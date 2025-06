Egipto detuvo a activistas que intentaban ingresar ayuda humanitaria a Gaza

Miembros de una caravana humanitaria de al menos 1.500 personas, incluidos activistas y partidarios de Argelia y Túnez, ondean banderas palestinas desde un autobús mientras el grupo viaja hacia Gaza, en una ruta al cruce de Rafah en Egipto, en Zawiya, Libia, el martes 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yousef Murad)

El movimiento Marcha Global a Gaza confirmó este jueves que un total de 170 personas han sido detenidas o enfrentan la posibilidad de ser deportadas tras llegar a Egipto, como parte de una iniciativa internacional que busca llegar a la frontera con la Franja de Gaza para exigir la apertura del paso fronterizo y permitir la entrada de ayuda humanitaria.

A través de un comunicado, la organización denunció que las autoridades egipcias han restringido la participación de numerosos activistas, pese a que, según afirman, han seguido todos los procedimientos exigidos. “Nuestros servicios legales están trabajando en estos casos, ya que hemos cumplido con todos los requisitos legales de las autoridades egipcias,” señalaron. No obstante, ratificaron que la marcha hacia el cruce fronterizo continúa adelante.

El objetivo del movimiento es llegar al paso de Rafá este domingo. “Esperamos poder colaborar con el Gobierno egipcio como un socio clave y valioso. Nuestras prioridades son las mismas: exigir el fin del genocidio palestino,” añadieron.

La movilización, que lleva meses organizándose, consiste en una caminata de unos 50 kilómetros desde la ciudad portuaria de Al Arish hasta la frontera con Gaza, donde se prevé instalar una acampada para presionar tanto al Gobierno israelí como a la comunidad internacional a que permitan la entrada de alimentos y bienes esenciales al enclave palestino. La marcha busca “crear presión moral y mediática internacional” en apoyo a la población gazatí.

Uno de los organizadores, el activista Saif Abu Keshek, aseguró que la mayoría de los detenidos o deportados son procedentes de Argelia y Marruecos. Sin embargo, explicó que quienes arribaron al Aeropuerto Internacional de El Cairo el jueves por la tarde lograron ingresar al país.

Además, un funcionario egipcio, citado por agencias internacionales bajo condición de anonimato, informó que más de una treintena de activistas —principalmente con pasaportes europeos— fueron deportados en los últimos días por intentar trasladarse al norte del Sinaí “sin obtener las autorizaciones requeridas”.

Los organizadores aún no han recibido la aprobación oficial de las autoridades egipcias para la marcha del domingo y están evaluando cómo proceder. “Ninguna de las circunstancias se compara con lo que los palestinos y Gaza enfrentan cada día,” afirmó Abu Keshek.

Por parte del Estado español, las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas, de Más Madrid y el grupo plurinacional Sumar, anunciaron el martes que se unirían a la marcha. También confirmó su participación el eurodiputado Jaume Asens, de Comuns Sumar.

La respuesta de Egipto e Israel

Egipto había advertido que solo aquellos que contaran con autorización oficial podrían seguir la ruta de la marcha prevista, indicando que recibieron “numerosas solicitudes e inquietudes” por parte de los organizadores.

“Egipto tiene el derecho de tomar todas las medidas necesarias para preservar su seguridad nacional, incluyendo la regulación de la entrada y el movimiento de individuos dentro de su territorio, especialmente en áreas fronterizas sensibles,” explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio en un comunicado.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se refirió el día de ayer a los manifestantes como “yihadistas” y solicitó al gobierno egipcio impedir que llegaran a la frontera de Gaza. Katz afirmó que los manifestantes “ponen en peligro el régimen egipcio y representan una amenaza para todos los regímenes árabes moderados de la región.”

Egipto ha condenado públicamente las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y ha instado repetidamente al fin de la guerra. Aunque las autoridades egipcias han asegurado que el cruce de Rafá sigue abierto desde su lado, el acceso a la franja palestina ha permanecido bloqueado por Israel, como parte de su conflicto con Hamas iniciado en octubre de 2023.

Preocupación en los países de origen de los activistas

Desde el miércoles, las autoridades egipcias comenzaron a detener y deportar a los activistas que arribaron al Aeropuerto Internacional de El Cairo sin ofrecer razones claras para estas acciones. Este episodio ha generado preocupación y presión en los países de origen de los activistas, quienes temen por la detención de sus ciudadanos.

Un diplomático francés indicó que su país se encuentra en “contacto cercano” con las autoridades egipcias para garantizar la “protección consular” de los nacionales franceses que fueron rechazados o detenidos al intentar ingresar al país. Los activistas se enfrentan al riesgo de arresto si participan en manifestaciones no autorizadas, especialmente en áreas sensibles como la península del Sinaí, añadió el funcionario, quien prefirió mantenerse en el anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto.

La Marcha Global a Gaza es una de las últimas iniciativas de la sociedad civil que busca forzar la entrada de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales a Gaza. Israel impuso un bloqueo total en marzo para presionar a Hamas a desarmarse y liberar a los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra en la región.

Aunque Israel permitió recientemente un ingreso limitado de ayuda, los expertos advierten que estas medidas son insuficientes para aliviar la grave crisis humanitaria.

Especialistas en seguridad alimentaria alertan que Gaza podría enfrentar una hambruna si el bloqueo no es levantado y la ofensiva israelí no cesa. Se estima que cerca de medio millón de palestinos están en riesgo de morir de hambre, y otro millón apenas logran conseguir lo necesario para subsistir, según la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), una entidad internacional reconocida. Israel ha rechazado estos informes, alegando que las previsiones previas de la IPC no se han cumplido.

(Con información de AP/Europa Press)