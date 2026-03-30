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Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Endesa ha incorporado 17 aparatos capaces de captar imágenes visuales, térmicas y datos láser para revisar grandes tramos de líneas con más precisión

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Uno de los drones de largo alcance utilizados por Endesa para llevar a cabo la inspección de su red eléctrica en España.
Dron de largo alcance que permite inspeccionar kilómetros de red eléctrica (Endesa)

Endesa ha empezado a incorporar en España una flota de drones de largo alcance para inspeccionar su red eléctrica, una infraestructura de más de 320.000 kilómetros de líneas. La compañía, a través de su filial e-distribución, contará con 17 aparatos desarrollados por la empresa navarra FuVeX para revisar el estado de esas instalaciones y reforzar unas tareas de mantenimiento que hasta ahora se apoyaban en inspecciones a pie, helicópteros tripulados y drones con menos capacidad.

La novedad no está solo en que vuelen más lejos. Según la información facilitada por Endesa, estos drones pueden operar a distancias de hasta 10 kilómetros, frente al alcance mucho menor de los modelos convencionales. Eso permite revisar tramos más largos en una sola operación y obtener información detallada sin depender tanto de desplazamientos sobre el terreno. La empresa sostiene que con ello busca reducir costes, emisiones y riesgos para los trabajadores.

Más allá del anuncio empresarial, el interés del despliegue está en cómo cambia la forma de comprobar el estado de una red eléctrica tan extensa. La clave es que estos aparatos no se limitan a grabar imágenes corrientes, sino que recogen varios tipos de datos al mismo tiempo para ofrecer una visión más completa de cada línea.

Qué información recogen durante la inspección

Los drones utilizados por Endesa captan imágenes visuales, imágenes térmicas y datos LiDAR. Esta última tecnología emplea luz láser para medir distancias y elaborar mapas y modelos tridimensionales de alta precisión. Por ello, el sistema permite saber cómo está una línea eléctrica, dónde se encuentra exactamente cada elemento y qué información térmica presenta en ese mismo punto.

La principal diferencia frente a otras inspecciones con drones es que toda esa información queda alineada en un único modelo en 3D. Es decir, una imagen normal, una imagen térmica y el punto exacto del escaneo láser pueden relacionarse entre sí sobre una misma representación digital. Eso facilita revisar después el estado de la infraestructura con más detalle y no depender solo de una observación aislada durante el vuelo.

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¿Por qué están implementando este sistema?

Según explican desde la compañía, este sistema permite generar un “gemelo digital” completo de la red. En la práctica, se trata de una copia virtual muy detallada de las líneas eléctricas construida con todos los datos recogidos por el dron. Sobre esa réplica digital se puede analizar mejor el estado de los componentes, comparar cambios y localizar posibles incidencias.

Para una empresa que gestiona una red de más de 320.000 kilómetros, la inspección periódica resulta esencial para garantizar la seguridad del sistema y la continuidad del suministro. Poder cubrir grandes tramos en menos tiempo y con datos más completos puede ayudar a detectar anomalías antes y a decidir mejor qué mantenimiento conviene hacer en cada punto.

Además, la información recogida por estos drones permitirá aplicar sistemas de inteligencia artificial para localizar anomalías, analizar el estado de los componentes y anticipar posibles incidencias antes de que se conviertan en una avería. Endesa sitúa este despliegue dentro del proceso de digitalización de su red, iniciado en 2023, con el objetivo de mejorar la planificación del mantenimiento.

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