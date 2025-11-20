España

Identifican por primera vez la célula que origina el sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales provoca graves efectos secundarios en los niños

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, ambos de Barcelona, han identificado por primera vez la célula originaria del sarcoma de Ewing, un cáncer pediátrico especialmente agresivo. Este descubrimiento ofrece una mayor comprensión de la enfermedad y la posibilidad de desarrollar tratamientos más eficaces en un futuro.

El sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que se origina en las células de los huesos o del tejido blando, pero cuyo génesis se encuentra de forma precoz durante el desarrollo fetal. Este estudio demuestra que cuando dos genes se combinan para generar uno nuevo, este adquiere nuevas funciones con la capacidad necesaria para dar lugar al tumor, en el caso en el que este se exprese en las células madre embrionarias mesenquimáticas.

Los resultados del estudio acaban de ser publicados en la prestigiosa revista Nature y pone el foco en las células que forman el mesénquima, el tejido embrionario del cual derivan, entre otros, el tejido muscular y conectivo del cuerpo, los vasos sanguíneos y linfáticos. Lo novedoso de esta investigación es que se ha conseguido, por primera vez, reproducir este mecanismo.

El oncogén originario del sarcoma de Ewing

En colaboración con el laboratorio del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, se han generado y purificado células mesenquimáticas embrionarias humanas a las que se les ha introducido el oncogén que origina el Sarcoma de Ewing. Aunque estas células no presentan características tumorales in vitro, cuando se inoculan en ratones generan tumores similares al sarcoma de Ewing humano, manteniendo los patrones celulares y transcripcionales propios del sarcoma.

A pesar de que la tasa de curación de esta enfermedad se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales deriva en efectos secundarios en los niños. Así, saber dónde se origina la enfermedad, la célula que es el punto original, puede permitir abordajes terapéuticos más dirigidos y precisos, según la doctora Inmaculada Hernández-Muñoz, investigadora del Grupo de Investigación en Enfermedades inflamatorias y neoplásicas dermatológicas del Hospital del Mar Research Institute. “Ahora que tenemos identificada la célula que origina el tumor, el siguiente paso es determinar qué factores hacen que una célula que, en principio, no tiene ninguna ventaja de crecimiento, adquiera este rasgo”, ha recogido.

El tratamiento del sarcoma de Ewing

El enfoque terapéutico más habitual para el sarcoma de Ewing combina quimioterapia, cirugía y radioterapia. La quimioterapia suele administrarse primero para reducir el tumor, y después puede seguir con cirugía o radioterapia, dependiendo de la localización y el tamaño del tumor. También se utilizan terapias más avanzadas, como la radioterapia con protones, para minimizar el daño al tejido sano.

La Clínica Mayo explica que el tratamiento también pone énfasis en preservar la funcionalidad de las extremidades: cuando el tumor se localiza en brazos o piernas, emplean técnicas quirúrgicas que permiten salvar la extremidad siempre que sea posible. Dado que los tratamientos son agresivos, es importante llevar a cabo una monitorización a largo plazo para gestionar efectos secundarios a corto y largo plazo.

*Con información de EFE

