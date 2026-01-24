David Céspedes, doctor: “Deja de usar este tipo de estropajos. Esto es lo que puedes usar en su lugar”

David Céspedes, doctor, habla sobre los estropajos (Composición Infobae)

El uso cotidiano de estropajos de cocina sintéticos podría estar afectando más de lo que cualquiera se imagina a la salud intestinal, advierte el doctor David Céspedes en un vídeo compartido en TikTok (@dr.davidcespedes).

En el mismo sostiene que “pueden estar destrozando tu digestión y tu microbiota intestinal”. Esta preocupación surge a raíz de la relación directa entre la ingesta involuntaria de bacterias y el equilibrio de la microbiota, un ecosistema fundamental para la asimilación de nutrientes y la protección frente a infecciones.

La alteración de este equilibrio puede traducirse en molestias digestivas, mayor susceptibilidad a enfermedades gastrointestinales y debilitamiento del sistema inmunitario. Además, un daño sostenido en la microbiota puede impactar en la absorción de vitaminas esenciales y en la producción de compuestos beneficiosos para el organismo.

Liberación de bacterias

Según este especialista, el peligro radica en que “este estropajo es el entorno perfecto para las bacterias”. Respaldado por estudios, añade que en su superficie “pueden albergar hasta trescientos sesenta y dos tipos diferentes de bacterias con más de cuarenta y cinco mil millones de microorganismos por centímetro cuadrado”.

Estos datos ilustran la magnitud del riesgo: la combinación de humedad, restos de alimentos y temperatura ambiente hace que los estropajos sintéticos sean un reservorio ideal para microorganismos. “El acto aparentemente inocuo de lavar los platos termina por dejar parte de esa carga bacteriana en la vajilla, que luego es ingerida”, explica Céspedes.

Esta transferencia puede pasar inadvertida en la rutina diaria, pero supone una vía de exposición constante y, a menudo, subestimada en el hogar. La inquietud de Céspedes va más allá de la contaminación bacteriana. Señala que la gran mayoría de estos productos está compuesta por “tintes sintéticos, pegamentos baratos y derivados del petróleo”.

Sostiene que la temperatura y los detergentes contribuyen a una mayor liberación de estos compuestos: “Si añades, por tanto, agua caliente y jabón, esos compuestos se degradan y liberan sustancias que alteran las hormonas”. Esta advertencia cobra importancia en el contexto actual, donde la exposición a disruptores endocrinos se asocia a trastornos metabólicos y reproductivos.

Céspedes enfatiza cómo la interacción cotidiana con estos materiales puede tener consecuencias a largo plazo, especialmente en personas sensibles a cambios hormonales y en niños en pleno desarrollo. Además del impacto en la salud digestiva y hormonal, el daño se extiende a la generación de nuevas amenazas.

Otros riesgos y alternativas

El médico alerta sobre el riesgo del material base: “están hechos de plástico”. Advierte que “cada vez que limpias una encimera o un plato, vas dejando microplásticos invisibles”, lo que implica una exposición continua a partículas cuya peligrosidad está cada vez mejor documentada: “la exposición continua a microplásticos se asocia a riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo”.

Estos fragmentos, imperceptibles a simple vista, pueden ser ingeridos o inhalados, sumándose a la carga de sustancias extrañas en el organismo y generando preocupación acerca de sus efectos acumulativos y sus posibles consecuencias a largo plazo.

Como alternativa, Céspedes recomienda “luffas de composición cien por cien vegetal, como estas”. Resalta su triple ventaja frente a los sintéticos: “No libera bacterias, no libera químicos y es completamente biodegradable”.

De este modo, sugiere que la elección de materiales naturales contribuye tanto a la protección de la salud personal como al cuidado del medio ambiente, alineándose con una tendencia creciente hacia opciones más seguras y sostenibles en la vida cotidiana. Además, el uso de alternativas ecológicas puede reducir la huella de residuos plásticos y promover hábitos más responsables en los hogares.