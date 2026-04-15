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El alarmante mensaje de Adrián Rodríguez tras participar en ‘La cárcel de los gemelos’ y salir de un centro de desintoxicación: “¿Alguien que pueda ayudarme?"

El actor asegura que su expareja le ha echado de casa, aunque ella ha contado su versión de lo ocurrido con la intervención de la Guardia Civil

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Adrián Rodríguez en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Adrián Rodríguez en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

El actor Adrián Rodríguez ha vuelto a acaparar la atención tras publicar un mensaje en Instagram solicitando ayuda al afirmar que su expareja le había dejado “en la calle”. A pesar de eliminar rápidamente la publicación, varios usuarios capturaron la imagen, que no tardó en difundirse por redes sociales y provocar la reacción de su exnovia contando lo que realmente pasó.

El mensaje viral rezaba: “¿Alguien que pueda ayudarme? Mi expareja me ha dejado en la calle”. Esta frase sin ningún tipo de imagen, eliminada pocos minutos después, se ha convertido en el epicentro de la controversia, especialmente por los antecedentes personales del actor, que en los últimos años ha reconocido públicamente sus problemas de adicción y procesos de rehabilitación.

No es la primera vez que la vida privada de Rodríguez ocupa titulares. Tras gozar de mucha popularidad con papeles en series como Los Serrano, Física o Química o El chiringuito de Pepe, el actor ha afrontado etapas difíciles. Pasó meses ingresado voluntariamente en una clínica de desintoxicación y, tras abandonar el centro hace apenas unos meses, expresó su voluntad de continuar su recuperación por su cuenta. Este dato concreto, que ha cobrado nueva relevancia por la polémica reciente, ha inquietado de nuevo a su entorno y seguidores.

El inquietante mensaje de Adrián Rodríguez (Instagram)
El inquietante mensaje de Adrián Rodríguez (Instagram)

La expareja de Adrián Rodríguez responde

La situación ha tomado mayor dimensión tras la publicación, también en redes sociales y con posterior eliminación, de la versión de Nayara, expareja del actor. La joven ha querido desmentir categóricamente las palabras de Rodríguez. En su propio mensaje ha declarado: “Yo no he echado a nadie, se ha ido por su propio pie con su maleta a las 23:00h de la noche ya sabréis dónde”, quizás refiriéndose a un posible regreso a La cárcel de los gemelos.

Nayara ha relatado la disputa con pelos y señales: “Se presenta a las cinco de la mañana liándomela en la calle, despertando a los vecinos, a todo esto pedía que no chillase, me insultó”. Esta situación desencadenó la intervención de la Guardia Civil, que acudió con dos patrullas para controlar el incidente.

“Yo iba a perder mi casa, ahora que no pida ayuda a quien le dio la mano, ni que de la vuelta a la versión. Necesita ayuda y a mí casa no va a volver después de todo”, ha zanjado pidiendo que no siguiesen preguntándole: “Os lo aclaro para que no me mandéis mensajes de por qué lo he echado a la calle porque no es así”.

La expareja de Adrián Rodríguez le responde (Instagram)
La expareja de Adrián Rodríguez le responde (Instagram)

La salida del centro de desintoxicación de Adrián Rodríguez

La conversación pública se ha visto amplificada tras la aparición de estos dos relatos opuestos. La viralización del caso ha sido inmediata y ha generado especulación y preocupación entre quienes siguen la trayectoria de Rodríguez. Por su parte, Pilar Vidal ha mostrado la versión familiar en Y ahora Sonsoles: “Me da mucha pena, pero quizás no estaba preparado”, en referencia al proceso de salida del centro de desintoxicación.

Esta percepción coincide con la de Antonio, padre del actor, quien siempre mantuvo dudas sobre si el momento era adecuado para que Adrián retomase la vida fuera de la clínica. De hecho, coincidió con el momento en el que decidió unirse al elenco de La cárcel de los gemelos, el polémico reality de internet producido por ZonaGemlos. “Cuando salió me escribió. Para mi fue una cosa muy fuerte, de golpe a porrazo recibo como cien mil llamadas: ‘Mira dónde está tu hijo’. Lo intenté ver un par de veces, pero me producía mucha pena”, narra su padre.

“Me escribió, que había conocido a una chica y que se iba a ir a Málaga. Me escribía alguna vez que estaba bien hasta hoy que está en el Instagram lo de la chica. Cuando he querido leerlo bien no me ha dado tiempo. No tengo ni idea de dónde está”, cuenta sobre lo último que sabía sobre su hijo. El hombre asegura que Adrián Rodríguez se ha convertido en un lastre y que ahora le debe 2.000 euros al centro de desintoxicación y otros 2.000 a quien le ayudó a pagarlo.

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