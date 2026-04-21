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Del brindis con zumo de tomate al discreto homenaje de Kate Middleton: los príncipes de Gales recuerdan a la reina Isabel II en los actos de su centenario

La consorte del príncipe Guillermo ha lucido un collar de perlas de tres vueltas muy característico que pertenecía a la monarca

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La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)
La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton han vuelto a situarse en el foco público al participar en el homenaje central que la Casa Real británica ha organizado en Londres para conmemorar el centenario del nacimiento de Isabel II. El tributo a la reina, fallecida en 2022 tras 70 años de reinado, ha reunido a numerosos miembros de los Windsor y figuras relevantes de la vida institucional y cultural del Reino Unido.

El día en que Isabel II hubiera alcanzado los 100 años, la conmemoración ha convocado a la familia real en el Museo Británico de Londres, donde se han presentado las maquetas y diseños finales para el futuro monumento conmemorativo en St James’s Park. Entre estos diseños, destaca la decisión de incluir un puente de vidrio y acero inspirado en la tiara nupcial de la reina Isabel II, así como una escultura de la Commonwealth y un busto firmado por la escultora Karen Newman.

El homenaje, además, ha contado con detalles vinculados a la personalidad de Isabel II, como los motivos de equitación en la vestimenta de los duques de Edimburgo, el príncipe Eduardo y su mujer Sophie, en alusión a una de sus pasiones más notorias. La jornada del centenario ha comenzado con la inauguración oficial del Jardín de la reina Isabel II en Regent’s Park por parte de la princesa Ana, quien ha mantenido un encuentro con jardineros y ha recibido una rosa de metal.

La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)
La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)

La recepción en el Palacio de Buckingham

Paralelamente, en el Museo Británico, los reyes han supervisado los diseños del memorial, entre los que figura un retrato de Isabel II en sus primeros años como monarca y una pieza en honor a Felipe de Edimburgo con su uniforme naval. En la reunión han participado figuras relevantes del ámbito artístico y cultural, como el arquitecto sir Norman Foster, encargado del monumento, y la artista Yinka Shonibare.

Kate Middleton ha reaparecido en la recepción posterior celebrada en el Palacio de Buckingham, destacando por un estilismo cuidadosamente elegido para honrar la memoria de la difunta reina. Vestida en color malva y portando el collar de tres vueltas de perlas, pieza que permaneció asociada a la imagen de Isabel II durante todo su reinado, la princesa de Gales ha personificado el tributo visual a la gran protagonista de la celebración.

La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)
La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)

El guiño de Kate Middleton a la reina Isabel II

Además, el evento ha incluido detalles simbólicos como una tarta con un gran número 100 en honor al centenario y zumos de tomate servidos entre todos los asistentes con los que han brindado por la monarca. No obstante, el collar de tres vueltas de perlas que ha portado Kate ha vuelto a ocupar el centro de la escena como elemento identificativo del estilo de la fallecida monarca.

Antes de las DOP y de las IGP: el jamón que tenía un sello concedido por la reina Isabel II para evitar falsificaciones.

Esta pieza, formada por tres hileras de perlas perfectamente uniformes y rematada con un cierre de diamantes, fue utilizada por Isabel II en numerosos compromisos oficiales y retratos de Estado. Su imagen ha quedado fijada en la iconografía británica como símbolo de discreción y permanencia. La princesa de Gales ha optado por acompañar la joya con un vestido lila de corte clásico, de nueva adquisición, con cuello caja y hombros marcados, completando el look con salones camel y peinado suelto.

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