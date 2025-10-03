‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’: el lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo

El lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo. (Infobae España)

La investigación patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha revelado que en la trama Koldo, Koldo García, el que fue exasesor de Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y su pareja, Patricia Uriz, utilizaban un lenguaje en clave para ocultar el origen del dinero en efectivo.

Según el extenso informe de 289 páginas, remitido al Tribunal Supremo, Koldo y Patricia gestionaban habitualmente fondos en efectivo vinculados a Ábalos. Ambos reconocen en sus conversaciones que el dinero no les pertenecía, sino que era custodiado y administrado por ellos en beneficio del exministro. Además, la UCO reconoce que “parte de los fondos depositados en las cuentas de ambos investigados tendrían su origen en ingresos en metálico no justificados”, lo que permitía “apuntar a la existencia de una fuente de ingresos no declarada”.

Chistorras, soles y lechugas

Ambos desarrollaron un lenguaje convenido destinado a evadir sospechas y disimular la naturaleza de las operaciones. Así, la UCO concluye que en los mensajes recuperados, el término “txistorras” hacía referencia a billetes de 500 euros; los “soles” equivalían a billetes de 200, mientras que las “lechugas” representaban billetes de 100.

El 29 de marzo de 2019, Koldo García escribió a Patricia: “Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones”. Ella respondió: “¿Pase lo que pase?”. “Sí”, y añadió: “2000 txistorras”. Uriz contesta impresionada: “Eso es imposible. ¿Para nosotros no??? [sic]”. La conversación continuó con Koldo asegurando: “Si los cálculos los hemos hecho bien no necesito ninguna chistorra más”. A lo que Patricia respondió: “Nunca. Eso es 1M”.

Mensajes entre Koldo García y Patricia Uriz. (Montaje Infobae España)

Otro ejemplo se remonta al 8 de marzo de 2019. Koldo le escribió a su pareja: “Mira cuántos folios había ok”. Ella preguntó: “¿Te refieres a chistorras?”.

El 11 de febrero de 2019, Koldo reconoció abiertamente en un mensaje de voz: “Me han ido dando en estos 9 meses y me da vergüenza dar a nadie esas txistorras por el cargo que ocupo. Pero claro, me dan por el gasto que hago al mes una o dos”.

Koldo García grabó un breve vídeo de la foto de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama.

De la misma manera, la UCO asegura que Koldo y Patricia “hacen referencia en sus conversaciones a la existencia de una contabilidad ‘A’ y ‘B’” vinculada a los gastos del exministro. “Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos”, añade el informe.

De manera paralela, el propio Ábalos empleaba sus propios códigos, hablando de “folios” o “cajas de folios” cuando se refería a pagos en efectivo. La UCO señala que, en este sentido, la primera referencia a este lenguaje fue el 18 de enero de 2019, cuando Koldo le escribe a Patricia: “Necesito folios para el jefe en su despacho”.

Con el uso de este lenguaje, la Benemérita apunta que “estas referencias” les hace sospechar en que tendrían “interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo”, se recoge en el informe.