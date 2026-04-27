Bad Gyal repasa su década en la música en ‘El Hormiguero’: “No soy la misma persona”

Bad Gyal visita ‘El Hormiguero’ en pleno lanzamiento de su nuevo disco (El Hormiguero)

La reciente presencia de Bad Gyal en ‘El Hormiguero’ ha ofrecido una radiografía precisa de la evolución personal y artística de la cantante catalana en su décimo aniversario en la música. La artista ha compartido con Pablo Motos su visión actual sobre la vida, el impacto de sus experiencias en su carrera y los detalles detrás de su último disco, Más Cara, subrayando una transición consciente hacia una etapa de mayor madurez creativa y personal.

Bad Gyal, de 29 años, ha afirmado que la crisis propia de la treintena ya la afrontó tiempo atrás y que actualmente prioriza “disfrutar del presente”. La artista ha explicado que su experiencia con la crisis de los 30 fue precoz y que, alrededor de los 27, se planteó si querría una vida convencional y formar una familia, pero que ha superado esas dudas y vive la etapa actual focalizada en su trabajo y bienestar personal.

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Bad Gyal ha subrayado que la década transcurrida desde su irrupción en la música ha supuesto una transformación profunda. Ha señalado que algunos seguidores expresan nostalgia por su versión más temprana, pero ha reiterado que su evolución es natural: “Empecé con 19 años y no soy la misma persona”.

Para la artista, asumir el cambio es obligatorio, y ha añadido que siempre ha actuado según sus propias convicciones: “Estos fans que llevan tanto tiempo conmigo saben que nunca hago las cosas para complacer. Siempre he hecho lo que he querido”.

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Control y madurez

Uno de los aspectos centrales ha sido el análisis de su nuevo álbum Más Cara, presentado este año. La cantante ha contado que el disco representa su etapa de mayor madurez y contiene una colaboración con J Álvarez a la que la discográfica y su propio equipo inicialmente no dieron su aprobación.

Sin embargo, Bad Gyal ha insistido en que la inclusión de la canción respondía a su criterio personal: “Como todo el mundo tiene muy claro que aquí la que manda soy yo y no se me puede discutir, dije que esa canción tenía que ir sí o sí”, ha declarado, subrayando que el tema ha logrado conectar con el público.

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La cantante prioriza el bienestar físico durante sus giras (El Hormiguero)

La artista ha explicado que, aunque disfruta de todos los aspectos de su profesión, la composición musical es la faceta que más le satisface. Considera que el trabajo de un artista hoy requiere habilidades diversas, desde la composición hasta el manejo de la comunicación en prensa y redes sociales.

En cuanto a la gestión de sus propias giras, Bad Gyal ha confesado que la escenografía de ‘Más Cara Tour’ ha sido más conceptual y responde a su visión personal, aunque algunos seguidores no terminen de comprenderla. La propia cantante ha manifestado sentir orgullo por esta apuesta estética. El modo de vida que cultiva Bad Gyal durante las giras revela una atención muy marcada al bienestar físico.

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“No hago las cosas para complacer”, afirma sobre su carrera (El Hormiguero)

Ha detallado que la base de su rutina diaria reside en el entrenamiento y en el consumo de alimentos como huevos duros y boniato: “Los huevos duros y los boniatos son mi snack todos los días. Necesito energía, la tortilla que me hago tiene dos o tres huevos, puedo llegar a comer una docena de huevos al día”. Esta costumbre, que puede sonar atípica, está motivada por la necesidad de energía para afrontar el ritmo de ensayos y conciertos.

Junto a este perfil disciplinado, Bad Gyal ha admitido cierta tendencia al control sobre su trabajo y una actitud autoexigente, que la lleva a revisar sus actuaciones después de los conciertos y a prestar atención a todos los detalles. En el plano social, la propia cantante reconoce que no se ve como una persona especialmente sociable ni dada al contacto físico, elemento que genera situaciones complejas en la interacción con algunos seguidores, pero del que es plenamente consciente.

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Autonomía artística

Más allá del ámbito profesional, uno de los elementos más llamativos de la aparición de Bad Gyal en ‘El Hormiguero’ fue su participación en un juego en el que analizó conceptos relacionados con la fidelidad y los celos. La artista ha respondido sin rodeos sobre su posición personal, considerándose “muy tradicional y muy leal” en sus relaciones estables, en contraste con la imagen liberal que proyectan algunas de sus canciones.

Para Bad Gyal, situaciones como enviar determinados mensajes en redes sociales, bailar de manera sensual con alguien ajeno a la pareja o cualquier muestra de afecto física fuera de la relación son percibidas como formas de infidelidad.

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“Por mis canciones parezco la más liberal, pero para las relaciones serias soy muy tradicional y muy leal”, ha puntualizado. Admite que mantiene una actitud defensora de los propios límites y considera clave la comunicación en pareja para evitar daños derivados de los celos, una posición que la artista resume como “realista” y vinculada a la honestidad en sus respuestas.

En el tramo final de la conversación, Bad Gyal ha dejado claro que, aunque entiende la tendencia actual hacia la liberalización de los vínculos sentimentales, muchas personas siguen experimentando celos y que es necesario normalizar la comunicación sincera sobre este tipo de cuestiones. De esta forma, ha vuelto a reafirmar su autenticidad, un hilo que ha atravesado toda su intervención y que continúa presente en el relato de su vida y carrera.

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