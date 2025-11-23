El cantante Sergio Dalma enseña los detalles de su nueva casa: estilo rústico, arquitectura tradicional y paisaje mediterráneo

Sergio Dalma en su nueva casa del Biax Empordà (Instagram)

El cantante Sergio Dalma ha mostrado algunos de los rincones más personales de su vivienda en el Baix Empordà, en Girona, donde ha encontrado un espacio íntimo y acogedor tras su etapa en Madrid. La casa, de estilo rústico y situada en el municipio medieval de Púbol, destaca por su decoración tradicional y su integración con el entorno, según ha recogido el periodista Berto González en un reportaje publicado en La Vanguardia.

La vivienda, que cuenta con aproximadamente 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, ha sido rehabilitada para mantener la esencia arquitectónica de la zona. Los muros gruesos, las paredes encaladas y los elementos de madera son protagonistas en un diseño que fusiona la tradición ampurdanesa con el confort contemporáneo.

El jardín privado, que actúa como una extensión natural de las estancias interiores, refuerza la conexión de la casa con el paisaje mediterráneo. Desde que Sergio Dalma ha adquirido esta propiedad, la ha transformado en un refugio donde puede dedicarse a la lectura y la música, sus dos grandes pasiones actuales.

El inmueble se encuentra en el mismo municipio que el castillo Gala Dalí, residencia histórica de Salvador Dalí y su musa, lo que añade un valor simbólico a la elección del artista. El interior de la casa se caracteriza por la presencia de chimeneas de leña, muebles de obra y una paleta de colores dominada por el blanco y la madera, generando ambientes cálidos y luminosos. Las grandes ventanas permiten disfrutar de vistas al pueblo y a la montaña desde diferentes puntos de la vivienda.

El salón y el estudio personal de Sergio Dalma

Uno de los espacios más representativos de la casa es el salón, que el propio cantante ha compartido en varias ocasiones a través de sus redes sociales. Este ambiente, de inspiración clásica, cuenta con paredes blancas decoradas con cuadros y fotografías enmarcadas, lo que aporta un toque íntimo y personal. La luz natural, que entra por ventanales amplios, convierte el salón en un lugar especialmente agradable para el descanso diario.

El sofá gris de gran tamaño se erige como el elemento central, acompañado de cojines con estampados que añaden originalidad. Una lámpara con base de madera y pantalla marrón proporciona un punto de luz cálido, ideal para las tardes y noches, mientras que la chimenea de leña completa la atmósfera acogedora, especialmente en los meses fríos. En la misma estancia, Sergio Dalma ha integrado un espacio de trabajo que utiliza como estudio creativo. Allí dispone de un sillón individual junto a un ventanal, desde donde puede leer, repasar sus canciones o escuchar música mientras contempla las vistas al entorno de Girona.

Una mesa de madera le sirve para organizar su agenda profesional y avanzar en sus proyectos musicales, siendo este el lugar donde suele preparar sus conciertos y giras. Junto al sillón, unos altavoces le permiten escuchar tanto sus propias composiciones como las de artistas que admira, como The Beatles. Según ha detallado Berto González, estos rincones reflejan la importancia que el artista concede al descanso y la inspiración en su vida cotidiana.

La cocina y los espacios exteriores

La cocina de Sergio Dalma se ha convertido en uno de los espacios más destacados de la vivienda. Aunque el cantante suele ser discreto con su vida privada, ha compartido imágenes de esta estancia en su cuenta de Instagram, mostrando su diseño rústico en tonos blancos y grises verdosos. La cocina está equipada con una gran encimera que facilita la preparación de comidas, amplios cajones de almacenaje y un horno de acero que aporta un toque moderno.

Uno de los elementos más singulares es la campana extractora de obra, acompañada de estanterías del mismo material que refuerzan el carácter artesano y la continuidad visual del espacio. La elección de colores naturales contribuye a crear una atmósfera luminosa y acogedora, típica de las cocinas mediterráneas.

El porche y la terraza exterior completan la propuesta mediterránea de la casa. La terraza, con una pared de yeso de textura rústica y un sofá de obra con cojines en estilo ‘chill out’, está pensada para que el cantante pueda disfrutar del buen tiempo leyendo o relajándose al aire libre. La conexión directa entre el exterior y el interior, gracias a los grandes ventanales, permite que la zona exterior forme parte esencial del día a día en la vivienda, creando un entorno natural y agradable durante todo el año.