España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

Desde 2021, las exportaciones españolas han crecido un 6,7% y los tres primeros países receptores son Arabia Saudí, Turquía y Bélgica

Corbeta Al Jubail de Arabia
Corbeta Al Jubail de Arabia Saudí construida por Navantia en San Fernando, Cádiz (Navantia)

España continúa entre las primeras posiciones dentro de la industria internacional de defensa. Según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), entre 2021 y 2025 España representó un 2,3% de todas las exportaciones mundiales de armamento, situándose en el décimo puesto a nivel global. El informe destaca una evolución positiva en las ventas exteriores españolas, que han crecido un 6,7% con respecto al lustro anterior (2016-2020).

Este porcentaje, no obstante, muestra un crecimiento menor que la mayoría de países que ocupan puestos alrededor de España en el ranking. En el contexto continental, España figura como uno de los cuatro países de la UE entre los diez principales exportadores globales, junto a Francia, Alemania e Italia. La industria española de defensa, que agrupa a empresas como Navantia, Airbus España, Indra o Santa Bárbara Sistemas, se beneficia, además, del impulso de los programas europeos dedicados a aumentar la capacidad de la Unión Europea como proveedor tecnológico y militar propio.

Oriente Medio como principal cliente

Arabia Saudí, Turquía y Bélgica se han posicionado como los principales destinos del material militar procedente de España en los últimos años, según datos del SIPRI. El 28% de las exportaciones españolas de armamento tuvo como destino el mercado saudí, seguido de Turquía con el 16% y Bélgica con el 12%. Además, más del 40% de las ventas totales se orientó a países de Oriente Medio.

Esta tendencia ha permitido que España supere a otros exportadores europeos como Países Bajos (1,2%) o Suecia (0,9%) en volumen de ventas. La diversificación geográfica de clientes se refleja en la presencia de países de Europa, África y Latinoamérica entre los destinatarios, aunque la región de Oriente Medio se mantenga como la más relevante para las exportaciones nacionales.

En particular, la venta de fragatas y aviones de combate a Arabia Saudí y otros socios ha fortalecido la posición de España como uno de los diez mayores exportadores mundiales de armas. Las exportaciones españolas han crecido un 6,7% en los últimos cinco años, y la proyección indica que la tendencia continuará al alza debido a nuevos contratos ya firmados. Esta actividad consolida a la industria de defensa nacional y aumenta la influencia política y económica de España en diferentes regiones estratégicas.

Bajo volumen de compras

En contraste con su papel como proveedor, España figura entre los países con menor volumen de importaciones de grandes sistemas de armas, con solo un 0,6% del total mundial durante el periodo analizado. El estudio sitúa al país lejos de los principales compradores internacionales como Ucrania (9,7%), India (8,2%) o Arabia Saudí (6,8%).

Según SIPRI, estas cifras reflejan la estrategia española de priorizar el desarrollo propio de sistemas de defensa y la cooperación en programas industriales conjuntos dentro de la Unión Europea. La mayoría de las adquisiciones de defensa españolas proviene de socios europeos y Estados Unidos. El reporte señala que, a pesar del contexto de crecimiento de los flujos de armas en Europa asociado al conflicto en Ucrania y la tensión geopolítica global, España ha optado por mantener la estabilidad en sus compras.

