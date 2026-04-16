Detienen al actor Adrián Rodríguez en Málaga tras 48 horas desaparecido: su padre reacciona a su violento altercado en la estación María Zambrano

Detienen a Adrián Rodríguez en Málaga tras un violento altercado (Atresmedia)

Adrián Rodríguez, conocido principalmente por su trayectoria como actor en series como Los Serrano o Física o Química, ha sido detenido y permanece en dependencias policiales después de haber protagonizado un altercado con la policía en la estación María Zambrano de Málaga. Su localización se ha producido tras permanecer 48 horas en paradero desconocido, tiempo durante el cual su desaparición había generado una creciente inquietud en su entorno familiar y mediático, según ha informado el programa Y ahora Sonsoles.

El intérprete ha sido hallado en Málaga y, en el momento del incidente, presentaba un comportamiento que fuentes del programa han descrito como “nervioso y agresivo”, llegando a enfrentarse directamente con los agentes de policía. Este episodio se produce tras varios meses en los que Adrián Rodríguez ha abandonado voluntariamente el centro de desintoxicación donde permanecía ingresado, una decisión que su propio padre considera precipitada y que le ha llevado a afrontar su proceso de recuperación sin supervisión específica.

El episodio policial coincide con la controversia pública surgida hace tan solo un día, cuando Adrián Rodríguez reapareció en redes sociales para difundir un mensaje en el que pedía ayuda y acusaba a su expareja de haberle dejado “en la calle”. La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, fue eliminada pocos minutos después, aunque varios usuarios recogieron la imagen, que pronto se compartió masivamente en otras plataformas, intensificando la discusión sobre el estado anímico y la situación personal del actor.

Adrián Rodríguez ha sido detenido en Málaga (Atresmedia)

El violento altercado de Adrián Rodríguez

En el vídeo que ha emitido el programa de Sonsoles Ónega, Adrián Rodríguez se da cuenta de que hay alguien que lo está grabando mientras habla con la policía y es entonces cuando va a por él mientras se acerca a él: “¡Quita la cámara! ¡Que bajes la puta cámara, tío!“. Cuando llega a su altura, Rodríguez le da un fuerte golpe a la cámara acompañado de un insulto: ”Gilipollas de mierda".

“Adrián estaba nervioso, tanto que provoca que tenga un incidente con la policía y ahora mismo está en dependencias policiales”, ha anunciado Sonsoles Ónega, asegurando que tenía intención de volver al centro de rehabilitación. De hecho, esta misma tarde habían preparado una entrevista con su padre, Antonio, por lo que se encuentra en el plató del programa. “No es para nada agradable ver esto”, ha comentado el progenitor de Rodríguez sin palabras.

El otro episodio agresivo de Adrián Rodríguez

La expareja de Rodríguez, Nayara, contestó también mediante redes sociales y negó haberle desalojado. Explicó que el actor abandonó su domicilio por voluntad propia alrededor de las 23:00 horas, y relató que la noche anterior el intérprete acudió a su vivienda a las cinco de la mañana, alteró a los vecinos y profirió insultos. Este incidente propició la intervención de la Guardia Civil, que envió dos patrullas para resolver el conflicto, según la versión difundida por Nayara.

Pilar Vidal, colaboradora en Y ahora Sonsoles, expresó que “quizás no estaba preparado”, en alusión a la salida del actor del centro en el que permanecía internado. Esta misma inquietud la ha remarcado el padre de Adrián Rodríguez, quien ha compartido que el momento elegido para abandonar la clínica coincidió con la decisión del intérprete de sumarse a La cárcel de los gemelos, un reality emitido en redes sociales y producido por ZonaGemlos, lo que para la familia supuso una acumulación de presión mediática.