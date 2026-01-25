La Comunidad Judía Española exige "firmeza frente al antisemitismo" tras el ataque a un cementerio judío de Barcelona

La serie de incidentes antisemitas en Barcelona documenta una tendencia creciente que inquieta a las organizaciones judías y a las instituciones locales. El acto más reciente, que consistió en daños infligidos a varias tumbas del cementerio judío de Les Corts, intensificó la preocupación de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Barcelona (CJB), quienes solicitaron una respuesta decidida de las autoridades, según publicó el medio original.

De acuerdo con la información difundida, ambas entidades reclamaron que se tomen medidas firmes contra el antisemitismo y se identifique a las personas responsables del ataque al cementerio, exigiendo que enfrenten la justicia conforme a la legislación vigente. Además, indicaron que la lucha contra los crímenes de odio hacia la comunidad judía trasciende el ámbito institucional, convirtiéndose en un deber colectivo, e instaron a toda la sociedad a mantener un compromiso activo para combatir la intolerancia.

El comunicado de la FCJE y la CJB, citado por la fuente, afirmó que lo sucedido en Les Corts constituye “una grave ofensa a la memoria de los fallecidos y un atentado contra los valores de convivencia, respeto y libertad religiosa”. Las agrupaciones señalaron que esta agresión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de sucesos recientes que han puesto en riesgo a miembros de la comunidad judía en Barcelona.

En este sentido, según consignó la fuente citada, anteriormente se habían producido actos de intimidación y hostigamiento, como la señalización del colegio judío de Barcelona, un hecho que, de acuerdo a la denuncia de la comunidad, dejó expuestos a cientos de menores. También se registraron incidentes similares con comercios y espacios laborales de ciudadanos judíos. A juicio de las organizaciones, estos acontecimientos reflejan una escalada preocupante, pues el antisemitismo ha pasado de expresiones verbales y actos de incitación directa a acciones concretas de ataque y de daños materiales.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, repudió estos hechos y aseguró que no existe cabida para el odio en una ciudad que ha tratado históricamente de ser un espacio plural y de respeto. Collboni reiteró el respaldo de la administración municipal a la comunidad judía local y precisó que el Ayuntamiento está trabajando para identificar a quienes perpetraron el ataque, según reportó el medio.

En paralelo, la empresa municipal Cementiris de Barcelona participa de la investigación colaborando con las autoridades policiales competentes. Según indicó la fuente, la compañía se encuentra revisando la información disponible así como los sistemas de seguridad con el objetivo de aportar pruebas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a la localización de los responsables.

La preocupación de las autoridades y de la comunidad judía apunta a que estas acciones vandálicas lesionan los principios de convivencia en la sociedad y atentan contra los derechos fundamentales, como la libertad religiosa. Voceros de la FCJE y la CJB sostuvieron que solo una respuesta coordinada y contundente puede frenar el avance del antisemitismo y restituir la confianza en la capacidad de las instituciones de garantizar la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, de acuerdo con lo reflejado por el medio original.

En el contexto actual, la comunidad judía recuerda que la protección de sus espacios y de sus miembros requiere no solo la aplicación de la ley, sino también la construcción de una conciencia social amplia que rechace y denuncie todas las formas de odio. Finalmente, tanto las autoridades municipales como las organizaciones judías subrayan la necesidad de que toda la sociedad española permanezca atenta y solidaria frente a los actos de discriminación y violencia, como declaró la fuente.