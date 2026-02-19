El expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein: la cronología de una amistad que terminó en escándalo y detención

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una fotografía de archivo. EFE/Richard Wainwright

La historia de la amistad entre el expríncipe Andrés y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein vuelve a ocupar portadas tras la detención del exduque de York por su implicación en el caso Epstein, este 19 de febrero de 2026, según confirmó la BBC. A lo largo de casi tres décadas, esta relación ha pasado de encuentros aparentemente inocentes a acusaciones judiciales, polémicas internacionales y, finalmente, sanciones y detenciones.

Repasamos los momentos más destacados de esta controvertida relación en orden cronológico:

1999 — Primer encuentro

Andrés conoció a Jeffrey Epstein a través de Ghislaine Maxwell, amiga de la familia y vinculada al círculo de Epstein, de quien después fue pareja. Fue también ese año cuando el expríncipe visitó por primera vez la isla privada del estadounidense en el Caribe, una visita que más tarde generaría gran controversia.

Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)

2000 — Presencia de Epstein en actos reales

Durante el año 2000, Epstein acompañó a Andrés en varios viajes, incluyendo Mar-a-Lago en Florida y almuerzos en Nueva York. En junio, Epstein asistió al 40º cumpleaños del expríncipe en Windsor, y ese mismo mes acudió a Royal Ascot. A finales de año, Andrés organizó un fin de semana de caza al que Epstein fue invitado, negando el expríncipe que fuera una celebración de cumpleaños.

2001 — Las primeras acusaciones

Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, acusó años después a Andrés de agresión sexual. El expríncipe ha negado rotundamente las acusaciones, alegando no recordar el momento de la fotografía que lo mostraba con Giuffre. La demanda se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en febrero de 2022.

2006 — Cumpleaños de Beatriz y detención de Epstein

Epstein fue invitado al 18º cumpleaños de la princesa Beatriz en Windsor, solo ocho días antes de ser arrestado en Florida por delitos relacionados con prostitución de menores.

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés en un fotomontaje.

2008 — Condena de Epstein

Epstein cumplió 13 meses de cárcel por solicitar prostitución de menores y se le exigieron acuerdos económicos con varias víctimas. Andrés aseguró haber roto el contacto con él tras conocer la investigación.

2010 — Encuentro en Nueva York

Tras la liberación de Epstein, Andrés viajó a Nueva York y fue fotografiado caminando con él en Central Park. Según el expríncipe, la visita fue para advertirle de que su amistad no debía continuar públicamente.

2011 — Sarah Ferguson y la deuda saldada

La exesposa del expríncipe admitió que Epstein ayudó a saldar parte de su deuda, algo que ella misma calificó como un error de juicio.

2015 — Mención en procedimientos civiles

Andrés aparece en documentos legales estadounidenses relacionados con Epstein, aunque Buckingham Palace negó cualquier contacto impropio con menores.

El príncipe Andrés, arrodillado junto a una mujer, en imágenes difundidas por el Departamento de Justicia de EE. UU. como parte de la nueva documentación sobre las investigaciones a Jeffrey Epstein. (U.S. Justice Department/Handout via REUTERS)

2019 — Arresto y muerte de Epstein; entrevista de Newsnight

El verano de 2019 marcó un punto de inflexión: Epstein fue arrestado en julio y murió en agosto. En noviembre, Andrés concedió la polémica entrevista a BBC Newsnight, defendiendo su versión de los hechos. Días después, anunció su retirada de la vida pública.

2022 — Isabel II le retira de sus privilegios

Tras la demanda de Giuffre, la reina Isabel II retiró al expríncipe sus patronazgos y cargos militares. Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre, cuya cuantía no se hizo pública, y se centró en su vida privada.

2024 — El caso da el salto en Netflix

La película La gran exclusiva, de Netflix, recrea la entrevista de 2019 y el contexto de la amistad con Epstein, mostrando cómo un solo encuentro mediático cambió la vida del príncipe.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

2025 — Retiro oficial de títulos

Buckingham Palace inicia el proceso formal para retirar a Andrés sus títulos y honores, manteniendo el apoyo a las víctimas de abuso y subrayando que el expríncipe niega las acusaciones.

19 de febrero de 2026 — Detención

La policía británica detuvo a Andrés por su implicación en el caso Epstein, marcando un capítulo sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica. Días antes, su hermano Carlos III le expulsaba de su vivienda de Royal Lodge después de que salieran a la luz nuevos archivos que le relacionaban con la investigación sobre Jeffrey Epstein.