España

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La instructora ha elevado ya a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la exposición de motivos

El 'expresident' Carlos Mazón (JOSÉ
El 'expresident' Carlos Mazón (JOSÉ CUÉLLAR - LES CORTS)

La jueza que investiga la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la exposición de motivos en la que solicita la imputación de Carlos Mazón, expresident de la Generalitat aforado por su condición de diputado autonómico, según confirma esta institución en redes.

Este se convierte en el primer paso que la instructora da para que se llegue a la imputación del expresident, tras más de un año de investigación. Hasta este momento solo se encontraban en esta situación la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso.

Esto no quita que el nombre de Mazón ha estado casi desde el principio rondando por la instrucción, en el que la jueza ha querido saber el papel que tuvo el 29 de octubre de 2024, cuando 230 personas murieron por el paso de la DANA. En este tiempo, al expresident se le ha ofrecido declarar de forma voluntaria en dos ocasiones, las dos rechazadas.

Las versiones de Carlos Mazón

Los testimonios recabados hasta ahora han ido cuestionando la versión ofrecida por Carlos Mazón sobre su actuación el día de la DANA. Las últimas declaraciones corresponden a los tres escoltas y al chófer que le acompañaron aquella jornada, cuyos relatos difieren del aportado por el asesor que estuvo con él en el Cecopi esa noche.

Según este asesor, Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 19:30 y permaneció allí durante 25 minutos. Sin embargo, los escoltas sitúan su llegada en torno a las 19:50, señalando que abandonó el edificio hacia las 20:00 con destino al Cecopi.

Estas comparecencias buscan aclarar qué hizo el presidente en una jornada marcada por las inundaciones en la Comunitat Valenciana. La cronología de los hechos ha sido objeto de especial atención en los últimos meses, en los que han trascendido mensajes enviados —y no enviados— por Mazón durante su comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. En uno de ellos apuntaba que “igual” se dirigiría al Cecopi hacia las 19:00 del 29 de octubre, aunque finalmente llegó a las 20:28.

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, ha asegurado este lunes en el Congreso que el día de la dana que costó la vida a 229 personas sólo en la provincia de Valencia, el entonces presidente autonómico "conocía la situación y nunca estuvo ilocalizable" el 29 de octubre de 2024. (Fuente: Congreso)

También se han conocido intercambios de mensajes entre otros responsables implicados en la gestión de la emergencia, en los que se reflejaban discrepancias sobre las medidas a adoptar mientras la situación se agravaba.

(Noticia en ampliación)

