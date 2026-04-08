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Nunca llenes tu lavadora al máximo antes de ponerla: estas son las 4 consecuencias que pueden ocurrir a corto plazo

Sigue estos consejos para prolongar la vida útil de tu electrodoméstico y ahorrar dinero

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Llenar la lavadora puede estropear tu electrodoméstico
Mujer sacando ropa de la lavadora. (Freepik)

Poner la lavadora es una de las tareas del hogar que todo el mundo tiene que hacer. Sin embargo, ya sea por falta de tiempo, pereza o querer acumular demasiada ropa, muchas veces lo vamos posponiendo hasta que está llena.

Esto puede parecer una decisión inteligente, ya que cuanta más ropa limpies, más tardarás en poner otro lavado y, por lo tanto, ahorrarás dinero. Aunque la lógica nos pueda decir que sí, realmente es más perjudicial que beneficioso.

Según explica una lavandería en su página web (lavanderiamrclean.com), sobrecargar la lavadora puede tener efectos negativos tanto en la ropa como en el propio electrodoméstico. Estos problemas no solo afectan la limpieza, sino que también pueden generar gastos adicionales a largo plazo y complicaciones a corto plazo.

Cuando llenamos la lavadora más allá de su capacidad recomendada, no permitimos que el agua y el detergente circulen correctamente, lo que provoca varias consecuencias:

  1. Desgaste excesivo de la lavadora. Un tambor sobrecargado obliga al motor a trabajar más de lo recomendado. Esto genera un esfuerzo constante que puede dañar componentes internos, como el motor, los rodamientos y la bomba de agua. Incluso a corto plazo, un uso excesivo puede producir ruidos fuertes, vibraciones y fallos en el centrifugado.
  2. Ropa mal lavada y olores desagradables. Si las prendas están demasiado apretadas, el detergente no llega a todas las fibras y no se enjuaga de manera uniforme. Esto deja residuos que, con el tiempo, pueden generar manchas persistentes o malos olores. Además, la suciedad y las bacterias no se eliminan completamente, lo que afecta la higiene de la ropa.
  3. Problemas en el centrifugado y mayor tiempo de secado. El exceso de peso puede impedir que centrifugue correctamente. Esto deja la ropa más húmeda de lo normal, aumentando el tiempo necesario para secarla y deteriorando los tejidos.
  4. Arrugas y roces. Cuando hay demasiada ropa en el tambor, las prendas tienden a amontonarse y enredarse entre sí. Esto provoca que la ropa salga muy arrugada, lo que dificulta el planchado y puede incluso estropear tejidos delicados.
Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

¿Cuál es la cantidad de ropa adecuada para la lavadora?

Saber cuánto llenar la lavadora es clave para conseguir ropa limpia, cuidar los tejidos y prolongar la vida útil del electrodoméstico. La cantidad ideal depende del tamaño del tambor y las indicaciones del fabricante, pero como regla general, no se debe sobrepasar el 80% de su capacidad.

Una buena manera de medirlo es dejar espacio suficiente para que la mano quepa entre la ropa y la tapa del tambor. Si no puedes introducirla fácilmente, es señal de que la carga es muy alta. En el caso de meter tejidos pesados, como pueden ser edredones o toallas, es preferible cargar aún menos el tambor.

Además de la carga adecuada, conviene considerar otros aspectos que influyen en la eficiencia del lavado y en el cuidado de la ropa. Es esencial elegir ciclos y temperaturas apropiadas. Esto ayuda a ahorrar energía y prolongar la vida de las prendas, lo que se traduce en un menor gasto en la factura de la luz.

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