Comienza la evacuación de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo, con los primeros 175 ya en camino

El Ministro de Exteriores ha informado de que “los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios que cada circunstancia de cada país nos permite”

Los enfrentamientos entre Irán e Israel y sus aliados, mayoritariamente en forma de lanzamientos de misiles o drones, no han cesado desde el “ataque preventivo” lanzado este sábado 28 de febrero contra Teherán. La operación conjunta de los Estados Unidos e Israel recibió y sigue recibiendo una contundente respuesta iraní, tanto contra Israel y como contra objetivos americanos en los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Arabia Saudita.

Más de 30.000 ciudadanos españoles tendrán que ser evacuados

Más de 30.000 ciudadanos españoles permanecen todavía en distintos puntos de Oriente Próximo y tendrán que ser evacuados. El proceso de repatriación ha empezado ya, tanto por vía terrestre como aérea, según ha anunciado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Un primer grupo, conformado por 175 personas, viaja ya de regreso a España en un vuelo comercial.

Así lo ha hecho saber Albares durante una comparecencia posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que están “ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región”, aunque no ha aportado más detalles “por motivos evidentes de seguridad”.

Amaya Corcuera es una española que lleva cuatro días atrapada en Abu Dhabi debido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Albares ha explicado que la dificultad de la evacuación difiere según el país de origen, tanto debido al nivel de riesgo como a los medios que se encuentran a disposición de las autoridades y los ciudadanos: “Los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible al mayor número de españoles que lo deseen”. Se espera que a lo largo del día más españoles puedan abandonar Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más afectados por la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses e israelíes, en vuelos con escala en Estambul.

Desde que el sábado se dio a conocer la información sobre la escalada de la violencia, el Ministerio de Exteriores se encuentra en contacto con las embajadas de los países de la región. “Sigo de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán”, escribía el ministro, avisando en el mismo mensaje de que “la violencia solo trae caos”. Estaba en comunicación, según informó, con sus “homólogos de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania y Egipto sobre la situación en Oriente Medio”, a quienes habría trasladado “el compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz” así como su “solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques”.

Al menos 150 ciudadanos españoles se encontraban en Irán este sábado, y desde un primer momento desde el Ministerio de Exteriores se les pedía que abandonasen el país con la mayor brevedad posible y haciendo uso de todos los medios disponibles. El propio Albares informaba desde entonces que la embajada en Teherán tenía ”preparado, como toda embajada de España, un posible plan de evacuación para activarse si las circunstancias lo exigen". Las recomendaciones de viaje ya recogían desde hace tiempo el nivel más elevado de alerta y se desaconsejaba “completamente viajar a Irán”.

