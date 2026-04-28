El Gobierno autoriza transferir 350.000 euros a Defensa para construir un hangar para la flota de aviones apagafuegos

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 350.000 euros al Ministerio de Defensa para financiar la construcción de un hangar para la flota de aviones anfibios apagafuegos Canadair.

Esta flota de aviones --operados por el Grupo 43 del Ejército del Aire-- se trata de "uno de los elementos clave de apoyo a las Comunidades Autónomas" en la lucha contra los incendios, según se recoge en las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes. Y para su "necesario mantenimiento y operación, estos aviones necesitan de un conjunto de infraestructuras, entre las cuales se encuentran los hangares de mantenimiento", expone.

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Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Secretaría de Estado de Medio Ambiente) y el Ministerio de Defensa (Ejército del Aire) suscribieron el 14 de julio de 2022 un acuerdo para la construcción del hangar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Sin embargo, una vez ejecutadas las actuaciones contractuales y de desarrollo del proyecto de construcción del nuevo hangar, "se ha detectado una necesidad sobrevenida que ha motivado la suscripción, con fecha de 12 de marzo de 2026, de una adenda de modificación al citado acuerdo".

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De este modo, se han modificado varias cláusulas, añadiéndose la anualidad del año 2026 por importe de 350.000 euros.

FINANCIACIÓN PARA FORMACIÓN DE SUBOFICIALES Y MILITARES

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Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Defensa financiar las adendas para el curso 2026/2027 con el fin de atender las necesidades de formación de los futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería.

Defensa ha hecho la solicitud para poder adquirir compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 'Transferencias a CCAA. Formación Escuelas de Suboficiales', dotada en el presupuesto prorrogado para el año 2026.

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La dotación presupuestaria en el presupuesto prorrogado para el año 2026 asciende a 9.893.410 euros, si bien el periodo cubierto por las adendas implica que la mayor parte del gasto corresponde al ejercicio presupuestario 2027, cuyo importe asciende a 12.754.173,70 euros.

"Este incremento de gasto con respecto a cursos anteriores se debe principalmente al incremento de 600 alumnos, a la primera convocatoria del programa forma para cursar el módulo de FP adicional, al incremento de 45 profesores, así como la actualización de salarios", agrega la referencia del Consejo de Ministros.

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La ley de carrera militar establece que la enseñanza de formación de los aspirantes a suboficial de las Fuerzas Armadas incluirá la necesaria para alcanzar una titulación oficial de Técnico Superior de la Formación Profesional (FP) del sistema educativo general.

Asimismo, de acuerdo a la ley de Tropa y Marinería, la formación en las Fuerzas Armadas facilitará a los militares profesionales la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la FP de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su cualificación a través de la formación ocupacional.

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Sin embargo, debido a la imposibilidad por parte del Ministerio de Defensa de aportar el profesorado necesario, son los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y la Región de Murcia quienes vienen aportando dicho personal docente.