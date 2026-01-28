Cáncer de páncreas: en qué consiste la triple terapia que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad

El equipo dirigido por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, de forma duradera y sin generar resistencias, mediante una terapia combinada de tres fármacos. crédito: Fundación CRIS Contra el Cáncer

La Fundación Cris Contra el Cáncer presentó en Madrid los resultados de una investigación liderada por Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), demostró que una combinación de tres fármacos puede eliminar completamente los tumores de páncreas en modelos animales.

Esta triple terapia consiguió mantener a los animales libres de la enfermedad durante más de 200 días, sin efectos secundarios relevantes.

Barbacid explicó: “Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”.

Por qué el avance representa un cambio de paradigma

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más letales, con una supervivencia a cinco años inferior al 10% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de páncreas, especialmente el adenocarcinoma ductal, es uno de los tumores más agresivos y letales, con una supervivencia a cinco años inferior al 10%.

El principal obstáculo es la rápida aparición de resistencias a los tratamientos y la falta de avances significativos durante décadas.

¿En qué consiste la triple terapia?

La estrategia de Barbacid se centra en atacar tres puntos clave: KRAS, un oncogén mutado en el 90% de los casos, y las proteínas EGFR y STAT3, que permiten la proliferación y resistencia de las células tumorales.

“Estos estudios abren una vía para diseñar nuevas terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas”, destacaron los autores en la publicación. Según Barbacid, “es fundamental recordar que los tumores humanos no son entidades homogéneas, y que podrían responder de manera diferente a nuevas terapias o a variaciones de este enfoque”.

La mirada de los expertos: esperanza, cautela y próximos desafíos

La triple terapia se dirige a tres proteínas clave: KRAS, EGFR y STAT3, responsables del crecimiento y la resistencia tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre el hallazgo por Infobae, el médico oncólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) Diego Kaen (MP 1898) que la importancia radica -sobre todo- en que se trata de cáncer de páncreas.

“Estamos hablando del tumor que menos novedades tuvo en los últimos cinco años. Todos los tumores avanzaron mucho en su tratamiento y el cáncer de páncreas se estabilizó, tuvo una meseta. No tenemos muy buenas noticias últimamente para cáncer de páncreas”, señaló.

Sobre el mecanismo de acción del nuevo tratamiento, Kaen detalló: “El 90% de los cánceres de páncreas tiene una mutación llamada KRAS. Esta mutación nunca había sido bloqueada de manera eficaz porque el tumor desarrollaba vías de escape. Este trabajo demuestra que, al bloquear KRAS y también las vías alternativas de escape, se logra que las células tumorales desaparezcan y esa desaparición se mantenga en el tiempo. El estudio habla de 200 días y, lo más relevante, es que no se genera resistencia”.

Kaen añadió: “Todas las buenas noticias, aunque sean preliminares, implican posibles buenas noticias a futuro. La ciencia funciona así, primero aparecen los resultados en modelos animales y luego se va avanzando hacia los pacientes. Lo importante es el descubrimiento de la inhibición de KRAS y la inhibición de los mecanismos de escape”.

Barbacid también puso el foco en los desafíos: “Todavía no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos con la triple terapia. El camino para optimizar la combinación no será fácil. A pesar de las limitaciones actuales, los resultados podrían abrir la puerta a nuevas opciones terapéuticas para mejorar el resultado clínico de los pacientes en un futuro no muy lejano”.

Qué implican estos resultados para los pacientes y la investigación

El estudio fue liderado por Mariano Barbacid y su equipo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Cris Contra el Cáncer)

La triple terapia se aplicó a diferentes modelos animales, incluidos modelos PDX con tejidos derivados de personas con cáncer de páncreas. Tras meses sin tratamiento, los animales permanecieron sin indicios de enfermedad ni toxicidad. Este hallazgo representa una oportunidad inédita para superar las resistencias que han frenado avances en el tratamiento de este tumor.

Según Barbacid, “es esencial ampliar el número de muestras tumorales de pacientes y estudiar las metástasis derivadas de estos tumores. Así se podrá identificar con precisión qué pacientes podrán beneficiarse de esta estrategia o de nuevas combinaciones para aquellos tumores que no respondan”.

Kaen advirtió que, si bien el resultado es alentador, “hay que ver el grado de efectos secundarios que puede presentar en humanos, porque combinar tres medicamentos con vías de acción diferentes puede tener consecuencias que solo se conocerán en futuras fases”.

El desafío de llevar la terapia al ámbito clínico

El avance podría superar la resistencia a los tratamientos, uno de los mayores desafíos de esta enfermedad (Europa Press)

Iniciar los ensayos clínicos requerirá financiación y superar obstáculos regulatorios, especialmente en relación con el uso de los tres inhibidores de forma combinada. Se estima que el inhibidor de KRAS podría estar disponible en ciertas indicaciones a partir de 2027. Sin embargo, el uso de afatinib (inhibidor de EGFR) y los degradadores de STAT3 aún enfrentan retos normativos.

Lola Manterola, presidenta de Cris Contra el Cáncer, pidió que “el Gobierno continúe trabajando con las agencias regulatorias para agilizar la aprobación de los medicamentos, poniendo especial atención en los procedimientos PRIME”.

Inversión, colaboración y futuro: el motor de la ciencia

KRAS, mutado en el 90% de los pacientes, es el principal motor del cáncer de páncreas (Pexels)

La Fundación Cris Contra el Cáncer invirtió más de 2 millones de euros en este proyecto desde 2020, apoyando la ciencia traslacional que acerca el laboratorio al hospital. Manterola subrayó: “Invertir en investigación es imprescindible para cambiar la historia del cáncer. Este estudio demuestra que cuando se apoya ciencia excelente, los resultados llegan y abren nuevas oportunidades reales para los pacientes”.

El trabajo del equipo de Barbacid destaca la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de políticas públicas que favorezcan la retención del talento científico en España. El avance conseguido con la triple terapia subraya que, tras años de estancamiento en el cáncer de páncreas, surge una esperanza concreta para pacientes y familias.