cola. Así, el destino decidió juntarles en el bar que regentaba el cocinero en el pueblo de Toledo. “Me fichó y cada vez que iba a Illescas, ahí estaba él, esperándome”, comentó.

El chef Pepe Rodriguez junto con su mujer en la boda de Jordi Cruz. (Redes sociales de @pepe_rodriguezrey)

A partir de su primer encuentro, se cruzaron unas cuantas veces por el pueblo hasta que paulatinamente crearon un vínculo especial, según Lecturas. Para Mariví, Pepe “es una persona muy elegante, es un señor. Y luego su cocina, eso me enamoró”, añadió en el concurso de televisión.

La relación entre ellos no ha sido fácil debido al trabajo del chef, pues lleva muchos trabajando sin descanso de lunes a domingo. Sin embargo, siempre han podido adaptarse y conseguir sacar su matrimonio adelante. Esto mismo lo secundó el chef durante el programa: “Sacrifica muchas cosas suyas porque yo haya estado siempre en la cocina y en la televisión” afirmó.

Así son los hijos de Pepe Rodríguez

Los concursantes de Masterchef Celebrity 9.

Sin duda, el mejor proyecto que tiene Pepe es el que comparte con Mariví: la crianza de sus tres hijos. Aunque el chef no puede dedicarles tanto tiempo como su mujer, siempre ha tenido claro que son imprescindibles en su vida. Además, en una entrevista en el programa de Bertín Osborne reveló que siempre se guarda el mes de agosto para disfrutarlo con ellos: “Ese mes quiero que me cansen, que me aburran, desayunar, comer y cenar con ellos, saber qué les gusta, qué no, echarnos la siesta todos juntos. Para mí eso es lo mejor del mundo”, confesó.