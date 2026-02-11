Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

Un tractor durante una concentración en la Plaza de Colón, a 11 de febrero de 2026, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

Agricultores y ganaderos de todas partes de España han llegado este miércoles a Madrid para transmitir, una vez más, que están en contra de los recortes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y del acuerdo comercial UE-Mercosur. La Delegación del Gobierno de Madrid apuntan que son cerca de 1.500 agricultores y 348 tractores los que han llegado a la capital.

Unión de Uniones ya organizó hace dos años una tractorada similar en el centro de la capital española y la acción de este miércoles se suma a las que está protagonizando el sector desde principios de año en distintos puntos del país, organizadas por las distintas organizaciones agrarias por motivos similares: los recortes de la PAC y la situación de desventaja en la que les deja el pacto, ahora paralizado, entre la Unión Europea y Mercosur.

Contra los recortes de la PAC y el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur

Las protestas, coordinadas por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), se centran también en defender los intereses de los consumidores, “de que no los engañen, que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos”.

Varios tractores entran en la ciudad por Vía Lusitania, a 11 de febrero de 2026, en Madrid. (A. Pérez Meca / Europa Press)

El objetivo de los manifestantes es que “el Estado español garantice un presupuesto suficiente para la defensa de la agricultura dentro de las líneas de la nueva PAC que pasarán a depender de cada Estado y, también, que proteja al sector primario frente a los efectos de los grandes tratados internacionales, como Mercosur”. Al mismo tiempo, la marcha también servirá, apuntan en un comunicado, para exigir otras medidas, como “herramientas a favor del relevo generacional en el campo o un cambio en los protocolos europeos de sanidad animal para evitar sacrificios innecesarios de cabezas de ganado”.

La convocatoria responde, en parte, a los recortes previstos por la PAC, hecho que los productores rurales consideran una amenaza existencial, ya que temen la reducción progresiva de las ayudas directas y el impacto negativo en la sostenibilidad de sus explotaciones. De acuerdo con las organizaciones convocantes, la casi desaparición de algunas líneas de subvención y la lentitud en la adaptación de normativas sanitarias agrava la situación, al no facilitar ni la protección sanitaria adecuada ni el desarrollo de las explotaciones.

Un tractor a su entrada a la ciudad por Puerta de Toledo, a 11 de febrero de 2026, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Recorrido de la manifestación

Las cinco columnas de la tractorada habían pasado a la demarcación de la Policía Nacional con un total de 348 tractores. Así, por la ruta sur han entrado 82 tractores, 73 desde Castilla-La Mancha, 100 desde Castilla y León, 56 por el norte y 37 por el Levante.

La organización de la manifestación recibió el viernes 6 de febrero una resolución gubernativa en la que se prohíbe la entrada de más de 500 tractores a Madrid (los organizadores preveían la llegada 1.500). En esta comunicación, además, por motivos también de seguridad, se modificó el recorrido y la comitiva discurrirá al completo a partir de las 11:30 horas desde la Plaza Colón, donde dejarán la maquinaria pesada, hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado.