Los 4 riesgos de beber agua con pajita: desde corrosión en los dientes hasta una pérdida de colágeno

Dos pajitas en un vaso (Canva)

Las pajitas han estado en el centro del debate en los últimos años debido a su impacto ambiental. Ante ello, distintos gobiernos y empresas adoptaron medidas para limitar su uso y fomentar alternativas reutilizables o biodegradables. Pero lo cierto es que su uso tiene otras consecuencias, sobre todo a nivel bucal. La facilidad con la que los menores consumen líquidos con pajita ha llevado a que muchos productos, sobre todo los envasados en tetrabrik, incluyan este accesorio como parte del envase.

Aunque no representan un peligro grave, los expertos recomiendan beber agua directamente de un vaso. Así, pese a no haber ninguna restricción, es crucial prestar atención a cómo y cuándo se utilizan. Especialmente en edades tempranas o en niños con dificultades de aprendizaje.

Las cuatro consecuencias de beber con pajita

Isabel Solsona, odontóloga y divulgadora en redes sociales, ha advertido en uno de sus vídeos sobre los riesgos asociados a beber con pajita. Según explica, esta práctica puede afectar tanto la salud dental como el aspecto facial. Entre las cosas que “como odontóloga no hago”, la especialista ha resaltado que jamás bebe con pajita. El motivo: “Beber con pajita rompe el colágeno alrededor de tus labios y hace que salgan líneas finas y arrugas. Y si tengo que usarla, la coloco hacia un lado”, explica.

Una mujer se bebe un té frío con una pajita (Canva)

Otro de los motivos que contradicen su uso lo proponen los expertos de la Clínica Dental Boc a Boca. Y es que puede provocar “hinchazón, gases y dolor abdominal”. Esto se observa especialmente, como explican los especialistas bucales, en casos en los que es difícil sellar los labios alrededor de la pajita o si se bebe demasiado rápido en comparación con el uso de un vaso. Esto ocurre porque al beber con pajita se introduce más aire en el tracto digestivo.

En cuanto a la salud dental, beber con pajita puede acelerar el deterioro de los dientes. Los expertos de la Clínica Colvee detallan que el deterioro prematuro del esmalte dental se vincula al tiempo que el líquido permanece en contacto con los dientes y al impacto localizado que se produce cuando la bebida es dirigida por la pajita hacia una zona específica de la boca, lo que concentra la erosión.

Asimismo, el riesgo de caries en los dientes frontales aumenta cuando se utiliza una pajita colocada cerca de los labios y frente a los dientes, ya que el líquido pasa directamente por esa zona y puede favorecer la aparición de daños en el esmalte. El efecto puede intensificarse al consumir bebidas a temperaturas muy bajas o muy altas, así como gaseosas. Por este motivo, los expertos aconsejan colocar la pajita detrás de los dientes para reducir el contacto de estas sustancias con el esmalte dental.

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En definitiva, los odontólogos recomiendan prestar atención a los hábitos de consumo para proteger la salud dental. Limitar el uso de pajitas, reducir la ingesta de bebidas y alimentos azucarados, pegajosos o ácidos, y moderar el consumo de alcohol, té y café ayuda a evitar daños en el esmalte y la aparición de manchas. Además, mantener una rutina de higiene bucal con cepillado, uso de hilo dental y enjuague después de cada comida, junto con controles periódicos con el odontólogo, contribuye a conservar una buena salud bucodental.