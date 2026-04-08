Sergio Dalma reconoce en ‘Al cielo con ella’ que prefiere al público femenino: “Me tiraban piedras los novios de mis fans”

El cantante catalán acude como uno de los tres invitados al primer programa de Henar Álvarez en La 1. / Captura de pantalla

El primer episodio de Al cielo con ella emitido en La 1, tras el salto de Henar Álvarez desde la segunda cadena de Televisión Española, ha empezado, como su nombre indicado, por todo lo alto. Después de la entrevista a la “madrina” del programa, Rossy de Palma, y a Shakira, principal reclamo desde que se anunció la exclusiva, ha llegado Sergio Dalma (Sabadell, 61 años) al plató de RTVE.

El cantante español ha dejado algunos titulares de su encuentro con la presentadora, como su preferencia por las fans que por los fans. Según ha relatado el propio artista, “prefiero al público femenino”, una afirmación que atribuye a las experiencias vividas a lo largo de su carrera y al vínculo que ha consolidado con su audiencia.

Desde Eurovisión en 1991 a hoy: Sergio Dalma rememora su salto al mercado musical internacional

Durante la conversación, Dalma ha recordado su participación en el Festival de Eurovisión de 1991, evento en el que representó a España y obtuvo el cuarto puesto. El cantante evocó ese momento como una oportunidad que marcó el inicio de su proyección internacional. En base a ello, Dalma ha compartido en RTVE su visión sobre las emociones ligadas a la música romántica y cómo, pese a los cambios sociales, sigue vigente el sentimiento de enamoramiento y desamor: “Va cambiando la sociedad, pero la gente se sigue enamorando y desenamorando”.

En el desarrollo de la entrevista, Álvarez ha querido incidir en la evolución del perfil de los seguidores de Dalma, señalando la diferencia histórica entre el público masculino y femenino de figuras como Joan Manuel Serrat o Raphael. El intérprete ha reconocido con cierta sorna que, en sus primeros años, enfrentó la reacción de parejas celosas de sus admiradoras: “Por eso quizás me tiraban piedras los novios de estas”. No obstante, el artista ha reconocido que con el paso del tiempo ha aprendido a identificar y valorar el crecimiento de su base de seguidores masculinos.

La emisión repasó también los orígenes profesionales de Dalma, quien inició su carrera interpretando sintonías para anuncios publicitarios antes de consolidarse en el panorama musical español. En un momento distendido del programa, el cantante interpretó en directo una de esas melodías, rememorando sus primeros pasos en la industria.

Entrevista a Sergio Dalma.

El formato televisivo Al cielo con ella comenzó como una propuesta de RTVE Play, donde alcanzó el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente, la producción avanzó a La 2 y, tras consolidar una audiencia fiel, ha migrado a La 1 con un enfoque renovado. La conducción de Henar Álvarez y la presencia de invitadas destacadas han sido elementos clave para mantener el interés del público.