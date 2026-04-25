España

La princesa Leonor aparece por sorpresa en una regata de piragüismo universitaria en el Mar Menor: su extraordinaria coordinación junto a sus compañeros

La heredera ha reaparecido en Santiago de la Ribera a pocos meses de conocer el futuro de su formación universitaria

Guardar
La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)
La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)

La participación de la princesa Leonor en las regatas de piragüismo celebradas esta mañana en Santiago de la Ribera (Murcia) ha puesto de relieve su implicación deportiva durante la etapa final de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio. La heredera al trono, vistiendo el neopreno azul distintivo de su equipo, ha competido de forma activa junto a sus compañeros, integrándose por completo en la categoría mixta del torneo interuniversitario.

La regata, que ha alcanzado su 25.ª edición, ha reunido a estudiantes de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, la UCAM San Antonio y la Universidad Rey Juan Carlos, según recoge la web del Ayuntamiento de San Javier. El campeonato se ha disputado en la playa Barnuevo entre las 9:00 y las 14:00 horas, bajo unas condiciones meteorológicas de cielo nublado, lluvias ocasionales y temperaturas en torno a los 17 grados. Tras la competición, el público asistente ha presenciado la entrega de trofeos que ha permitido premiar a los ganadores de las diferentes categorías.

Durante la jornada, la presencia de la princesa Leonor como una participante más en la regata ha acaparado la atención de los asistentes, como recogen los vídeos distribuidos por el diario La Verdad de Murcia. En las imágenes se ve como la princesa Leonor se coordina a la perfección con sus compañeros mientras muestra sus habilidades con gran esfuerzo y se ríe junto a ellos antes de arrancar.

La princesa Leonor y sus compañeros en la regata universitaria (Instagram)
La princesa Leonor y sus compañeros en la regata universitaria (Instagram)

Las habilidades deportivas de la princesa Leonor

En la competición, organizada por el Club Escuela de Piragüismo Mar Menor y el Ayuntamiento de San Javier, el objetivo sigue siendo fomentar el piragüismo entre los universitarios y destacar los valores de equipo, superación y convivencia en el entorno singular del Mar Menor. La edición de este año ha contado también con las modalidades masculina, femenina, de profesores y personal.

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)
La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)

El historial deportivo de Leonor de Borbón incluye ya otras pruebas ajenas a la vela, más ligada a la tradición familiar, especialmente por la figura de Juan Carlos I y su actividad frecuente en regatas de Sanxenxo, como la participación el pasado año en el Campeonato Interacademias en disciplinas como esgrima. En estos contextos, la futura reina ha mostrado la actitud competitiva y el compromiso con la disciplina y el trabajo en equipo que caracterizan su trayectoria en la formación militar.

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)
La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)

La actualidad de la heredera está marcada por la inminente finalización de su ciclo en la Academia General del Aire, ya que tras el paréntesis de las vacaciones de Semana Santa ha retomado las clases con vistas a las pruebas de final de curso y el acto oficial para la entrega de despachos previsto en julio, presidido por el rey Felipe VI.

La princesa Leonor en las regatas

El diseño de la regata de este año, dividido en diversas categorías y centrado en la integración de todos los estudiantes participantes, ha permitido que la princesa Leonor pudiera remar junto a los compañeros de la Academia General del Aire como alférez. Pese al anonimato relativo que proporciona la equipación del equipo, su presencia ha sido especialmente seguida por los asistentes y medios, que han documentado el ambiente de compañerismo y el esfuerzo durante la prueba.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha recibido este lunes la Medalla de Galicia --máxima distinción de la Comunidad-- en un breve acto que ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi y donde la heredera ha recordado a "todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor". Allí, también ha reconocido sentirse como "una gallega más" y ha asegurado que "aquí está su hogar, donde acaba el mar". (Fuente: Pool TVG / Europa Press)

La entrega de premios se ha desarrollado en el arenal de playa Barnuevo, marcando así la recta final de un campeonato donde la implicación de la heredera se suma a los diversos hitos de su formación militar. La participación de la princesa Leonor en esta regata de piragüismo refuerza el vínculo de la familia real con el mar y anticipa el cierre de una etapa antes de abordar su formación universitaria, una decisión que la Casa Real espera anunciar próximamente.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una pareja contrata a un constructor para ampliar su casa y termina con la vivienda en ruinas y arrestada por acoso: ahora deberá pagarles 98.000 euros de indemnización

La pareja invirtió más de 50.000 euros en la ampliación de su vivienda, pero la obra los dejó con una casa inhabitable, daños estructurales, y una denuncia que les supuso 22 horas en comisaría

Una pareja contrata a un constructor para ampliar su casa y termina con la vivienda en ruinas y arrestada por acoso: ahora deberá pagarles 98.000 euros de indemnización

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La organización del torneo ya trabaja en un nuevo estadio para 2028

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

Lo que significa que tu gato quiera dormir en tu cama: las claves del descanso en los felinos

Los expertos explican que la postura y la zona exacta que un gato elige revelan mucho sobre su vínculo con el entorno

Lo que significa que tu gato quiera dormir en tu cama: las claves del descanso en los felinos

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

La preferencia por destinos mediterráneos crece, pero los viajeros europeos priorizan estancias breves, flexibilidad y mayor atención al presupuesto por la incertidumbre sobre la guerra y la inflación

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 25 abril

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 25 abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

DEPORTES

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open