Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de la Estrategia de Drones

La Comunidad de Madrid presentó este martes la estrategia con la que quiere convertir a la región en un referente mundial en el sector de los drones. Se trata de un plan dotado con 16 millones de euros que incluye el despliegue de una red de aeropuertos específicos para estas aeronaves no tripuladas, la implantación de un sistema que facilite el desarrollo empresarial con ayudas directas, y la puesta en marcha de un ‘dronódromo’ en la capital para pruebas de investigación. Sin embargo, este último proyecto no ha empezado con buen pie. El primer contrato para construirlo, licitado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, quedó desierto. Ninguna empresa se presentó.

La Fundación IMDEA Networks, un instituto de investigación dependiente de la Consejería, empezó a licitar el proyecto en julio de 2025. Ofrecía 209.000 euros para levantarlo en las instalaciones que esta fundación tiene en el municipio de Leganés, pero en septiembre tuvo que declararlo desierto porque ninguna empresa mostró su interés y se presentó. El 16 de diciembre volvió a licitar un nuevo contrato y subió su oferta económica a 250.600 euros. De momento, se han presentado dos candidatos. La Mesa de Contratación ha valorado como la mejor oferta la que ha presentado la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, una de las mayores compañías de ingeniería de España.

El Tribunal Supremo avaló el año pasado la multa de 20,3 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había puesto a Elecnor por formar varios cárteles que se repartieron durante años cerca de 200 concursos públicos valorados en 1.055 millones para la electrificación de la red de Alta Velocidad y la red convencional de ferrocarriles. Elecnor es un gigante con más de 20.000 empleados y amplia presencia internacional. Está controlada, a través de la holding Cantiles XXI, por familias de la nobleza española habituales de los rankings de mayores fortunas del país, como los Ybarra Careaga, los Mora-Figueroa, los González de Aguilar, los Domecq, los Morenés o los Real de Asúa Arteche.

La parcela donde IMDEA Networks quiere construir el donódromo

Si finalmente el proyecto es adjudicado a Elecnor, el objetivo del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso es que el donódromo esté construido en cinco meses. El instituto IMDEA Networks, organización sin ánimo de lucro, quiere que el donódromo sea “una estructura ligera recubierta con un mallado totalmente permeable para el vuelo de drones, de forma que estos queden confinados en el interior del recinto”. La instalación será utilizada para realizar experimentos científicos “para el avance de nuevas tecnologías con alto potencial de integrarse en las futuras redes 6G. Gracias a su capacidad para probar tecnologías de comunicación avanzadas, este laboratorio permitirá desarrollar y evaluar redes más resilientes y adaptables, diseñadas para funcionar incluso en situaciones de desastres naturales en las que las comunicaciones convencionales se ven comprometidas”, señala la memoria del proyecto.

Un proyecto de 497 metros cuadrados

“Esta infraestructura singular y sus capacidades de pruebas tecnológicas lo posicionan como un recurso importante para la investigación y el desarrollo en el ámbito de la comunicación inalámbrica, y, por tanto, este laboratorio será especialmente valioso para la ciudad de Leganés e IMDEA Networks, como único laboratorio de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid”, explican desde la Consejería. La estructura del dronódromo no es muy compleja: el suelo se pavimentará con hormigón acabado con pintura de poliuretano; un soporte para colocar un mallado no metálico; y la ejecución de una mesa de control protegida por una marquesina. Con forma de pentágono irregular de 36,16 metros en su lado más largo y 3,64 y 15,63 metros en sus lados cortos. Su altura total es de 15 metros. El donómetro como tal ocupará 497 metros cuadrados.

Esta estrategia global de drones afecta a varias consejerías del Gobierno regional, ya que varias de las líneas de acción pasan por mejorar la prestación de determinados servicios públicos a través del uso de esta tecnología. Estamos hablando de una docena de proyectos con drones en áreas como medio ambiente, urbanismo, emergencias o sanidad. El proyecto en el ámbito sanitario es uno de los más llamativos: busca agilizar las entregas urgentes entre hospitales de materiales como medicamentos o reservas de sangre. El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región, también trabaja para usar drones en sus instalaciones subterráneas para detectar posibles fallos y averías. La red de suministro de agua de la región suma 2.500 kilómetros de galerías, muchos de ellos de difícil acceso. En el complejo de La Cantueña, en Fuenlabrada, la Comunidad estudia abrir la nueva escuela de formación de drones, que estará operativa a finales de año o a comienzos de 2027. Madrid es la segunda región de España en número de operadores de drones, con el 17% del total nacional.