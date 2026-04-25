La princesa Leonor aparece por sorpresa en una regata de piragüismo universitaria en el Mar Menor: su extraordinaria coordinación junto a sus compañeros

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)

La participación de la princesa Leonor en las regatas de piragüismo celebradas esta mañana en Santiago de la Ribera (Murcia) ha puesto de relieve su implicación deportiva durante la etapa final de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio. La heredera al trono, vistiendo el neopreno azul distintivo de su equipo, ha competido de forma activa junto a sus compañeros, integrándose por completo en la categoría mixta del torneo interuniversitario.

La regata, que ha alcanzado su 25.ª edición, ha reunido a estudiantes de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, la UCAM San Antonio y la Universidad Rey Juan Carlos, según recoge la web del Ayuntamiento de San Javier. El campeonato se ha disputado en la playa Barnuevo entre las 9:00 y las 14:00 horas, bajo unas condiciones meteorológicas de cielo nublado, lluvias ocasionales y temperaturas en torno a los 17 grados. Tras la competición, el público asistente ha presenciado la entrega de trofeos que ha permitido premiar a los ganadores de las diferentes categorías.

Durante la jornada, la presencia de la princesa Leonor como una participante más en la regata ha acaparado la atención de los asistentes, como recogen los vídeos distribuidos por el diario La Verdad de Murcia. En las imágenes se ve como la princesa Leonor se coordina a la perfección con sus compañeros mientras muestra sus habilidades con gran esfuerzo y se ríe junto a ellos antes de arrancar.

La princesa Leonor y sus compañeros en la regata universitaria (Instagram)

Las habilidades deportivas de la princesa Leonor

En la competición, organizada por el Club Escuela de Piragüismo Mar Menor y el Ayuntamiento de San Javier, el objetivo sigue siendo fomentar el piragüismo entre los universitarios y destacar los valores de equipo, superación y convivencia en el entorno singular del Mar Menor. La edición de este año ha contado también con las modalidades masculina, femenina, de profesores y personal.

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)

El historial deportivo de Leonor de Borbón incluye ya otras pruebas ajenas a la vela, más ligada a la tradición familiar, especialmente por la figura de Juan Carlos I y su actividad frecuente en regatas de Sanxenxo, como la participación el pasado año en el Campeonato Interacademias en disciplinas como esgrima. En estos contextos, la futura reina ha mostrado la actitud competitiva y el compromiso con la disciplina y el trabajo en equipo que caracterizan su trayectoria en la formación militar.

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Europa Press)

La actualidad de la heredera está marcada por la inminente finalización de su ciclo en la Academia General del Aire, ya que tras el paréntesis de las vacaciones de Semana Santa ha retomado las clases con vistas a las pruebas de final de curso y el acto oficial para la entrega de despachos previsto en julio, presidido por el rey Felipe VI.

La princesa Leonor en las regatas

El diseño de la regata de este año, dividido en diversas categorías y centrado en la integración de todos los estudiantes participantes, ha permitido que la princesa Leonor pudiera remar junto a los compañeros de la Academia General del Aire como alférez. Pese al anonimato relativo que proporciona la equipación del equipo, su presencia ha sido especialmente seguida por los asistentes y medios, que han documentado el ambiente de compañerismo y el esfuerzo durante la prueba.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha recibido este lunes la Medalla de Galicia --máxima distinción de la Comunidad-- en un breve acto que ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi y donde la heredera ha recordado a "todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor". Allí, también ha reconocido sentirse como "una gallega más" y ha asegurado que "aquí está su hogar, donde acaba el mar". (Fuente: Pool TVG / Europa Press)

La entrega de premios se ha desarrollado en el arenal de playa Barnuevo, marcando así la recta final de un campeonato donde la implicación de la heredera se suma a los diversos hitos de su formación militar. La participación de la princesa Leonor en esta regata de piragüismo refuerza el vínculo de la familia real con el mar y anticipa el cierre de una etapa antes de abordar su formación universitaria, una decisión que la Casa Real espera anunciar próximamente.