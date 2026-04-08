España

Sergio Dalma reconoce en ‘Al cielo con ella’ que prefiere al público femenino: “Me tiraban piedras los novios de mis fans”

El cantante catalán acude al primer programa de Henar Álvarez en La 1, donde relata sus experiencias vividas

Guardar
Sergio Dalma, en 'Al cielo con ella', de La 1
El cantante catalán acude como uno de los tres invitados al primer programa de Henar Álvarez en La 1. / Captura de pantalla

El primer episodio de Al cielo con ella emitido en La 1, tras el salto de Henar Álvarez desde la segunda cadena de Televisión Española, ha empezado, como su nombre indicado, por todo lo alto. Después de la entrevista a la “madrina” del programa, Rossy de Palma, y a Shakira, principal reclamo desde que se anunció la exclusiva, ha llegado Sergio Dalma (Sabadell, 61 años) al plató de RTVE.

El cantante español ha dejado algunos titulares de su encuentro con la presentadora, como su preferencia por las fans que por los fans. Según ha relatado el propio artista, “prefiero al público femenino”, una afirmación que atribuye a las experiencias vividas a lo largo de su carrera y al vínculo que ha consolidado con su audiencia.

Desde Eurovisión en 1991 a hoy: Sergio Dalma rememora su salto al mercado musical internacional

Durante la conversación, Dalma ha recordado su participación en el Festival de Eurovisión de 1991, evento en el que representó a España y obtuvo el cuarto puesto. El cantante evocó ese momento como una oportunidad que marcó el inicio de su proyección internacional. En base a ello, Dalma ha compartido en RTVE su visión sobre las emociones ligadas a la música romántica y cómo, pese a los cambios sociales, sigue vigente el sentimiento de enamoramiento y desamor: “Va cambiando la sociedad, pero la gente se sigue enamorando y desenamorando”.

En el desarrollo de la entrevista, Álvarez ha querido incidir en la evolución del perfil de los seguidores de Dalma, señalando la diferencia histórica entre el público masculino y femenino de figuras como Joan Manuel Serrat o Raphael. El intérprete ha reconocido con cierta sorna que, en sus primeros años, enfrentó la reacción de parejas celosas de sus admiradoras: “Por eso quizás me tiraban piedras los novios de estas”. No obstante, el artista ha reconocido que con el paso del tiempo ha aprendido a identificar y valorar el crecimiento de su base de seguidores masculinos.

La emisión repasó también los orígenes profesionales de Dalma, quien inició su carrera interpretando sintonías para anuncios publicitarios antes de consolidarse en el panorama musical español. En un momento distendido del programa, el cantante interpretó en directo una de esas melodías, rememorando sus primeros pasos en la industria.

Entrevista a Sergio Dalma.

El formato televisivo Al cielo con ella comenzó como una propuesta de RTVE Play, donde alcanzó el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente, la producción avanzó a La 2 y, tras consolidar una audiencia fiel, ha migrado a La 1 con un enfoque renovado. La conducción de Henar Álvarez y la presencia de invitadas destacadas han sido elementos clave para mantener el interés del público.

Temas Relacionados

Henar ÁlvarezRTVEMúsica EspañolaFamosos EspañaGente EspañaTelevisión EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Madrid: el estado del tiempo para este 8 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: el estado del tiempo para este 8 de abril

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barcelona este 8 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barcelona este 8 de abril

La opinión de Rossy de Palma sobre los nacionalismos, en ‘Al cielo con ella’: “Solo creo en las fronteras gastronómicas”

La primera invitada del programa, que ahora pasa a La 1, es una de las actrices clave del cine de Pedro Almodóvar, que ahora estrena ‘Amarga Navidad’

La opinión de Rossy de Palma sobre los nacionalismos, en ‘Al cielo con ella’: “Solo creo en las fronteras gastronómicas”

Shakira se sincera con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’: “Sanar era importante porque tengo dos hijos”

La entrevista a la cantante colombiana en el primer programa emitido en La 1 ha abordado el empoderamiento que la inunda desde la perspectiva feminista que caracteriza a ambas mujeres

Shakira se sincera con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’: “Sanar era importante porque tengo dos hijos”

ONCE: Comprueba los productos del Cupón Diario del martes 7 de abril

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

ONCE: Comprueba los productos del Cupón Diario del martes 7 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Comprar las entradas de tu cantante favorito puede ser un motivo de despido disciplinario: un abogado explica los motivos

Estas son las personas que no tienen que hacer la declaración de la Renta 2026

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern