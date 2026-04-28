Netanyahu destaca los ataques de Israel al norte y sur del río Litani y asegura tener "libertad de acción"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reivindicado este lunes que sus Fuerzas Armadas tienen "libertad de acción" para eliminar "amenazas inmediatas y emergentes" según el acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos y con Líbano, que no ha detenido la campaña militar israelí oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá, y en la que el mandatario ha destacado ataques tanto en la "zona de seguridad" reclamada por su Gobierno al sur del río Litani como fuera de la misma.

"Estamos atacando, como lo estamos haciendo ahora, tanto en la zona de seguridad, al norte de la zona de seguridad, como al norte del río Litani. Tenemos libertad de acción para frustrar las amenazas inmediatas y emergentes; este es el acuerdo que hicimos con Estados Unidos y también con el Gobierno libanés", ha afirmado Netanyahu en una conferencia con el alto mando de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de la que se ha hecho eco la oficina del propio primer ministro.

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Asimismo, ha ensalzado lo que ha considerado como "avances trascendentales", entre los que ha destacado "la eliminación del sistema de misiles que amenazaba a todo el país", pese a que las FDI han continuado bombardeando supuestos lugares de lanzamiento de cohetes, y "la creación de una zona de seguridad que impide la posibilidad de una invasión en el norte de Israel". "Ahora también impide el lanzamiento directo de misiles antitanque, lo que nos permite, además, cambiar la situación en Líbano, ha apostillado.

Con todo, ha alegado no hacerse "ilusiones de que esto sea fácil", rechazando que la tarea esté terminada". "Todavía existen dos grandes amenazas desde Líbano, desde Hezbolá: la amenaza de los cohetes de 122 mm y la amenaza de los drones y vehículos aéreos no tripulados", ha advertido, alegando que hacer frente a las mismas "requiere una combinación de actividad operativa y tecnológica".

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"Si los resolvemos (...) estaremos prácticamente en el camino hacia el desarme de Hezbolá, ya que este es su principal armamento", ha subrayado, antes de cifrar el arsenal de misiles restante del grupo chií en "el 10 % de los misiles que tenían al inicio de la guerra". Con todo, ha alertado de que "siguen causando preocupación entre la población del norte" de Israel.

En conclusión, el dirigente israelí ha instado al alto mando militar a "resolver estos dos problemas". "Creo que podremos abordar el aspecto diplomático si los hemos resuelto", ha aseverado al respecto de unas conversaciones con Beirut en las que destaca por el momento la trémula tregua teóricamente vigente y extendida el pasado jueves por tres semanas, tras un encuentro entre delegaciones de ambos países asiáticos en Estados Unidos.

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No obstante, la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.520 muertos y los 7.800 heridos y este mismo lunes cuatro personas han muerto y 51 han resultado heridas, incluidos tres niños, víctimas de ataques israelíes, según ha informado el Ministerio de Sanidad Libanés.