España

España ya tiene nuevo embajador de Estados Unidos: el Senado da luz verde al nombramiento del empresario Benjamín León

Trump ha destacado la trayectoria de León, quien emigró a EEUU desde Cuba a los 16 años

El empresario Benjamín León
El empresario Benjamín León (Leon Medical Centers)

El Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad la designación de Benjamín León como nuevo embajador en España, completando un proceso de ratificación iniciado hace nueve meses. La Embajada estadounidense en Madrid felicitó al empresario de origen cubano tras su confirmación: “Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde presentará sus cartas credenciales al Rey Felipe VI, y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países”, ha comentado la legación diplomática en su cuenta en la red social X.

Durante su audiencia de confirmación, León subrayó la importancia de la cooperación militar entre ambos países. España “siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos durante casi toda su vida”, dijo León durante su audiencia de confirmación, según ha recogido Europa Press, destacando que el país “ha sido un gran anfitrión” del Ejército estadounidense “durante 70 años, y más”, en referencia a los Pactos de Madrid de 1953, en los que se cedieron varias bases militares en territorio español.

El futuro embajador expresó su intención de colaborar con el Gobierno español para que cumpla el compromiso de destinar el 5% del PIB al gasto militar, objetivo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya. En línea con las críticas previas de Donald Trump al Ejecutivo español, León calificó de “realmente preocupante” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que solo se alcanzará el 2%.

El nombramiento llega en un momento complicado para las relaciones entre Estados Unidos y España. Este jueves, un grupo de congresistas republicanos han pedido al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que evalúe incluir a España en una ‘lista negra’ de países por su “boicot” a Israel, al argumentar que las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez han constituido “una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de EEUU”. La inclusión en esta lista genera “requisitos específicos de información y protege a las empresas estadounidenses de cumplir inadvertidamente con leyes extranjeras discriminatorias”. Así, la carta ha instado al Tesoro a evaluar “si las acciones de España cumplen los criterios legales para su inclusión y a garantizar que la legislación estadounidense se aplique según lo previsto”.

Un empresario cercano a Trump

Trump ha destacado la trayectoria de León, quien “vino a Estados Unidos desde la Cuba comunista cuando tenía 16 años, con sólo cinco dólares en el bolsillo, y logró convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un increíble negocio”, dijo el presidente estadounidense cuando anunció su designación.

Estados Unidos ha estado sin embajador en Madrid desde la marcha anticipada de la anterior, Julissa Reynoso, quien dejó su cargo en junio de 2024 para regresar a su actividad laboral previa en Estados Unidos antes de ser nombrada por Joe Biden. En una entrevista con EFE realizada poco antes de marcharse de la embajada, Reynoso destacó la “buena sintonía” con el Gobierno español encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Una buena sintonía que, ahora, ya ha desaparecido.

*Con información de Europa Press

