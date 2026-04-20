Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 20 al 24 de abril: la llegada de unos misteriosos personajes desata el caos en el palacio

'Valle Salvaje': Pepa y Francisco encuentran a una joven perdida. (RTVE)

Los próximos capítulos de Valle Salvaje llegan con importantes giros argumentales que prometen mantener la tensión al máximo. Tras los acontecimientos vividos en la semana anterior, la ficción diaria de RTVE da un paso más en sus tramas con la irrupción de nuevos personajes, secretos que comienzan a salir a la luz y decisiones que marcarán el destino de sus protagonistas.

El punto de partida está marcado por las consecuencias del destino de Victoria y Dámaso, una situación que ha dejado a todos en vilo. A partir de ahí, el equilibrio entre las distintas familias comienza a tambalearse, mientras nuevas incógnitas se abren paso en el Valle.

Lunes 20 de abril. Capítulo 398

La semana arranca con una gran carga emocional. La incertidumbre sobre el estado de Victoria y Dámaso se apodera del Valle, generando preocupación entre todos los personajes. José Luis no puede evitar sentirse culpable por lo ocurrido, mientras Mercedes se muestra completamente desbordada por el dolor.

'Valle Salvaje': Luisa conoce a Aurora. (RTVE)

En la Casa Pequeña, los vecinos se vuelcan con Pedrito y Bárbara, intentando ofrecerles apoyo en medio de la situación. Paralelamente, Luisa continúa con su investigación y logra dar con una persona que podría ser clave para resolver sus dudas.

Martes 21 de abril. Capítulo 399

La angustia de Mercedes crece al pensar que podría haber perdido a Dámaso para siempre. José Luis, incapaz de gestionar la presión, descarga su frustración contra Rafael, intensificando los conflictos.

'Valle Salvaje': Mercedes se rompe por Dámaso. (RTVE)

Mientras tanto, Luisa sigue empeñada en descubrir la verdad. Sin embargo, cuando cree estar cerca de conseguir respuestas, se encuentra con un nuevo obstáculo: la persona a la que busca la rechaza y la expulsa, frustrando sus avances.

Miércoles 22 de abril. Capítulo 400

Uno de los momentos clave de la semana llega con la aparición de unos misteriosos recién llegados. Su presencia despierta sospechas inmediatas, ya que ni José Luis ni don Hernando logran descifrar quiénes son ni qué ocultan.

'Valle Salvaje': Don Hernando transmite calma a José Luis. (RTVE)

En paralelo, Benigna confirma a Matilde si está embarazada, resolviendo una de las grandes incógnitas recientes. Además, Luisa regresa con información relevante sobre el hijo de Adriana y decide compartirla con Bárbara, una revelación que deja a la joven completamente impactada.

Jueves 23 de abril (Capítulo 401)

Las tramas avanzan con nuevas decisiones. Enriqueta confía en su hijo y le encomienda una misión importante, poniendo a prueba a Braulio. Por su parte, Rafael decide reaccionar tras escuchar los consejos de don Hernando, lo que podría suponer un cambio en su actitud.

Fuera del Valle, Francisco y Pepa protagonizan un hallazgo inesperado al encontrar a una joven en apuros en el bosque. Su aparición abre una nueva línea argumental que promete traer consecuencias.

'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)

Viernes 24 de abril (Capítulo 402)

El cierre de la semana llega con confesiones determinantes. Dámaso intenta reconciliarse con Mercedes, pero ella, aún dolida, rechaza cualquier acercamiento. Sin embargo, la situación da un giro cuando él y Victoria deciden contar toda la verdad sobre el asalto al carruaje.

En la Casa Grande, Francisco se enfrenta a un problema relacionado con Leonor que podría complicar su situación. Afortunadamente, Pepa interviene con una solución que podría evitar mayores consecuencias.